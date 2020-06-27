الأولى في زمن كورونا.. زيارة أردوغان لقطر تتوج بعدة اتفاقيات

وقعت تركيا وقطر اليوم الخميس (الثاني من تموز/يوليو 2020) عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تضمنت تعديلات على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الريال القطري والليرة التركية) بين مصرف قطر المركزي وبنك تركيا المركزي.

ووقعت الدولتان أيضاً على مذكرة تفاهم بين هيئة مركز قطر للمال ومكتب التمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وجاء ذلك في البيان المشترك الصادر اليوم في الدوحة عقب المحادثات التي جرت بين تميم بن حمد أمير دولة قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل إلى الدوحة عصر اليوم، في زيارة وصفت بزيارة عمل لقطر.

ووصف البيان زيارة أردوغان للدوحة بأنها الأولى له خارج بلاده بعد جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

ووقع الطرفان على اتفاقية بشأن التعاون الصناعي والتكنولوجي، وكذلك مذكرات تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وفي مجال التخطيط المدني بين البلدين، وفي مجال المعايير بين هيئة الأشغال العامة (أشغال) في دولة قطر ومعهد المعايير التركي (تي إس إي) في الجمهورية التركية، وإعلان نوايا مشترك بشأن إنشاء مختبر لتسهيل التجارة وتعزيز حماية المستهلك.

وأكد الجانبان على توسيع وتعزيز الإطار القانوني لعلاقاتهما الثنائية.

يذكر أن الدولتين قد أسستا لجنة عليا للتعاون الاستراتيجي في كانون الأول/ ديسمبر عام 2014 تضم عددا من الوزارات، والمؤسسات الحكومية والخاصة من الجانبين في التحضير لاتفاقيات تعاون ثنائية.

وكانت آخر زيارة قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي حيث ترأس مع تميم بن حمد آل ثاني، الدورة الخامسة للجنة العليا القطرية التركية.

خ.س/أ.ح(د ب أ)