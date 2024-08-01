الأنهار الجليدية في جبال الأنديز.. ضحية أخرى للتغير المناخي
عواقب تغير المناخ باتت واضحة أيضاً في جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية: الأنهار الجليدية هناك تذوب بشكل أسرع مما هي عليه في أماكن أخرى. الصخور المتفككة وزيادة الأمطار لها آثار على الطبيعة والإنسان.
ذوبان مستمر للجليد
سلسلة جبال كورديليرا بلانكا في شمال الأنديز في بيرو. هنا توجد أعلى قمم في الأمريكيتين. لكن الجليد على القمم التي يصل ارتفاعها إلى 6700 متر مهدد. ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ يؤدي إلى ذوبان الأنهار الجليدية بشكل أسرع وتلاشي الطبقة دائمة التجمد. هذا يزيد من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية ويهدد مياه الشرب للناس.
سيلان وقطرات
نظرة إلى شق جليدي في نيفادو باستوروري في حديقة هواسكاران الوطنية في كورديليرا بلانكا. حتى هناك يتراجع الجليد. أظهرت دراسة متعددة الجنسيات أن درجات حرارة السطح النهارية في الشتاء في الأنديز على ارتفاع يتراوح بين 1000 و1500 متر قد ارتفعت بمقدار 0.5 درجة مئوية لكل عقد منذ عام 2000. أما في الارتفاعات التي تزيد عن 5000 متر، فقد ارتفعت حتى 1.7 درجة.
طبيعة متغيرة
على جبل ماتيو في بيرو تشكلت بحيرات جبلية بسبب الحرارة. قبل بضع سنوات فقط، كان يجب على المرء عبور نهر جليدي للوصول إلى القمة. أما الصعود الأخير فهو الآن منحدر صخري.
صعود صعب
مجموعة من متسلقي جبل ماتيو عند النهر الجليدي المتقلص: "التغيرات التي نشهدها غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبشرية"، يقول بابلو وينشتاين الذي يدرس أنهار الأنديز الجليدية والقطب الشمالي منذ أكثر من عقدين. ويضيف وينشتاين أن أنهار الأنديز الجليدية لم يتم دراستها بشكل كافٍ لأن سلسلة الجبال كبيرة والعديد من الجبال نائية.
أمطار على ارتفاع 5000 متر
جبال الأنديز مهمة كخزان للمياه. الأنهار الجليدية تخزن الأمطار في الشتاء على شكل ثلج وجليد وتعيد تحريرها كمياه ذائبة. ولكن الآن تمطر حتى في المرتفعات العالية، كما هو الحال هنا في نيفادو باستوروري. وهذه المياه تتدفق بسرعة كبيرة. يقول الحارس إدسون راميريز من حديقة هواسكاران الوطنية إن المطر على ارتفاع 5000 متر هو مؤشر على أن "الضغط ودرجة الحرارة قد تغيرا تمامًا".
ممجد في الماضي والآن في خطر
صورة مشابهة أيضًا على بعد 2800 كيلومترًا إلى الجنوب. في تشيلي يرتفع جبل إل بلومو إلى 5400 متر في السماء. في الأيام الصافية، يمكن رؤية الكتلة الجبلية حتى من العاصمة القريبة سانتياغو. تم تسلق القمة الجليدية. حتى أن الإنكا قدموا له تضحيات بشرية. ولكن الآن يتفكك جبل إل بلومو. تغير المناخ يؤثر على غطائه الجليدي.
حياة مهددة
"كل عام يصبح كل شيء أكثر صعوبة ويزداد الحزن"، يقول دليل البغال فرانسيسكو جاياردو. منذ أن كان عمره 14 عامًا، يعمل في جبل إل بلومو، ويساعد المتسلقين في نقل المعدات إلى المخيم الأساسي على بعد حوالي 1300 متر تحت القمة. الرجل البالغ من العمر 60 عامًا يخشى أنه هو وعائلته لن يتمكنوا من البقاء سوى حوالي عشر سنوات أخرى قبل أن يضطروا إلى الانتقال والبحث عن وظائف جديدة.
ذكريات تاريخية
أوسفالدو سيجوندو فيليغاس يعرف جبل إل بلومو منذ فترة طويلة: قبل 50 عامًا بدأ عمله هناك كمنقذ جبلي. ساعد من بين أمور أخرى، في إنقاذ فريق الرغبي الأوروغوياني الذي تحطم بالطائرة في الأنديز في طريقه إلى سانتياغو عام 1972. "أعرف مناطق في باتاغونيا كانت مليئة بالأنهار الجليدية. الآن هناك غابات. وسيتحول الحال هنا إلى ما هو عليه هناك"، يتنبأ الرجل البالغ من العمر 80 عامًا.
صعوبات متزايدة فوق الجبال
الطريق إلى قمة لو كورو قرب سانتياغو لا يزال هو نفسه الذي كان يسلكه الإنكا في السابق. بسبب ذوبان الطبقة دائمة التجمد، هناك الآن خطر أكبر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الأرضية. هنا يتدرب المتطوعون من منظمة إنقاذ الجبال "سوكورو أندينو" على كيفية إنقاذ المصابين من جدران الصخور المتفككة وإجلائهم إلى مكان آمن دون تعريض أنفسهم للخطر.