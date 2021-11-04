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الأهرامات المصرية

تعد الأهرامات المصرية إحدى عجائب الدنيا السبع. بناها المصريون القدماء بين 2630 و 1530 قبل الميلاد. وقد استخدمت أيضا كمقابر للملوك والملكات. ويعد هرم خوفو الواقع غرب الجيزة لأكبر بينها. وهي معلم سياحي لا مثيل له.

رغم مرور آلاف السنين على بنائها ما تزال الأهرامات أقوى رموز الحضارة المصرية حتى يومنا هذا. ولا تعد الأهرامات هدف كل زائر لمصر وحسب، فهي أيضا مصدر إلهام للفن والحياة الثقافية في بلاد النيل. بنيت الأهرامات من حجارة ضخمة تم نقلها من منطقة اسوان حنوب القاهرة عبر نهر النيل الذي كان يصل آنذاك إلى منطقة الأهرامات. ويذكر المؤرخ اليوناني أن بناء الهرم الواحد وتجهيزه اسغرق عشرات السنوات.

A camel stands next to an installation by Italian artist Lorenzo Quinn, entitled Together, facing the pyramids on the Giza Plateau on October 23, 2021. Art D'Égypte launched its 4th annual exhibition entitled Forever Is Now 2021, the first international art exhibition to take place at the Giza Pyramids and the surrounding Giza Plateau. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM

الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة 04.11.2021

"الأبد هو الآن" معرض فني دولي يُنظم في منطقة أهرامات الجيزة الشهيرة، التي تعود لـ 4500 عام وتعد إحدى عجائب المصريين القدماء. المعرض يعد الأول من نوعه، حيث قام فنانون بعرض أعمال فنية في رمال الصحراء.
In einer Zigarrenkiste einer schottischen Universität liegt ein 5000 Jahre altes Holzstück aus der Cheops-Pyramide in Ägypten. Das Holzstück ist durch Zufall gefunden worden. Es handele sich um eines von nur drei Teilen, die jemals aus der sogenannten Königinnenkammer hervorgeholt wurden, teilte die Universität von Aberdeen mit.

العثور على قطعة فرعونية عمرها خمسة آلاف عام في علبة سجائر 17.12.2020

قادت عملية فحص روتينية داخل متحف بجامعة أبردين الأسكتلندية إلى اكتشاف قطعة أثرية مصرية عريقة. وهو اكتشاف قد يساعد الباحثين على حلّ بعض ألغاز الأهرامات الفرعونية.
Main title: (A Bridge in Giza is Adjacent for Buildings.) Photo's title: (A strange bridge in Giza is adjacent to the buildings.) Place & Date: (At Al haram area in Giza- May. 14) Copyright / Photographer: Copyright for DW/ Mohammed Magdy.

"كوبري البلكونة".. جسر ملاصق لعمارات سكنية يثير الغضب في مصر 16.05.2020

بين جدل وسخرية، تناول المصريون صور تلاصق جسر بعمارات سكنية في أحد الشوارع الحيوية القريبة من منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة. المسؤولون وسكان تلك العقارات يتبادلون إلقاء اللوم على الأزمة، فما القصة؟
ARCHIV - 27.02.2014, Berlin: Eine U-Bahn fährt unter einem Schild mit der Aufschrift «BVG» vorbei. Zum «Equal Pay Day» am 18. März gibt es in Berlin nur für Frauen ein günstigeres Nahverkehrsticket. (zu dpa An einem Tag günstigeres Nahverkehrsticket für Frauen in Berlin) Foto: Daniel Naupold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

شركة نقل برلين ترشح نفسها لمجاورة الأهرامات 10.12.2019

أطلقت مؤسسة النقل العام في برلين حملة إعلامية لترشيح نفسها ضمن قائمة التراث العالمي، وإذا ما نجحت في الإنضمام إلى القائمة فستصبح في قائمة تضم الأهرامات وتاج محل والكولوسيوم في روما ومدينة بابل. السبب وراء ذلك مثير.
©VCG/MAXPPP - SHANGHAI, CHINA - JULY 25: People pose on the glass skywalk outside the sightseeing hall on the 88th floor of Jin Mao Tower on July 25, 2016 in Shanghai, China. Shanghai Jin Mao Tower will open the 340-meter-high glass skywalk with no protection fence on its 88th floor to public on Thursday. (Photo by VCG)***_*** |

لقطات تحبس الأنفاس من أعلى المباني في العالم! 10.07.2019

تسلق المباني المرتفعة، مغامرة ذات سحر خاص، فرغم الإجراءات الأمنية تكررت محاولات تسلق الأهرامات، كما تسلق شاب ناطحة سحاب في لندن. تعرف على أشهر المباني التي تقدم لحظات ساحرة ولا يحتاج الوصول إلى قمتها سوى المصعد.
28.07.2018+++Kairo, Ägypten+++ Police officers sit in the court as suspects are seen behind a fence in Cairo, Egypt July 28, 2018. REUTERS/Amr Abdallah Dalash

محكمة مصرية تحيل أوراق 7 متهمين بالإرهاب لمفتي الجمهورية 06.04.2019

أحالت محكمة جنايات الجيزة المصرية أوراق سبعة متهمين من بين 26 متهما في قضايا إرهاب، بينها هجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، إلى مفتي الجمهورية للبت في شأن النطق بعقوبة الإعدام بحقهم.
Photo: Pyramids in Egypt Description: Pyramids in Egypt Location: DUBAI, UAE Date: 29.01.2019 Copy right: Prisme Entertainment

جدل محتدم حول مشروع لاستعادة رونق الأهرامات 30.01.2019

تبذل السلطات المصرية المزيد من الجهود لتطوير منطقة الأهرامات وجعلها أكثر جاذبية، يأتي ذلك وسط تفاوت الآراء حول ذلك عبر المنصات الاجتماعية. السؤال، هل تنجح المساعي الحكومية في إضفاء رونق جديد على إحدى عجائب الدنيا السبع؟
This picture taken on December 28, 2018 shows a tourist bus which was attacked being towed away from the scene, in Giza province south of the Egyptian capital Cairo. - Three Vietnamese holidaymakers and an Egyptian tour guide were killed December 28, 2018, when a roadside bomb blast hit their bus as it travelled close to the Giza pyramids outside Cairo, officials said. (Photo by Mohamed el-Shahed / AFP) (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

غداة مقتل سياح أجانب.. الداخلية المصرية تعلن قتل 40 "إرهابياً" 29.12.2018

بعد مرور ساعات فقط على مقتل ثلاثة سائحين فيتناميين ومرشد سياحي مصري في انفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية بالقرب من أهرامات الجيزة، أعلنت الداخلية المصرية مقتل 40 "إرهابياً"، في تبادل لإطلاق النار.
# 2585047 *** Colourbox/Nataliya Hora

حقائق عن الثوم: ساعد بناة الأهرامات ويقي من الزهايمر 09.04.2018

يدخل الثوم في العديد من الوصفات التقليدية لعلاج نزلات البرد وآلام الظهر، فما هي أسرار هذا "النبات السحري" الذي استعان به بناة الأهرامات قبل آلاف السنين والذي أثبتت الدراسات دوره في الوقاية من الزهايمر.

GIZA, EGYPT - JANUARY 26: Sultan Kosen (L), Guinness World Record holder for tallest living male at 251 centimetres, and Jyoti Amge (R), world's smallest living woman according to Guinness World Records, pose for a photo at the Giza pyramid complex on January 26, 2018 in Giza, Egypt. Stringer / Anadolu Agency |

أطول رجل وأقصر امرأة في العالم يزوران الأهرامات 29.01.2018

في حملة تهدف إلى إنعاش السياحة المصرية، التي تعاني منذ سنوات، زار أطول رجل في العالم سلطان كوسين وأقصر امرأة في العالم جيوتي أمجي منطقة أهرامات الجيزة المصرية، معربان عن سعادتهما بهذه الزيارة.
CORRECTING NAME OF PYRAMID A picture taken on April 19, 2015 shows an aerial view of the bent pyramid of Dahshur, a royal necropolis located in the desert on the west bank of the Nile river, just south of Cairo. AFP PHOTO / PATRICK BAZ (Photo credit should read PATRICK BAZ/AFP/Getty Images)

إكتشاف هرم جديد في دهشور المصرية 05.04.2017

اكتشاف هرم جديد يعتقد أنه لملكة في دهشور المصرية، لينضم إلى الأهرامات المصرية ويصبح الهرم رقم 124، ويأتي الاكتشاف ضمن مشروع طموح لوزارة الآثار المصرية لاكتشاف مزيد من الأهرامات.
February 21, 2017 - Cairo, Cairo, Egypt - Barcelona's Argentinian striker Lionel Messi attends a press conference in Cairo's northern Giza district on February 21, 2017. Messi arrived in Egypt for a one-day visit to promote the country's Tour n'Cure medical tourism campaign, which promotes tourism and Hepatitis C treatment travel packages for tourists visiting Egypt |

ميسي في مصر للترويج لحملة ضد التهاب الكبد الوبائي 22.02.2017

زار نجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي مصر للترويج للسياحة العلاجية في إطار حملة ضد مرض التهاب الكبد (سي). وشهدت الزيارة بيع ثلاثة قمصان لميسي تحمل توقيعه مقابل نصف مليون دولار للقميص ذهب عائدها لمرضى بالتهاب الكبد.
13.07.2016+++ Solar Impulse 2, the solar powered plane, piloted by Swiss pioneer Andre Borschberg is seen during the flyover of the pyramids of Giza on July 13, 2016 prior to the landing in Cairo, Egypt in this photo released on July 13, 2016. Jean Revillard/SI2/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

"سولار إمبالس" تحلق فوق الأهرامات وتحل ضيفا على القاهرة 13.07.2016

حلقت الطائرة "سولار إمبالس 2" التي تعمل بالطاقة الشمسية فوق الأهرامات قبل أن تهبط في مطار القاهرة، لتستكمل بنجاح المرحلة السادسة عشرة من أول رحلة حول العالم لطائرة تعمل بدون أي وقود على الإطلاق.
FILE - epa05248166 A picture made available on 07 April 2016 shows the monument Taj Mahal covered with scaffolding due to ongoing work , in Agra, India, 05 April 2016. EPA/STR (zu dpa Taj Mahal - Monument der Liebe aus weißem Marmor vom 16.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa

المعالم السياحية والتاريخية العشرة الأكثر شعبية في العالم 18.05.2016

نشر الموقع الالكتروني تريب أدفايسور المختص بتقديم نصائح السفر قائمته لأفضل المواقع والمعالم الأكثر شعبية في العالم حسب تصنيف زوار الموقع. الغريب أن القائمة خلت من معالم ومواقع معروفة مثل الأهرامات المصرية.
21.01.2016 *** epa05116885 Egyptians stand at the scene where an explosion killed at least 10 people in Giza, outside Cairo, Egypt, 21 January 2016. Local media reports suggest that the explosion happened when police raided a booby-trapped apartment. According to the Interior Ministry, terrorist suspects, allegedly affiliated with the banned Muslim Brotherhood group, were planning attacks and had been making explosives at a warehouse in Haram district near the famed Pyramids. The explosives went off as security forces raided the warehouse. EPA/AMR SAYED +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/A. Sayed

مصر- ستة قتلى خلال مداهمة شقة قرب أهرامات الجيزة 21.01.2016

قتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الأمن ومدني الخميس عندما داهم فريق من رجال الشرطة المصرية شقة في منطقة الهرم غرب العاصمة القاهرة. وقال بيان للداخلية المصرية إن عناصر من تنظيم الإخوان كانت تجهز لاعتداءات من تلك الشقة.
Smoke billows from behind the Great Mosque of al-Nuri in Mosul's Old City on April 17, 2017, during an offensive by Iraqi security forces to recapture the city from Islamic State (IS) group fighters. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني 01.06.2015

بعد سيطرة حركات متشددة على مدن أثرية، كما حصل في العراق وسوريا، حذرت منظمات دولية من ضياع كنوز أثرية وإسلامية، تدمرها الحروب وتعمل معاولها فيها، أفكار متشددة تعتبر أن وجود آثار حضارات مضت يشكل "تهديداً للإسلام" نفسه.
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