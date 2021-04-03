 ″الأهم″ منذ مقبرة الملك توت.. مصر تكتشف المدينة المفقودة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 08.04.2021

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ثقافة ومجتمع

"الأهم" منذ مقبرة الملك توت.. مصر تكتشف المدينة المفقودة

رغم أنه لم يكشف سوى عن ثلث المنطقة، إلا أن البعض يرى في العثور على المدينة المفقودة أهم اكتشاف بعد مقبرة الملك توت عنخ آمون. وأعلن زاهي حواس اكتشاف "أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية غربي الأقصر".

اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة تحت الرمال في مصر.

اكتشاف "المدينة الذهبية المفقودة" تحت الرمال في مصر.

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية برئاسة زاهي حواس المدينة المفقودة تحت الرمال والتي كانت تسمى "صعود آتون" والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، أحد أبرز ملوك الأسرة الثامنة عشرة والذي حكم مصر في الفترة من 1391 إلى 1353 قبل الميلاد.

مختارات

قادت عملية فحص روتينية داخل متحف بجامعة أبردين الأسكتلندية إلى اكتشاف قطعة أثرية مصرية عريقة. وهو اكتشاف قد يساعد الباحثين على حلّ بعض ألغاز الأهرامات الفرعونية.

في اكتشاف غريب من نوعه وجد علماء الآثار في منطقة مقبرة الحيوانات في سقارة قرب أهرامات الجيزة على مومياوات لحيوانات وطيور، لكن وجود خمسة أشبال محنطة بينها تثير تساؤلات عن حياة قدماء المصريين وعباداتهم.

رفض البرلمان الألماني طلب رئيس مجلس الآثار المصري زاهي حواس استعارة تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتي رغم تأييد بعض الفاعلين في الحقل الثقافي في ألماني للمطالب المصرية.

الرأي الشائع يقول إن الأهرامات المصرية - إحدى عجائب الدنيا السبع - بناها عبيد، وأنها بُنيت بالسخرة. غير أن علماء الآثار اكتشفوا حديثاً مقابر في منطقة الأهرام يرون فيها دليلاً على عدم صحة ذلك الرأي.

وقال مركز زاهي حواس للمصريات التابع لمكتبة الإسكندرية في بيان صحفي اليوم الخميس (الثامن من أبريل/ نيسان 2021) إن المدينة التي أطلقت عليها البعثة اسم (المدينة المفقودة) استمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام. وتتوقع البعثة الكشف عن مقابر "لم تمسها يد مليئة بالكنوز"، في هذه المدينة.

وقال العالم الأثري الشهير زاهي حواس إن العمل بدأ في هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ آمون، لأنه تم العثور على معبدي كل من "حورمحب " و"آ ي" من قبل.

وأكد حواس، في البيان أن البعثة عثرت على أكبر مدينة على الإطلاق في مصر، مضيفا أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر، حيث عثر بالمدينة على منازل يصل ارتفاع بعض جدرانها إلى نحو ثلاثة أمتار ومقسمة إلى شوارع. وأضاف :" لقد كشفنا عن جزء من المدينة يمتد غربا، بينما يعد دير المدينة جزء من مدينتنا". 

وبحسب البيان، بدأت البعثة المصرية العمل في هذه المنطقة بحثا عن معبد توت عنخ آمون الجنائزي، وكان الملك " آي"، خليفة توت عنخ آمون هو من قام ببناء معبده على موقع تم تجاوره لاحقًا على جانبه الجنوبي بمعبد رمسيس الثالث في مدينة هابو.

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التحنيط ...من مصر القديمة إلى ألمانيا

وكان الهدف الأول للبعثة هو تحديد تاريخ هذه المدينة، حيث تم العثور على نقوش هيروغليفية على أغطية خزفية لأواني النبيذ، وتخبرنا المراجع التاريخية أن المدينة كانت تتألف من ثلاثة قصور ملكية للملك أمنحتب الثالث، بالإضافة إلى المركز الإداري والصناعي للإمبراطورية. 

وأكد عدد كبير من الاكتشافات الأثرية على تاريخ المدينة مثل الخواتم والجعارين والأواني الفخارية الملونة والطوب اللبن الذي يحمل أختام خرطوش الملك أمنحتب الثالث. وبعد سبعة أشهر فقط من التنقيب، تم الكشف عن عدة مناطق أو أحياء بتلك المدينة. وعثرت البعثة في الجزء الجنوبي على المخبز ومنطقة الطهي وأماكن إعداد الطعام كاملة مع الأفران وأواني التخزين الفخارية، والذي كان يخدم عددًا كبيرًا من العمال والموظفين.

وبحسب البيان ، فقد كانت أعمال التنقيب التي تتم في المنطقة من خلال بعثة  أثرية مشتركة  من مركز زاهي حوس لعلوم المصريات، بمكتبة الإسكندرية  ووزارة السياحة والآثار المصرية، قد بدأت في  المنطقة في سبتمبر/ أيلول 2020.

وفي غضون أسابيع، بدأت تشكيلات من الطوب اللبن بالظهور في جميع الاتجاهات، وكانت دهشة البعثة الكبيرة، حينما اكتشفت أن الموقع هو مدينة كبيرة في حالة جيدة من الحفظ، بجدران شبه مكتملة، وغرف مليئة بأدوات الحياة اليومية، وقد بقيت الطبقات الأثرية على حالها منذ آلاف السنين، وتركها السكان القدماء كما لو كانت بالأمس.

عالم الآثار الشهير زاهي حواس مع تمثال للملك الطفل توت عنخ آمون (أرشيف 11/5/2005)

عالم الآثار الشهير زاهي حواس مع تمثال للملك الطفل توت عنخ آمون (أرشيف 11/5/2005)

ووفق البيان ، قالت "بيتسي بريان"، أستاذة علم المصريات بجامعة جون هوبكنز، إن اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو ثاني اكتشاف أثري مهم بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. وأضافت أن "اكتشاف هذه المدينة، لم يمنحنا فقط لمحة نادرة عن حياة قدماء المصريين في عصر الامبراطورية، ولكنه أيضاً سيساعدنا في إلقاء الضوء على أحد أعظم الألغاز في التاريخ ولماذاقرر إخناتون ونفرتيتي الانتقال إلى العمارنة؟!".

واكتشفت البعثة مجموعة من المقابر المنحوتة في الصخور بأحجام مختلفة والتي يمكن الوصول إليها من خلال سلالم منحوتة في الصخر، وهناك سمة مشتركة لبناء المقابر في وادي الملوك ووادي النبلاء. ومازال العمل جاريا، وتتوقع البعثة الكشف عن مقابر لم تمسها يد مليئة بالكنوز. 

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اكتشاف أثري ضخم في مصر

وتتيح أعمال التنقيب المستمرة لعلماء الآثار الوصول إلى طبقة النشاط الأصلية للمدينة، حيث تم كشف النقاب عن معلومات ستغير التاريخ وتعطينا نظرة ثاقبة فريدة عن عائلة توت عنخ آمون. ويقدم اكتشاف المدينة المفقودة أيضًا فهمًا أعمق للحياة اليومية للمصريين القدماء من حيث أسلوب بناء وديكورات المنازل والأدوات التي استخدموها وكيفية تنظيم العمل.

 وقد تم الكشف عن ثلث المنطقة فقط حتى الآن، وستواصل البعثة أعمال التنقيب، بما في ذلك المنطقة التي تم تحديدها على أنها الموقع المحتمل لمعبد توت عنخ آمون الجنائزي. واختتم حواس قائلا: "لدينا الكثير من المعلومات حول المقابر والمعابد ولكن هذه هي المرة الأولى التي تكشف أسرارًا عن حياة ملوك العصر الذهبي لمصر".

وتسعى مصر باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني عن طريق هذه الاكتشافات من أجل إنعاش قطاع السياحة الذي تلقى ضربات متتالية بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد عقب إسقاط الرئيس حسني مبارك قبل عقد من الزمن.

 ولم يكد هذا القطاع يبدأ في التعافي عام 2019 حتى تلقى ضربة جديدة بسبب جائحة كوفيد-19. وكان يُنتظر أن يزور مصر قرابة 15 مليون سائح في 2020، مقابل 13 مليونا العام السابق. لكن حركة السياحة تراجعت بنسبة كبيرة بسبب الأزمة الصحية العالمية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Goldsarkophag des Pharaos Tutanchamun

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    ذهب حقيقي؟

    أساطير ونظريات عديدة مختلفة تدور حول توت غنخ آمون، لا تتعلق في الأساس بفترة حكمه خاصة وأنه توفى في عمر 18 عاما وبالتالي لم يكن يتمكن من وضع علامات كبيرة خلال فترة حكمه. لكن الأساطير المرتبطة بوفاته المبكرة ومقبرته المليئة بالكنوز والذهب الخالص، جعلته إلى جانب رمسيس الثاني من أشهر الفراعنة على مستوى العالم.

  • Howard Carter und sein ägyptischer Assistent beugen sich über einen geöffneten Sarkophag, in dem eine Pharao-Mumie liegt.

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    صدفة في الوقت الضائع؟

    اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922 كانت من الأحداث التي حبست أنفاس العالم. يومها قادت الصدفة الباحث البريطاني هوارد كارتر، لمقبرة توت عنخ آمون التي وصفها في رسالة تلغرافية للورد كارنارفون، ممول عملية البحث، بأن بها "ذهبا يلمع في كل مكان". بحث كارتر عن المقبرة كان مرتبطا بتمويل اللورد كارنارفون، الذي أعطاه مهلة أخيرة قبل وقف التمويل، اكتشف خلالها كارتر المقبرة التي لم تمس من قبل، في وادي الملوك.

  • Fünf Männer stehen um einen Kiste, in der eine Mumie liegt. Drei haben eine Decke in den Händen

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    مات أم قتل؟

    البحث عن السبب المحتمل وراء الوفاة المبكرة لتوت عنخ آمون، شكلت لغزا شغل العلماء من مجالات مختلفة. تحليل الحمض النووي لمومياء توت عنخ آمون أرجع أسباب الوفاة المحتملة إلى الملاريا وإلى مرض في العظام. رصد الخبراء أيضا وجود كسور عديدة في جسد الفرعون الشاب ورجحوا أنها حدثت خلال فترة حياته. هذه الكسور تحديدا عززت من نظريات أخرى ترجع رحيل توت عنخ آمون في هذا العمر المبكر، لعملية قتل.

  • Touristen stehen an einem Geländer und betrachten das mit Glas verschlossene Pharaonen-Grab unter ihnen.

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    لماذا لا يسمح للسائحين بالتصوير هنا؟

    مومياء توت عنخ آمون التي يزيد عمرها على 3300 سنة، شديدة الحساسية للضوء والحرارة، لذا فإن اللمس والتصوير من المحظورات بشدة للسائحين الذين يتوافدون بشغف على المقبرة. اتخذ العلماء هذه الإجراءات الصارمة، بعد أن تحللت محتويات مقابر أخرى تم اكتشافها خلال القرنين الـ 19 والـ 20، بعد أن تم الكشف عنها دون إجراءات حماية خاصة من الضوء والحرارة.

  • Der Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung, Zahi Hawass, steht neben Tutanchamuns Sarkophag, der hinter Glas ausgestellt ist

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    أين توجد المقتنيات الذهبية؟

    باستثناء المومياء الموجودة داخل التابوت الحجري، انتقلت محتويات مقبرة توت عنخ آمون إلى المتحف المصري في العاصمة القاهرة. المقتنيات الثمينة محفوظة بشكل مناسب لحمايتها ويمكن للزوار مشاهدتها من خلال معرض دائم.

  • Konservator Christian Eckmann beugt sich mit Mundschutz und Pinzette über die goldene Maske von Tutanchamun

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    عمليات الترميم تقتصر على الباحثين المصريين؟

    يعتقد البعض أن جميع عمليات ترميم مقتنيات توت عنخ آمون يقوم بها علماء مصريون بشكل حصري، وهي معلومة غير صحيحة، فهناك تبادل مستمر بين فرق بحثية دولية، فيما يخص عمليات الترميم. وفي عام 2015 عمل خبير الترميم الألماني كريستيان إيكمان (الصورة) بشكل مباشر على ترميم القناع الذهبي للفرعون الشاب داخل المتحف المصري في القاهرة.

  • Die goldene Maske von Tutanchamun mit Bart

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    لصق ذقن توت عنخ آمون بالصمغ؟

    مشاركة كريستيان إيكمان في ترميم ذقن توت عنخ آمون حظيت باهتمام إعلامي بالغ، خاصة وأنها جاءت بعد واقعة أثارت الكثير من الجدل، بعد أن تم اكتشاف لصق الذقن بمادة صمغية غير مناسبة على الإطلاق، إثر تعرضها للكسر أثناء عمليات تنظيف، واقعة أثارت الكثير من الجدل في مصر وقتها.

  • Ein Mann mit Bart betrachtet den Kopf der Königin Hatschepsut, ebenfalls mit Bart

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    ما سر ارتباط الذقن بالفراعنة؟

    الذقن جزء مهم من التماثيل النصفية للفراعنة، ظاهرة كانت نواة فكرة معرض أقيم في العاصمة الألمانية برلين عام 2015 بعنوان "الذقن، بين الطبيعة والحلاقة". اجتذب المعرض، الذي يتطرق للتاريخ الثقافي لفكرة الذقن عند الرجال، الكثير من الزوار وكان من بين معروضاته تمثال لحتشبسوت، إذ أن فكرة الذقن في مصر القديمة كانت ترمز للملوك والملكات على حد سواء.

  • Toursiten fotografieren die Sphinx, im Hintergrund steht eine Pyramide.

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    أبوالهول..ملك أم ملكة؟

    رأس إنسان وجسم أسد وبدون ذقن ولا أنف، يقف أبو الهول في نفس المكان منذ نحو أربعة آلاف عام ويجتذب السائحين من كل مكان ويمثل في الوقت نفسه لغزا كبيرا يشغل الباحثين، فمن غير الواضح بشكل قاطع حتى الآن، الشخصية التي يرمز لها التمثال الذي يبلغ طوله 73 مترا وارتفاعه 20 مترا. بعض النظريات ربطت بين أبوالهول وشخصيات تاريخية مختلفة، لكنها غير مؤكدة. نظريات أخرى ترى في أبوالهول شخصية أسطورية.


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