الأهلي المصري يواجه الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

من جديد يواجه الأهلي المصري فريق الترجي التونسي في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وأزاح الترجي فريق صنداوز الجنوب أفريقي من نصف النهائي، فيما تغلب الأهلي على تي بي مازيمبي الكنغولي.

تأهل الأهلي المصري، بطل الموسم الماضي، والترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بفوز الأول على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 3-0 والثاني على مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 1-0 في ساعة متأخرة من مساء الجمعة (26 أبريل/ نيسان 2024) في إياب نصف النهائي.

وبعدما تعادل الأهلي من دون أهداف ذهاباً خارج الديار وفاز الترجي في ملعبه 1-0، سيكون النهائي بنهكة عربية خالصة للموسم الثالث توالياً، مع سعي الفريق المصري إلى تعزيز رقمه القياسي باللقب الثاني عشر، فيما يمني منافسه التونسي النفس باللقب الخامس من تاسع ظهور له في النهائي.

وفي القاهرة، حسم الأهلي خوضه النهائي للمرة الخامسة توالياً والسابعة عشرة في تاريخه بفضل ثلاثة أهداف سجلها في الشوط الثاني عبر محمد عبد المنعم (68) والفلسطيني وسام أبو علي (83) وأكرم توفيق (90+12).

وفي بريتوريا وبعد مباراة توقفت قرابة ساعة بسبب عاصفة رعدية، جدد الترجي تفوقه على ماميلودي صنداونز بفضل هدف للشاب رائد بوشنيبة (57).

وسيخوض الترجي بهذا التأهل كأس العالم للأندية 2025 بصيغتها الجديدة ممثلاً ثالثاً للكرة الافريقية بعد الأهلي والوداد المغربي.

يذكر أن الأهلي تواجه مع الترجي من قبل في نهائي عام 2012 وفاز بالبطولة، وفي المواجهة الثانية في عام 2018 كان اللقب من نصيب الترجي.

ص.ش/ع.ح (أ ف ب)