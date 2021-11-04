تعد الأهرامات المصرية إحدى عجائب الدنيا السبع. بناها المصريون القدماء بين 2630 و 1530 قبل الميلاد. وقد استخدمت أيضا كمقابر للملوك والملكات. ويعد هرم خوفو الواقع غرب الجيزة لأكبر بينها. وهي معلم سياحي لا مثيل له.

رغم مرور آلاف السنين على بنائها ما تزال الأهرامات أقوى رموز الحضارة المصرية حتى يومنا هذا. ولا تعد الأهرامات هدف كل زائر لمصر وحسب، فهي أيضا مصدر إلهام للفن والحياة الثقافية في بلاد النيل. بنيت الأهرامات من حجارة ضخمة تم نقلها من منطقة اسوان حنوب القاهرة عبر نهر النيل الذي كان يصل آنذاك إلى منطقة الأهرامات. ويذكر المؤرخ اليوناني أن بناء الهرم الواحد وتجهيزه اسغرق عشرات السنوات.