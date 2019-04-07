"الأنانية" وراء نزال الأيادي بين ليفاندوفسكي وكومان

بعد أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم أمس الخميس (11 أبريل/ نيسان) أن كابينة اللاعبين بمعسكر بايرن ميونيخ تحولت في ذلك اليوم إلى حلبة ملاكمة، كان بطليها البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان، حيث تبادلوا اللكمات بعد شجار نشب بين الاثنين، بدأ الجميع ينقب على اسباب هذا الشجار الذي لم تنفع معه محاولات التهدئة.

ولم توضح صحيفة "بيلد" التي اوردت الخبر لأول مرة سبب الشجار، غير أن موقع "فوكوس" الألماني كشف الجمعة أن المهاجم البولندي ومنذ أسابيع كان مستاء جدا من طريقة لعب زميله كومان الذي وحسب ليفاندوفسكي " يريد" الاحتفاظ لنفسه بالكرة حتى ولو كلف الأمر إهدار فرصة التهديف على باقي أعضاء الفريق. بمعنى آخر أن ليفاندوفسكي يعيب على زميله كومان أنه "أناني جدا"، خاصة إذا ما تعلق الأمر بتوزيع الكريات في منطقة الجزاء.

وحسب "فوكوس" فإن كومان يرى الأمر مختلفا تماما، بل يرى أن "الأنانية" تنطبق بالأحرى على ليفاندوفسكي وليس العكس. وكانت صحيفة "بيلد" قد كشفت على أن المدافعين نيكلاس زوله وجيروم بواتينغ حاولا تهدئة الزميلين دون جدوى. ولم تتم السيطرة على الوضع إلا بعد أن التحق باقي زملاء الفريق بمكان الشجار.

وبعد الإعلان عن الخبر عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور مُرَّكبة تسخر بقوة من الاثنين معا، كتلك التي تظهر ليفاندوفسكي وكأنه يتدرب على النزال مع كومان منذ مدة، وفق ما ورد في أحد التغريدات:

في حين لم يتضح ما إذا كانت إدارة النادي تنوي اتخاذ إجراءات تأديبية بحق النجمين البولندي والفرنسي.

و.ب/ع.ج.م