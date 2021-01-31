الأولوية للإعارة.. تراجع حاد في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا

انتهت فترة الانتقالات الشتوية مساء أمس الاثنين (الأول من فبراير/ شباط 2021)، دون أن تشهد صفقات كبيرة، حيث تراجع إنفاق الأندية البارزة في مسابقات الدوري الكبرى لكرة القدم في أوروبا بشكل كبير مقارنة بسوق الانتقالات الشتوية في العام الماضي، وذلك في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الصفقة المفاجئة خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات في ساعة متأخرة منه وكانت في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تمثلت في توصل ساوثهامبتون إلى اتفاق لضم المهاجم تاكومي مينامينو من ليفربول حامل لقب الدوري الممتاز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتحرك ليفربول لحل مشكلة الإصابات في خط دفاعه، بالتعاقد مع بن ديفيز من بريستون ومع التركي أوزان كاباك من شالكه الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ومع إمكانية الشراء.

وكان من بين الصفقات البارزة في أوروبا أيضا، انتقال صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل من أرسنال الإنجليزي إلى فنربخشه التركي.

من جهتها ذكرت شركة "ديلويت" الشهيرة لتدقيق الحسابات، أن 70 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار) أنفقت في صفقات اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال كانون الثاني/ يناير، وهو أقل مبلغ تسجله سوق الانتقالات الشتوية منذ عام 2012 الذي شهد إنفاق 60 مليون إسترليني في الفترة نفسها.

وكانت سوق الانتقالات الشتوية في العام الماضي قد شهدت إنفاق 230 مليون إسترليني في صفقات اللاعبين بالدوري الإنجليزي.

انتقال صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل من أرسنال الإنجليزي إلى لى فناربخشه التركي كان من أبرز الانتقالات الشتوية.

عقود الإعارة تتصدر المشهد

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن المشهد لم يكن مختلفا في باقي مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا حيث سجلت مسابقات الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، إجمالي 195 مليون يورو (236 مليون دولار)، مقابل 660 مليون يورو سجلتها في سوق الانتقالات نفسها في العام الماضي.

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وتعد أزمة جائحة كورونا السبب الرئيسي الذي دفع الأندية لتوخي الحذر في الإنفاق، وقد ذكرت ديلويت في تقرير نشرته مؤخرا أن الأندية الــ20 الأعلى دخلا في أوروبا ستسجل خسائر في العائدات بقيمة نحو ملياري يورو مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب الجائحة العالمية. وتصدرت عقود الإعارة والعقود قصيرة الأجل حتى نهاية الموسم، المشهد مجددا في مسابقات الدوري بأوروبا.

الدوري الألماني

العقود قصيرة الأجل برزت أيضا في الدوري الألماني في تعاقد شالكه مع المدافعين شكوردان موستافي وسياد كولاسيناك من أرسنال الإنجليزي وكذلك مع المخضرم كلاس يان هونتلار القادم من أياكس الهولندي ليقضي الأشهر الأخيرة من مسيرته ضمن صفوف شالكه.

وانتقل سامي خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، من يوفنتوس الإيطالي إلى هيرتا برلين الألماني المتعثر، كما ضم آينتراخت فرانكفورت المهاجم لوكا يوفيتش من ريال مدريد الإسباني حتى حزيران/ يونيو.

ولم يبرم بايرن ميونيخ وغيره من الأندية، مثل بوروسيا دورتموند، أي صفقات في سوق الانتقالات المنقضية، بل سمح بايرن ميونيخ بانتقال لاعبه يوشوا زيركزي إلى بارما الإيطالي بعقد إعارة وكذلك رحيل كريس ريتشاردز إلى هوفنهايم.

وعلى العموم أنفقت أندية الدوري الألماني 50 مليون يورو، وهو ما يعادل ربع ما أنفقته في سوق الانتقالات الشتوية في العام الماضي.

وجاء إنفاق نصف هذا المبلغ من جانب لايبزيغ، للتعاقد مع لاعب خط الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي من ريد بول سالزبورغ النمساوي، كما أنفق باير ليفركوزن 13 مليون يورو لضم جيريمي فريمبونغ من سلتيك الأسكتلندي.

بسبب جائحة كورونا اختفت مثل هذه الجماهير من الملاعب كما نقصت الأموال بسوق الانتقالات في ألمانيا بمقدار 75 في المئة.

الدوري الإسباني

كانت صفقة انتقال أليخاندرو غوميز إلى إشبيلية، هي الأكبر في الدوري الإسباني بقيمة 5,5 مليون يورو إلى جانب مليوني يورو كمتغيرات.

وسمح نادي ريال بيتيس برحيل المهاجم أنطونيو سانابريا إلى إيطاليا حيث انضم إلى تورينو مقابل سبعة ملايين يورو إلى جانب ثلاثة ملايين كمتغيرات. وأنهى أتلتيكو مدريد عمله في وقت مبكر، بالتعاقد مع المهاجم موسى ديمبلي على سبيل الإعارة من ليون الفرنسي.

الدوري الإيطالي

في إيطاليا، ذكرت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" أن أندية الدوري الإيطالي استثمرت 110 ملايين يورو، مقابل 215 مليون في 2020.

وتعاقد ميلان متصدر الدوري الإيطالي مع المهاجم المخضرم ماريو ماندزوكيتش في صفقة انتقال حر كما ضم المدافع فيكايو توموري من تشيلسي الإنجليزي ولاعب خط الوسط سواليهو ميتي من تورينو بعقدي إعارة.

وكانت أكبر صفقة من نصيب يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي حيث تعاقد مع المدافع الشاب نيكولو روفيلا مقابل 18 مليون يورو من غنوه، الذي سيحتفظ باللاعب ضمن صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعزز أتلانتا خط وسطه بالتعاقد مع يواكيم ماهلي من جينك مقابل عشرة ملايين يورو، بينما سمح بانتقال لاعبه أليخاندرو غوميز إلى إشبيلية الإسباني.

و.ب (د ب أ)