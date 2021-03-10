الأمير هاري وزوجته ميغان يعلنان ولادة طفلتهما..وهذا اسمها!

أعلن الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل الأحد (السادس من يونيو/ حزيران 2021) ولادة طفلتهما في كاليفورنيا بعد سنة من الاضطرابات داخل العائلة الملكية البريطانية. وأضاف الزوجان في بيان شرحا من خلاله اسم المولدة "ليليبيت" قائلين: "لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة وهو اسم مصغّر تنادى به (إليزابيث الثانية). واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحلة المحبوبة، أميرة ويلز".

وأضاف البيان أن ماركل والمولودة التي تزن حوالي 3.5 كيلوغرامات وتحتل المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش البريطاني "تتمتعان بصحة جيدة". وكتب هاري وميغان "هي تفوق كل ما كان بإمكاننا أن نتخيله".

وانسحب الأمير هاري (36 عاما) السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وميغن ماركل من العائلة الملكة منذ نيسان/أبريل 2020. ويعيش هاري وميغن مع ابنهما آرتشي الذي يبلغ سنتين في فيلا فارهة قرب لوس أنجلوس. وقد وقّع الزوجان عقودا بمبالغ طائلة مع منصتي نتفليكس وسبوتيفاي.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)