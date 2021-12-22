الأهلي المصري بطل السوبر الأفريقي على حساب الرجاء البيضاوي

اقتنص الأهلي المصري كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي مساء الأربعاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2021) على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، حيث بادر حميد أحداد بالتسجيل لمصلحة الرجاء في الدقيقة 12، لكن (البديل) طاهر محمد طاهر منح التعادل للأهلي في الدقيقة 89، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق المصري، الذي عزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا باللقب الأفريقي.
وواصل الأهلي مطاردة ريال مدريد الإسباني في سباق النادي الأكثر تتويجا بالألقاب الدولية بينهما، بعدما حصل الفريق الأحمر على لقبه الدولي الرابع والعشرين بفارق لقبين فقط خلف الفريق الملكي. ويعد هذا هو اللقب الثاني على التوالي الذي يحرزه الأهلي خلال عام واحد، بعدما سبق له التتويج بلقبه السابع في السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في أيار/مايو الماضي.
المغربي حميد أحداد مهاجم الرجاء البيضاوي وصاحب هدف السبق، في صراع على الكرة مع مواطنه بدر بنون مدافع الأهلي المصري، خلال مباراة كأس السوبر الأفريقي.
سلسلة من تفوق الأندية المصرية
كما يأتي هذا التتويج، لتواصل الأندية المصرية تفوقها على نظيرتها المغربية في مواجهاتهما المباشرة بالبطولة، بعدما فازت في جميع اللقاءات الأربعة التي جمعت بين أندية البلدين بالبطولة.
وتوج الزمالك المصري باللقب على حساب الوداد البيضاوي عام 2003، فيما نال الأهلي، نادي القرن في أفريقيا، البطولة أعوام 2006 و2020 و2021 على حساب الجيش الملكي ونهضة بركان ثم الرجاء على الترتيب.
وأعاد الأهلي بهذا التتويج البسمة لجماهيره، التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق لقب الدوري المصري في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي الزمالك، بالإضافة لإخفاقه في الحصول على لقب السوبر المحلي بالخسارة بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش في أيلول/سبتمبر الماضي.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
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