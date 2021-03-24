الأمير هاري وزوجته يجمعان تبرعات في عيد ميلاد ابنهما.. والسبب؟

احتفل دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل ببلوغ ابنهما أرشي عامين، لينشرو صورة جديدة له حاملا بالونات بحديقة قصرهم في ولاية كاليفورنيا. إلا أن الأمر لا يقتصر فقط على الاحتفال بعيد ميلاد الابن الملكي.

ونشر الزوجان الملكيان الصورة عبر موقع جمعية أرشي ويل الخيرية Archewell، والتي أسسها الأمير وزوجته، مرفقة برسالة تقول: ”شاركونا في الدعوة إلى المساواة في اللقاح بمناسبة عيد ميلاد أرشي".

وطلب والدا أرشي من الراغبين في الاحتفال بعيد ميلاده التبرع والمساهمة لصالح توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الدول الأكثر حاجة حول العالم.

وقال الزوجان، في بيان مشترك صادر عنهما بمناسبة عيد ميلاد ابنهما، أن التبرع بخمسة دولارات أمريكية سيساهم في دفع تكلفة جرعة من اللقاح. وأوضح الأمير هاري وزوجته أنهما تمكنا من توفير الدعم من قبل عدد من المنظمات ستقوم بتحمل باقي التكلفة عن كل متبرع، وفقا للبيان.

واستغل الزوجان تلك المناسبة لتوجيه الشكر لكل من قدم ”الدعم" لأسرتهما خلال العامين الماضيين.كما عبرا عن ”امتنانهما" للمهنئين الذين أعطوا المال أو تطوعوا أو جمعوا تبرعات ”بالنيابة عن ابنهم"، على حد تعبيرهم.

مشاهدة الفيديو 01:55 شارك هاري وميغان أعادا إطلاق النقاش حول العنصرية إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3qS5u هاري وميغان أعادا إطلاق النقاش في شأن العنصرية في بريطانيا

وأضاف الزوجان: ”لن نتمكن من استعادة العافية حقا إلا عندما يكون لدى الجميع في كل مكان فرصا متساوية للحصول على اللقاح."

وقد أثار الأمير هاري وزوجته ميغان مؤخرا الكثير من الجدل بعد تصريحاتهما الأخيرة حول تعرضهم لضغوط وعنصرية من جانب بعض أعضاء الأسرة الملكية في بريطانيا، وهو ما عرض القصر الملكي للنقد والحرج.

د.ب/ع.ش