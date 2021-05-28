 ″الإبادة الجماعية″ في ناميبيا.. لماذا ترفض ألمانيا إعادة المفاوضات؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.09.2022

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سياسة واقتصاد

"الإبادة الجماعية" في ناميبيا.. لماذا ترفض ألمانيا إعادة المفاوضات؟

تعتزم ألمانيا تنفيذ الإعلان المشترك بشأن الإبادة الجماعية في ناميبيا. DW حصلت بشكل حصري على خلفيات رفض برلين لإعادة التفاوض. ولكن لماذا تتردد الحكومة الناميبية بالمصادقة على الاتفاقية رغم حيازتها الأغلبية في البرلمان.

نصب تذكاري في عاصمة ناميبيا للإبادة الجماعية الألمانية بحق شعبي هيريرو وناما

نصب تذكاري في عاصمة ناميبيا للإبادة الجماعية الألمانية بحق شعبي هيريرو وناما

تجمدت الجهود بشأن المصالحة بين ألمانيا وناميبيا؛ إذ إن الإعلان بشأن الإبادة الجماعية في الدولة الواقعة في جنوب غرب أفريقيا على الطاولة منذ أيار/مايو 2021، لكن الحكومتين لم توقعا عليه بعد. وتطالب المعارضة في ناميبيا وبعض أحفاد الضحايا بإعادة التفاوض.

مختارات

بعد أكثر من قرن على ارتكاب فظائع بحق شعبي هيريرو ناما في ناميبيا، اعترفت ألمانيا بأن تلك الأعمال كانت "إبادة جماعية" تم ارتكابها خلال فترة استعمارها لهذا البلد الأفريقي، وتعهدت بتقديم مساعدات تنموية بأكثر من مليار يورو.

لا يتعلم الكثير من الطلاب الألمان شيئًا عن الماضي الاستعماري لبلادهم. يتم تدريس أحداث مثل الإبادة الجماعية في ناميبيا فقط وذلك بحسب تقدير ورؤية المعلمين. والآن يهدف النشطاء إلى تغيير هذا الأمر.

وبعد صمت طويل، رفضت الحكومة الاتحادية إعادة التفاوض. وردت الحكومة على طلب إحاطة من العضوة في البرلمان (بوندستاغ) عن حزب اليسار، سيفيم داغديلين: "من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، انتهت المفاوضات فيما يخص الإعلان المشترك، والمحادثات الجارية هي فقط حول طرق وآليات التنفيذ"، كما جاء في الجواب الذي وصل لـ DW بشكل حصري.

وقالت داغديلين لـDW: "إن (الجواب) يظهر غطرسة الحكومة الاتحادية بتجاهل الانتقادات الهائلة في برلمان ناميبيا والغضب السائد بين أحفاد ضحايا جرائم الاستعمار الألماني، وإلقاء اللوم على ناميبيا".

انقسام في هيريرو وناما

وقد تبنى عدد من ممثلي ضحايا الإبادة الجماعية، التي قامت بها ألمانيا القيصرية بحق شعبي هيريرو وناما (في ناميبيا الحالية)، وجهة نظر مماثلة. في كانون الأول/ ديسمبر، طلبوا عقد اجتماع مع وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك للدعوة إلى مفاوضات جديدة. ويرفض الممثلون الإعلان المشترك لأنه وفق الإعلان "تتحمل ألمانيا المسؤولية الأخلاقية فقط، ولكن لا تتحمل أي مسؤولية قانونية".

كما انتقدوا عرض مساعدات إعادة الإعمار البالغة 1.1 مليار يورو على مدى 30 عاماً. "هذا تعاون في مجال التنمية يتعلق بتمويل المشاريع والبنية التحتية، وهو أمر جيد، لكن هذه الصفقة لا تدخل في صلب المشكلة: إنها لا تتعلق بالعدالة والمصالحة"، وفق ما قالت الناشطة من شعب ناما، سيما لوبرت، في حزيران/ يونيو لمجلة "دير شبيغل" الالمانية.

في المقابل، يتشارك آخرون من شعب هيريرو نفس الموقف مع الحكومة الألمانية: "لأسباب تتعلق بالبروتوكول، لا أعتقد أنه يمكن لحكومة أجنبية التفاوض على اتفاق مع مواطني دولة أخرى. إن إعادة التفاوض سيكون أمراً غير مقبولة لحكومتنا ومجتمعات هيريرو ومبانديرو وناما"، حسب ما قال لـ DW أوريكا تيغوكو، وهو عضو في لجنة مكونة من ممثلين عن هيريرو وناما، دعمت وواكبت عملية المفاوضات مع ألمانيا.

الروح المسروقة - كنوز إفريقيا الثقافية المنهوبة

الأموال جاهزة

في غضون ذلك، تستعد الحكومة الاتحادية لتطبيق الاتفاقية. وتم رصد الدفعة الأولى من الأموال في ميزانية 2022 وهي عبارة عن 35 مليون يورو لمشاريع التنمية و4 ملايين لمؤسسة تهدف إلى تعزيز إحياء ذكرى الإبادة الجماعية بشكل مشترك. وهذه الأموال جزء من مساعدات إعادة الإعمار البالغة 1.1 مليار يورو.

وبحسب الحكومة الألمانية، سيستفيد أحفاد الضحايا من مشاريع التنمية في مجالات الإصلاح الزراعي والزراعة، وإمدادات المياه والطاقة والتدريب المهني. وقالت متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لـ DW إنه لا يزال من غير الواضح متى يمكن البدء في تنفيذ أول المشاريع: "لا يمكن تنفيذ المشاريع إلا بعد توقيع الإعلان المشترك من قبل وزيري الخارجية". ولا ترغب الوزارة في الكشف عن المدى الذي وصل إليه التخطيط لتلك المشاريع، واكتفت بالقول إنها "على اتصال دائم" بالحكومة الناميبية.

هل تماطل الحكومة الناميبية؟

ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت ناميبيا لا تزال تريد تنفيذ الاتفاقية. فبعد انتهاء المفاوضات مع ألمانيا في أيار/مايو من العام الماضي، احتج متظاهرون غاضبون من شعبي هيريرو وناما في العاصمة ويندهوك. وقبل المناقشة البرلمانية الحاسمة في أيلول/ سبتمبر 2021، اقتحم متظاهرون قاعة البرلمان. وحتى في البرلمان نفسه انتقدت المعارضة بشدة المعاهدة، ولم يحظ الإعلان على رضا بعض أعضاء البرلمان من حزب "سوابو" الحاكم. وعلى الرغم من الأغلبية الساحقة التي تحظى بها الحكومة في البرلمان، تمتنع الحكومة الناميبية حتى الآن عن عرضه للتصويت.

وقال الباحث السياسي الألماني-الناميبي هينينغ ميلبر لـDW: "تراجع الحكومة وترك القضية مفتوحة يظهر عدم اليقين في الجانب الناميبي، لأنهم أدركوا أن الأمر ليس بهذه السهولة".

مظاهرة في عاصمة ناميبيا ضد الإعلان المشترك مع ألمانيا بشأن الإبادة الجماعية

مظاهرة في عاصمة ناميبيا ضد الإعلان المشترك مع ألمانيا بشأن الإبادة الجماعية

القرار في تشرين الأول/ أكتوبر؟

وفي المقابل، جاء في رد الحكومة الاتحادية أنه "حتى بعد المناقشات المثيرة للجدل في الجمعية الوطنية الناميبية، فإن الحكومة الناميبية ما زالت متمسكة بمسودة الإعلان المشترك". ووفقاً لممثل هيريرو، أوريكا تيغوكو، فإن كل أصحاب المصالح في ناميبيا سيقررون في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل فيما إذا كان البرلمان سيصادق على الإعلان.

ومع ذلك ترى الحكومة الاتحادية أنه لا ينبغي للبوندستاغ (البرلمان الاتحادي الألماني) التصويت على الإعلان على الإطلاق: "الإعلان المشترك ليس معاهدة دولية ولا يتطلب مصادقة البوندستاغ"، كما جاء في الرد على طلب الإحاطة. لكن سيفيم داغديلين، العضوة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن حزب اليسار، غير راضية على الإطلاق: "سيكون من المناسب أكثر في حال مشاركة البرلمان بمثل هذا الإعلان التاريخي، فهو وإن كان غير ملزم من الناحية القانونية، فسيكون على الأقل ملزم سياسياً وسيكون لإشراك البرلمان رمزية كبيرة".

ومع ذلك، فمن المحتمل تماماً أن تظل جميع الخطط نظرية بحتة ولا ترى النور: في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ستكون هناك انتخابات في ناميبيا. وفي ضوء شعبيتها المتردية، من المرجح أن تتجنب الحكومة أي شيء قد يتسبب في اضطرابات في البلاد، ويكلفها الأصوات. ويمكن أن ينطبق ذلك أيضاً على الإعلان المشترك بشأن الإبادة الجماعية.

دانيال بيلتس/خ.س

  • Exhibition German colonialism in Deutsches Historisches Museum (picture alliance/dpa/K-D.Gabbert)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    "مستقبلنا على الماء"

    في عهد المستشار أوتو فون بيسمارك، تأسست الإمبراطورية الاستعمارية الألمانية على الأراضي التي تدعى في يومنا الحاضر: ناميبيا، كاميرون، توغو، وأجزاء من تنزانيا وكينيا. سعى الإمبراطور ويليام الثاني، الذي توج في عام 1888 إلى توسيع المستعمرات من خلال إنشاء أساطيل جديدة، الظاهرة في الصورة. فقد أرادت الإمبرطورية الألمانية (مكاناً لها في الشمس)، كما أعلن المستشار برنارد فون بولوف في عام 1897.

  • German colonies in Africa, map from 1902 (picture-alliance / akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    المستعمرات الألمانية

    كانت معظم المستعمرات تتمركز في منطقة المحيط الهادئ (شمال غينيا الجديدة، أرخبيل بيسمارك، جزر مارشال وسليمان، ساموا) وفي الصين. حدد المؤتمر الذي عقد في بروكسل عام 1890 ضم مملكتي رواندا وبوروندي إلى الإمبراطورية الألمانية في شرق أفريقيا الألماني. وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت المستعمرات الألمانية في أوجها.

  • Colonial ruler being carried in Madagascar (picture-alliance/dpa/arkivi)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    العنصرية

    كان البيض يشكلون أقلية ذات امتيازات عالية في المستعمرات، أقل من 1% من السكان. عاش حوالي الـ 25 ألف ألماني في المستعمرات في عام 1914، أقل من نصفهم بقليل في جنوب غرب أفريقيا الألمانية. أعتبر الـ13 مليون من السكان الأصليين على أنهم أتباع مجردين من حقوقهم.

  • Genocide against the Herero and Nama in German South-West Africa (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإبادة الجماعية الأولى في القرن العشرين

    تعتبر الإبادة الجماعية ضد هيريرو وناما في جنوب غرب أفريقيا الألماني ( ناميبيا في الوقت الحاضر)، من أخطر الجرائم في تاريخ ألمانيا الاستعمارية. هرب معظم ثوار هيريرو خلال معركة واتربيرغ في عام 1904 عبر الصحراء، حيث قطعت القوات الألمانية وصولهم إلى المياه بشكل ممنهج. قدر عدد الذين لقوا حتفهم هناك ما يفوق الـ 60 ألف من السكان الأصليين.

  • Surviving Herero after flight through desert (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الجريمة الألمانية

    لم ينج سوى ما يقارب الـ 16 ألف شخصاً من الهيريرو من الإبادة الجماعية، إلا أنهم احتجزوا في معكسرات اعتقال حيث مات منهم الكثير. وما زال العدد الحقيقي للضحايا يشكل نقطة جدلية. كم من الوقت نجوا بعد هروبهم عبر الصحراء بالرغم من نحولهم؟ بجميع الأحوال، فقدوا كل ممتلكاتهم الشخصية وسبل العيش وأية تطلعات مستقبلية.

  • Maji-Maji warriors in 1906 (Downluke)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    حرب استعمارية مع عواقب قريبة المدى

    تصاعد تحالف من المجموعات العرقية ضد الحكم الاستعماري في شرق أفريقيا الألمانية. وقدر عدد الذين ماتوا في ثورة ماجي ماجي بـ 100 ألف شخص. بالرغم من تجنب مناقشتها أو ذكرها فيما بعد بألمانيا، إلا أنها تشكل جزءً هاماً من تاريخ تنزانيا.

  • Bernhard Dernburg in German East Africa in 1908 (picture alliance/akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإصلاحات 1907

    في أعقاب الحروب الاستعمارية، أعيدت هيكلة الإدارة في المستعمرات الألمانية بهدف تحسين شروط المعيشة. عُيّن رجل الأعمال الناجح برنارد ديرنبرغ وزيراً لشؤون المستعمرات في عام 1907 الذي قدم مجموعة من الإصلاحات في السياسات الاستعمارية لألمانيا.

  • Robert Koch's microscopic specimens from East Africa (Deutsches Historisches Museum/T. Bruns )

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    علوم ومستعمرات

    جنباً إلى جنب مع إصلاحات ديرنبرغ، أنشئت المؤسسات العلمية والتقنية للتعامل مع القضايا الاستعمارية وأسست الكليات في الجامعات التي تعرف اليوم بـ جامعة هامبورغ وجامعة كاسل. حضّر روبرت كوخ بعثة علمية إلى شرقي أفريقيا في عام 1906. في الصورة أعلاه تظهر العينات المجهرية التي جمعت هناك.

  • Exhibition on German colonialism (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    خسارة المستعمرات

    بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وقعت ألمانيا معاهدة السلام في مؤتمر فرساي عام 1919 التي تنص على أن البلاد تتخلى عن سيادتها في مستعمراتها. تظهر الملصقات الظاهرة في الصورة مخاوف ألمانيا من تبعات الخسارة: ضعف القوة الاقتصادية والفقر والحياة البائسة في الوطن.

  • German colonialism exhibition in Deutschen Historischen Museum (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الطموحات الإستعمارية للرايخ الثالث

    عادت الطموحات الاستعمارية بالظهور في عهد النازيين، ولا تقتصر على تلك المنصوص عليها في (الخطة الرئيسية للشرق) التي تمثلت بالإبادة الجماعية والعرقية في وسط وشرق أوروبا. وهدف النازييون أيضاً لاستعادة المستعمرات التي خسروها في أفريقيا، كما توضح هذه الخريطة المدرسية من عام 1938. كانت المستعمرات لتوفير الموارد اللازمة لألمانيا.

  • CSU delegate Dagmar Wöhrl in Namibia (Dagmar Wöhrl)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    نهج شائك

    تدخل المفاوضات من أجل الاعتراف بالإبادة الجماعية في هيريرو وناما مرحلة صعبة. في حين تماطل ألمانيا فيما يتعلق بالتعويض المالي، هناك تخاذل أيضاً في البنية السياسية في نامبيا. رفع ممثلوا هيريرو مؤخراً شكوى رسمية للأمم المتحدة اعتراضاً على إقصائهم من المفاوضات الحالية. جوليا هيتز/ ريم ضوا.


 

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Ein Denkmal zur Erinnerung an den von deutschen Kolonialtruppen begangenen Völkermord an den Herero und Nama (etwas 1904-1907) im Zentrum der namibischen Hauptstadt Windhuk. Die Inschrift laut übersetzt etwa: «Ihr Blut nährt unsere Freiheit». Die Aufarbeitung der Kolonialzeit in Namibia - der ehemals deutschen Kolonie Südwestafrika - hängt vor der Schlussrunde der fünfjährigen Verhandlungen weiter an der noch offenen Frage einer finanziellen Wiedergutmachung. Das Angebot der Bundesregierung, dafür zehn Millionen Euro zu zahlen, sei für Präsident Geingob weiter «nicht akzeptabel», zitierte die Zeitung «The Namibian» am Dienstag den Berater des Präsidenten Hengari. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تعترف بارتكاب "إبادة جماعية" في ناميبيا إبان استعمارها 28.05.2021

بعد أكثر من قرن على ارتكاب فظائع بحق شعبي هيريرو ناما في ناميبيا، اعترفت ألمانيا بأن تلك الأعمال كانت "إبادة جماعية" تم ارتكابها خلال فترة استعمارها لهذا البلد الأفريقي، وتعهدت بتقديم مساعدات تنموية بأكثر من مليار يورو.