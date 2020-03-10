 ″الأيورفيدا″.. نظام غذائي هندي للتوازن بين الجسد والروح | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 10.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

"الأيورفيدا".. نظام غذائي هندي للتوازن بين الجسد والروح

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بحياة صحية وتبحث عن الطريقة الأفضل للحصول على التوازن، فلا بد بأنك قد سمعت عن مصطلح "الأيورفيدا". وهو نظام صحي هندي القديم، يسعى لخلق توزان وانسحام بين الجسد والروح. كيف ذلك؟

Proteinquellen (Colourbox)

غذاء صحي

عرف مصطلح "الأيورفيدا" منذ زمن طويل، فهو ممارسة طبية هندية قديمة، تركز على شفاء العقل والجسم بطريقة متكاملة. إذ يهدف نظام الايورفيدا الغذائي على وجه الخصوص إلى إيجاد أفضل الطرق لتناول الطعام اعتماداً على نوع جسمك وما يناسبه. فبناء على ذلك فإن لكل نوع جسم، اسم معين، ونوع تغذية خاصة.

وبحسب موقع "وومن هيلث" فقد اتبع بعض نجوم هوليوود هذه الحمية مثل من غوينيث بالترو وجنيفر أنيستون وجوليا روبرتس في مرحلة ما.

مختارات

تساعد الحمية الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على فقدان الوزن بسرعة، لكنها في الوقت ذاته قد تتسبب في الإصابة بأمراض القلب وذلك وفقا لتوصيات جديدة أصدرتها الجمعية الوطنية للدهون في الولايات المتحدة. (03.10.2019)

اتباع نظام عذائي يعتمد على الطعام النباتي غير المطهي، له الكثير من الفوائد. لكن هل هذا النظام الغذائي يناسب الجميع؟ وما الأثار السلبية على الصحة التي قد يتسبب فيها؟ باحثون يقدمون الإجابة. (25.01.2020)

ووفقاً لـ"الأيورفيدا" أو كما يعرف بـ"علم الحياة" الذي يعتبر من أنواع الطب البديل، فإن المرض ينتج عن اختلال التوازن بين مجموعة عناصر (دوشا، فاتا، بيتا، وكافا). ويقصد بـ "الدوشا" قوى الحياة الأساسية الثلاث أو الطاقات التي تعمل مجتمعة لتكوين الجسم، والتحكم في شعور كل شخص. وهناك 3 أنواع لـ"دوشا" هي: "فاتا" Vata: تعني الهواء أو الفضاء، و"بيتا" Pitta: تعني النار والماء، و"كافا" Kapha: تعني الماء والأرض.

ويعتمد "الأيورفيدا" عادة على اليوغا، وتمارين التنفس، والتأمل والتغني، والمساج، وعلى الاعتقاد بأن الصحة والعافية تعتمدان على توازن دقيق بين العقل والجسم والروح. كما أن هدف "الأيورفيدا"  الرئيسي هو تعزيز الصحة الجيدة، وليس مكافحة الأمراض. غير أن العلاجات قد تكون موجهة نحو مشاكل صحية محددة.

يعتقد طلاب علاج الطب البديل أن كل شيء في الكون يرتبط ببعضه البعض سواء أكان حياً أم ميتاً. إذا كان عقلك وجسدك وروحك في انسجام مع الكون، فأنت تتمتع بصحة جيدة. عندما يعطل شيء ما هذا التوازن، تمرض. ومن بين الأشياء التي يمكن أن تزعزع التوازن هي العيوب الوراثية أو الخلقية، والإصابات، والمناخ والتغير الموسمي، والعمر، وعواطفك.

أهم قواعد في "الأيورفيدا"

ثلاث وجبات منتظمة يومياً، لا وجبات خفيفة تتخللها. تشمل وجبة الفطور، الحبوب الدافئة إلى جانب الفاكهة، في حين تؤكل البروتينات عند وجبة الغذاء، وفي المساء وجبة خفيفة ودافئة مثل الحساء واليخنة والأرز والخضار.

انتبه جيداً لما يخبرك جسدك به، تناول الطعام عند الشعور بالجوع وتوقف عند بداية الشعور بالشبع تجنباً للشعور بالامتلاء وتحميل المعدة أكثر من طاقتها، خذ وقتك للاستمتاع بطعامك، وتناوله ببطء للسماح بالهضم بسهولة.  هذه قواعد أساسية في نظام الأيورفيدا بحسب ما نشره موقع "غيو" الألماني.

ويساعد نظام "الأيورفيدا" الغذائي على إنقاص الوزن والحفاظ على الصحة الجيدة، وهو يركز على 6 أذواق من الطعام أساسية: حلو، حامض، مالح، مر، نفاذ، وقابض.

الأطعمة المسموحة  لكل مجموعة : 

من الأطعمة التي تشمل "فاتا": الأرز، والدواجن، والسمك، والبيض، والزيوت الصحية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة للأطعمة الدافئة والمطبوخة والمغذية وسهلة الهضم. وتجنب الأطعمة الباردة، والأطعمة غير القابلة للهضم، والسكر.

أما الأطعمة التي تشمل "بيتا": الأطعمة الباردة والخام، والأطعمة المطبوخة، والخضراوات، والقمح، والشوفان، وبياض البيض، والزبد، والزيوت الصحية. وتجنب الأطعمة المعرضة للحرارة والضوء و المقلية والحارة.

والأطعمة التي تشمل "كافا": الأطعمة الخفيفة والدافئة والحارة، والخضراوات، والدواجن، والفاصوليا، والسمك، والبيض، والفاكهة. وتجنب الأطعمة الدهنية والسكر المعالج.

ر.ض

  • Frau mit Banane (picture-alliance/ZB/J. Kalaene)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الموز

    بلا شك يعد الموز من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، إذ يحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات، غير أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، خاصة إذا كان الموز شديد النضج. كل مئة غرام من الموز تحتوي على حوالي 95 سعرة حرارية.

  • Avodaco (picture-alliance/empics/N. Ansell)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الأفوكادو

    تعد فاكهة الأفوكادو قنبلة سعرات حرارية فمئة غرام من هذه الفاكهة تحتوي على 217 سعرة حرارية، أي ما يعادل نصف لوح من الشكلاطة. وهي فاكهة عالية الدهون أيضا، إذ تحتوي مئة غرام من الأفوكادو على 25 غرام من الدهون.

  • Deutschland Tiefkühlerbsen (picture-alliance/dpa /S. Kahnert)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    البازلاء أو الجلبانة

    تعد البازلاء أو الجلبانة من الخضروات الغنية بالبروتين وتحتوي كذلك على الكاربوهيدرات والدهون. وتكمن أهميتها أيضا في احتوائها على نسبة مهمة من الألياف الغذائية، لكنها تعد كذلك من الخضروات ذات السعرات الحرارية العالية، إذ أن مئة غرام منها تحتوي على 82 سعرة حرارية.

  • Maiskolben (Getty Images/AFP/P. Huguen)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الذرة

    كثيرا ما يتم إضافة حبات الذرة في السلطات لطعمها المميز واحتوائها على الفيتامينات والألملاح المعدنية كالكالسيوم وكالكاليوم، لكن الذرة عالية السكر وغنية بالسعرات الحرارية، فمئة غرام من الذرة تحتوي على 90 سعرة حرارية.

  • Süßkartoffeln von Ivan Sulog (DW/N. Tomasovic)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    البطاطا الحلوة

    كما هو واضح من اسمها، فإن البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من السكر ومقارنة مع البطاطس العادية، فإنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، إذ أن مئة غرام من البطاطا الحلوة تحتوي على 111 سعرة حرارية.

  • Bangladesch Litschies (DW/M. Mamun)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الليتشي

    يقبل البعض على تناول فاكهة الليتشي لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C بالإضافة إلى فيتامينات وأملاح معدنية أخرى، لكن داخل القشرة الخشنة توجد فاكهة بيضاء عالية السكر، كما تحتوي على سعرات حرارية ضعف الموجودة في الفراولة، فمئة غرام من الليتشي تحتوي على 76 سعرة حرارية.

  • Getrocknete Datteln, (Colourbox)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    التمر

    يعد التمر من الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ولكنه في نفس الوقت يحتوي على نسبة عالية من السكر بحيث يمكن إمداد عضلات جسم الإنسان بالطاقة بسرعة فائقة. زيادة على ذلك تحتوي مئة غرام من التمر على 114 سعرة حرارية.

  • Knoblauch (Colourbox/Haivoronska_Y)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الثوم

    قد لا يعرف البعض أن الثوم من أكثر الخضروات عالية السعرات الحرارية، فمئة غرام من الثوم تحتوي على حوالي 150 سعرة حرارية، غير أنه من النادر جدا أن يستهلك الثوم بكميات كبيرة مثل باقي الخضروات.

  • Mediterrane Ernährung - Oliven und Basilikum (Colourbox/E. Karandaev)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الزيتون

    يصعب استهلاك الزيتون مباشرة بعد جنيه نظرا لمرارته، إذ يحتاج إلى نقعه في الماء المملح أو في الزيت، وهذا ما يرفع من سعراته الحراية. فمئة غرام من الزيتون الأخضر تحتوي على 131 سعرة حرارية، أما الأسود فقد تصل سعراته إلى 351 سعرة حرارية.


مختارات

احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

يعتقد الكثيرون أن استهلاك الخضار والفواكه يساهم في إنقاص الوزن، غير أن بعض الخضار والفواكه قد تكون غير مناسبة للرجيم الغذائي، وذلك بسبب احتوائها على سعرات حرارية عالية وكميات كبيرة من السكر والدهون. (29.11.2018)  

إعلان
Themenbild Facebook

 