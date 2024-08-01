"كل عام يصبح كل شيء أكثر صعوبة ويزداد الحزن"، يقول دليل البغال فرانسيسكو جاياردو. منذ أن كان عمره 14 عامًا، يعمل في جبل إل بلومو، ويساعد المتسلقين في نقل المعدات إلى المخيم الأساسي على بعد حوالي 1300 متر تحت القمة. الرجل البالغ من العمر 60 عامًا يخشى أنه هو وعائلته لن يتمكنوا من البقاء سوى حوالي عشر سنوات أخرى قبل أن يضطروا إلى الانتقال والبحث عن وظائف جديدة.