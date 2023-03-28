 الأولمبية الدولية توصي بعودة رياضيي روسيا وبيلاروسيا "كمحايدين" | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

الأولمبية الدولية توصي بعودة رياضيي روسيا وبيلاروسيا "كمحايدين"

أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات الدولية تحت علم محايد وبصفة فردية شرط عدم دعمهم الحرب ضد أوكرانيا. ووزيرة الرياضة الألمانية تعتبر القرار "صفعة على وجه الرياضيين الأوكرانيين".

رئيس اللجنة اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ

رئيس اللجنة اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ قال "نريد مراقبة تنفيذ هذه التوصيات لأطول فترة ممكنة... حتى نتمكن من اتخاذ قرار واضح"

 

أوصت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء (28 مارس/آذار 2023) بعودة رياضيي روسيا وبيلاروسيا إلى المحافل الدولية.

وخلال اليوم الأول من اجتماعات المجلس التنفيذي  للجنة الأولمبية الدولية ، قال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة أن التوصيات لا تعني أن الرياضيين الروس والبيلاروس سيتم السماح لهم بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024 أو الأولمبياد الشتوي 2026. وأضاف أن الهيئة التنفيذية للمنظمة الدولية ستقرّر "في الوقت المناسب" مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024 الصيفي.

وتهدد أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق بمقاطعة الألعاب بحال مشاركتهم فيها.

مختارات

أعلن الاتحادان الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوروبي للعبة (يويفا) استبعاد روسيا من المسابقات التابعة لهما سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية حتى إشعار آخر. وبذلك لن يلعب المنتخب الروسي الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

وتابع  باخ "نريد مراقبة تنفيذ هذه التوصيات لأطول فترة ممكنة... حتى نتمكن من اتخاذ قرار واضح"، مضيفاً أن هيئته "لم تحدّد جدولاً زمنياً" وقال إن المنظمة الأولمبية ستقرر "في الوقت المناسب، وفقًا لتقديرها وحدها، ومن دون التقيّد بنتائج المسابقات المؤهلة للأولمبياد".

وبعد الضغوطات التي مورست على مدى أسابيع لتوضيح موقفها، أعلنت الهيئة الأولمبية في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي "استكشاف السبل" لإعادة الرياضيين الروسي والبيلاروس إلى الرياضة العالمية، بعد  التوصية باستبعادهم  في نهاية شباط/فبراير 2022 بسبب  الحرب في أوكرانيا .

وقررت الأولمبية الدولية، بعد أربعة أشهر من المشاورات مع العالم الأولمبي بأسره، أن تترك للاتحادات الدولية ومنظمي المسابقة المسؤولية الأساسية عن دعوة الرياضيين الروس والبيلاروس من عدمها، واكتفت بـ "التوصيات" من أجل "مواءمة نهجهم.

اللجنة الأولمبية الدولية تناقش رفع الحظر عن الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا

واقترحت الهيئة التنفيذية للهيئة الإبقاء على  استبعاد جميع الفرق الروسية والبيلاروسية ، وقصر العودة إلى المنافسة على الرياضيين "الحاملين لجواز سفر روسي أو بيلاروسي" طالما أنهم يتنافسون "كفرد" وتحت راية محايدة، "لا تدعم بنشاط الحرب في أوكرانيا "وليست متعاقدة مع الجيش الروسي أو الأجهزة الأمنية".

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن العقوبات ضد المسؤولين عن الحرب في أوكرانيا، والحكومتين الروسية والبيلاروسية، لابد أن تظل قائمة ولن يسمح للدولتين بتنظيم أو دعم أي فعاليات رياضية دولية.

ونددت وزيرة الرياضة والداخلية الألمانية  نانسي فايزر  بهذا القرار الذي اعتبرته "صفعة على وجه الرياضيين الأوكرانيين". وقالت فايزر في بيان "يجب على المجتمع الرياضي الدولي أن يُدين بوضوح تام الحرب العدوانية الوحشية التي تشنّها روسيا. ولا يمكن فعل ذلك إلا باستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس تماماً".

من جهته قال رئيس اللجنة الأولمبية الروسية إن المعايير التي أعلنتها اللجنة الأولمبية الدولية للسماح لرياضيي روسيا وروسيا البيضاء بالمشاركة في المنافسات الدولية "غير مقبولة".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن ستانيسلاف بوزدنياكوف قوله في مؤتمر صحفي "المعايير المعلنة غير مقبولة على الاطلاق". 

 

ع.ج.م/ع.أ.ج (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Zürich Schriftzug der Federation International der Football Association

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    كرة القدم الدولية

    قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إيقاف منتخبات وأندية روسيا عن المشاركة في كل البطولات حتى إشعار آخر. وسعت اللجنة الأولمبية الأمريكية واللجنة البارالمبية الأمريكية والمجلس الاستشاري للرياضيين هناك إلى فرض حظر شامل على الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بشكل فوري ويشمل ذلك ألعاب بكين لذوي الاحتياجات الخاصة.

  • Eishockey Russland Sankt Petersburg SKA vs Jokerit

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    تدابير صارمة

    اتخذ العديد من الاتحادات الرياضية الدولية تدابير صارمة بحق روسيا وأحياناً بيلاروسيا في الكرة الطائرة، التزلج، البياتلون، هوكي الجليد، الرغبي، الملاكمة والسباحة. وفي الكرة الطائرة، أعلن الاتحاد الدولي سحب بطولة العالم المقررة في نهاية آب/أغسطس من روسيا. وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرت من الانسحاب بحال الابقاء على الاستضافة الروسية.

  • Eishockey Russland Sankt Petersburg SKA vs Jokerit

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    عدم التأهل لمونديال فرنسا

    فرض حظر على المنتخبات الروسية والبيلاروسية من قبل الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، يعني غياب روسيا عن مونديال 2022 في فنلندا، بالإضافة إلى الاتحاد العالمي للرغبي، ليضع حداً للآمال الروسية الضئيلة بالتأهل إلى مونديال فرنسا 2023.

  • UEFA Champions League und Russland

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    نقل نهائي أبطال أوروبا

    وبعد تجريد ويفا بطرسبورغ الروسية من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا ومنحها لاستاد دو فرانس في باريس، تم أيضاً استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الالماني في الدور ثمن النهائي.

  • Russland Putin beim Judo-Training in Sotchi

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    تجريد بوتين من الحزام الأسود

    وفي التايكوندو، جرّد الاتحاد الدولي بوتين من الحزام الأسوَد الفخري، الممنوح له منذ 2013، معتبراً أن تصرفات موسكو تتعارض مع رؤية رياضة التايكوندو: "السلام أغلى من الانتصار".

  • Deutschland Bundesliga Solidarität Ukraine | SG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    رفض اللعب مع روسيا

    أعلن فيفا في بيان مشترك مع نظيره الأوروبي تعليق مشاركات الأندية والمنتخبات الكروية في كل المسابقات "حتى إشعار آخر". بولندا التي كانت ستحلّ ضيفة على روسيا في الملحق الأوروبي كانت قد أعلنت رفضها مواجهة روسيا، وسارت على خطاها السويد وتشيكيا، الخصمان المحتملان لروسيا في الملحق المقرر في آذار/مارس الجاري.

  • Fußball Tor Netz

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    مونديال قطر 2022

    بعد استضافتها المونديال الأخير عام 2018، ستغيب روسيا عن نسخة قطر 2022، المقررة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، نتيجة قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

  • Fußball I Galatasaray Istanbul vs. FC Schalke 04

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    شالكه وغاز بروم

    أعلن نادي شالكه الألماني العريق فسخ شراكته مع غازبروم. كما فسخ مانشستر يونايتد الإنكليزي عقده مع شركة الطيران الروسية أيروفلوت.

  • IOC-Beratung zu möglicher Strafe für Russland

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    حرمان روسيا من المشاركة الأولمبية

    قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعارضت اللجنة الأولمبية الروسية بشكل قاطع قرار اللجنة الدولية وقالت إنه "يتعارض مع الوثائق التنظيمية للجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي". ( إعداد: علاء جمعة )

    الكاتب: علاء جمعة