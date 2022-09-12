الأمير هاري ينشر مذكراته مطلع العام المقبل.. فهل من مفاجآت؟

أعلنت دار "بنغوين راندوم هاوس" للنشر الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) أن الأمير هاري سينشر في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل مذكراته المنتظرة في كتاب بعنوان "سبير" (Spare)، وهي كلمة تحمل عدة معان من بينها مثلا "احتياطي"، "زائد" عن الحاجة وكذلك "بديل".

وبذلك ستخرج المذكرات للنور بعد أربعة أشهر فقط على وفاة جدته الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء في تغريدة لدار النشر: "يسعدنا أن نعلن عن (نشر) قصة دوق ساسكس الأمير هاري الشخصية جداً والقوية عاطفياً".

ووُصف الكتاب على الموقع الإلكتروني، الذي خصصته له دار النشر، بأنه نافذة مفتوحة على رد فعل الأمير على وفاة والدته الأميرة ديانا، وكيفية تأثير هذه المأساة على حياته فيما بعد.

وأذهل هاري وزوجته ميغان النظام الملكي البريطاني بابتعادهما عن العائلة المالكة في مطلع عام 2020 وانتقالهما للعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أثار ضجة واسعة. وخلال مقابلة إعلامية في مارس/ آذار 2021، اتهم الزوجان العائلة المالكة بالعنصرية.

ومن أبرز هذه التصريحات، كشف هاري وميغان أن فردا لم يسمياه في العائلة الملكية تساءل عن لون بشرة ابنهما أرتشي قبل ولادته، بما أن والدته خلاسية.

وأدت خطوتهما هذه إلى توتر علاقة هاري بأخيه الأكبر ويليام الذي بات وريث العرش البريطاني، ووالدهما تشارلز الذي أصبح ملكاً.

ويعيش هاري وميغان حالياً مع طفليهما أرتشي وليليبيت في كاليفورنيا.

وكان هاري قد أعلن في يوليو/ تموز 2021 أنه يعمل على مذكراته التي سيروي فيها "أخطاءه" و"الدروس التي تعلمها" طيلة حياته.

دار النشر تصف الكتاب بأنه نافذة مفتوحة على رد فعل الأمير على وفاة والدته الأميرة ديانا، وكيفية تأثير هذه المأساة على حياته.

وقال "أكتب المذكرات ليس بصفتي الأمير منذ ولادتي، ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه الآن".

وتابع "لقد ارتديت قبعات كثيرة على مر السنين، بالمعنى الحقيقي والمجازي، وآمل أن اتمكن من خلال سرد قصتي، عن التقلبات والأخطاء والدروس التي تعلمتها، من المساعدة في إظهار أن لدينا جميعاً قواسم مشتركة أكثر مما نظن، أياً كانت أصولنا".

وأعرب عن "سعادته لأنّ الناس سيقرأون رواية (عن حياته) صادقة ومطابقة تماماً للواقع".

وأشارت دار النشر إلى أنّ الكتاب سيُنشر في المملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا.

وسيعود ريع هذه المذكرات التي ستُنشر في 16 لغة للجمعيات الخيرية البريطانية، بحسب دار النشر.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)