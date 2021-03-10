 الأمير هاري وزوجته ميغان يعلنان ولادة طفلتهما..وهذا اسمها! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 06.06.2021

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منوعات

الأمير هاري وزوجته ميغان يعلنان ولادة طفلتهما..وهذا اسمها!

وضعت ميغان ماركل دوقة ساسكس مولودها الثاني وجاء بنتا أسمتها هي وزوجها الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، "ليليبيت" وهو اسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا والدة هاري.

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال حوار سابق لهما مع محطة سي بي اس

هاري وميغان يطلقان على مولودتهما إسما مشتقا من إسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا.

أعلن الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل الأحد (السادس من يونيو/ حزيران 2021) ولادة طفلتهما في كاليفورنيا بعد سنة من الاضطرابات داخل العائلة الملكية البريطانية. وأضاف الزوجان في بيان شرحا من خلاله اسم المولدة "ليليبيت" قائلين: "لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة وهو اسم مصغّر تنادى به (إليزابيث الثانية). واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحلة المحبوبة، أميرة ويلز".

وأضاف البيان أن ماركل والمولودة التي تزن حوالي 3.5 كيلوغرامات وتحتل المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش البريطاني "تتمتعان بصحة جيدة". وكتب هاري وميغان "هي تفوق كل ما كان بإمكاننا أن نتخيله".

وانسحب الأمير هاري (36 عاما) السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وميغن ماركل من العائلة الملكة منذ نيسان/أبريل 2020. ويعيش هاري وميغن مع ابنهما آرتشي الذي يبلغ سنتين في فيلا فارهة قرب لوس أنجلوس. وقد وقّع الزوجان عقودا بمبالغ طائلة مع منصتي نتفليكس وسبوتيفاي.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • الأمير هاري والدوقة ميغان.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    حياة حرة

    استراحتهما المؤقتة خلال فترة نهاية السنة التي تكون عادة مليئة بمواعيد القصر الرسمية شكلت في حد ذاتها أمرا غير اعتيادي. فسحة من الوقت للتفكير، ولقضاء حياة خاصة هادئة مع العائلة في كندا. قرار الانسحاب المدروس بعناية، على ما يبدو، أعلن على إنستغرام، في خطوة تتماشى مع "دورهما التقدمي" كما أعلن الثنائي.

  • الأمير هاري والدوقة ميغان ماركل

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    زفاف الأحلام

    التقى الأمير هاري بميغان وهي ممثلة أمريكية لأول مرة في يوليو/ تموز 2016 وتعرفا على بعضهما البعض عن طريق أصدقاء مشتركين. وبعدها بسنة أصبح الأمر رسميا وأعلنا أنهما في علاقة حب. في 19 ماي أيار 2018 احتفلا بحفل زفافهما في دير وستمنستر في لندن. ويعتبر الأمير هاري السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

  • الأمير هاري وزوجته الدوقة ميغان مع ابنهما.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    مولود ذكر

    في السادس من مايو 2019 حان الوقت أخيرا: ابن ميغان وهاري يرى النور. اسم آرتشي الذي اختير له بقي سريا في البداية، وكذلك صورته التي تم انتظار نشرها رسميا للعلن كما جرت عليه العادة عند ولادة عضو جديد من العائلة. يشار إلى أنه حسب القانون، لن يحظى هذا الطفل بلقب أمير ما لم تمنحه الملكة، استثناء، لقب النبيل.

  • الأمير تشالز والأميرة ديانا مع ابنيهما وليام وهاري

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    هاري الصغير

    لم تكن حياة الأمير الشاب بالسهلة. في عام 1984 ولد هاري أمير ويلز والإبن الأصغر للأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا. طغى على طفولته طلاق والديه والموت المبكر لوالدته الليدي ديانا. الصورة تظهر الأسرة الملكية وهي ماتزال متماسكة، خلال حضور مناسبة عامة في لندن في أغسطس 1995.

  • الأميران وليام وهاري خلال جنازة والدتهما.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    وفاة الأم

    توفيت الأميرة ديانا في حادث سيارة مروع في باريس عام 1997. لم يكن عمر هاري يتجاوز وقتها الثانية عشر من عمره بينما كان أخوه الأمير ويليام يبلغ الخامسة عشر. الصورة تظهر الأميرين الحزينين خلال تشييع جثمان والدتهما. هذا الحدث المأساوي أثر بشكل عميق على الأمير هاري كما صرح في وقت لاحق خلال مقابلة شخصية.

  • الأمراء تشارلز، وليام وهاري خلال جنازة الأميرة الراحلة ديانا.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    حزن طويل

    في بداية العام 2018، كشف الأمير هاري أيضا كيف كافح بقوة طيلة حياته للتغلب على هذه الصدمة القوية. وخلال دعمه لحملة تعنى بالصحة العقلية، صرح هاري في مقابلة مع الديلي تلغراف أنه كان قريبا جدا من الانهيار في عدة مناسبات.

  • الأمير هاري.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    أمير الحفلات!

    عندما كان أصغر سنا، نادرا ما غاب الأمير هاري عن الحفلات والسهرات، وهو ما كان يغذي فضائح العائلة الملكية. كان هاري يسعى للتقرب من النساء الجميلات، لدرجة أن الصحافة الصفراء دأبت على وصفه بـ "الشاب اللعوب" لفترة طويلة. سبق أن اعترف الأمير لصحيفة نيوزويك أنه يتمنى "الخروج" من العائلة المالكة.

  • الأمير هاري مع شقيقه الأمير وليام.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    محبوب وواع بالواجبات

    خدم الأمير هاري القوات البريطانية المسلحة لمدة عشر سنوات. وصرح فيما بعد أن خدمته العسكرية كانت "أفضل هروب له على الإطلاق". بعد مساره العسكري الذي قاده مرتين إلى أفغانستان، تحول هاري إلى واحد من أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية ليس داخل بريطانيا وحدها وإنما في جميع أنحاء العالم.

  • الأمير هاري مع زوجته ميغان ماركل.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    ميغان ماركل

    قلة من البريطانيين فقط كانت تعرف من هي ميغان ماركل عندما بدأت تظهر على الصفحات الأولى للصحافة عام 2016. ولدت ماركل في لوس أنجليس عام 1981، وأصبحت معروفة بعد أدائها دور محامية في سلسلة “Suits” التلفزيونية الشهيرة. لم تفرش الصحافة البريطانية الورود للوافدة الجديدة على العائلة المالكة، ووصلت بعض التعليقات إلى حد العنصرية والتمييز الجنسي.

  • Meghan Markle (picture-alliance/SOLO Syndication/M. Large)

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    التزام اجتماعي

    كما هو الحال بالنسبة للأمير هاري، انخرطت ميغان في العمل لصالح منظمات اجتماعية مختلفة. ميغان هي أيضا سفيرة للجميعة الخيرية الكندية World Vision Canada التي تعنى بتعزيز فرص التعلم لأطفال البلدان النامية. بالإضافة إلى التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين داخل الأمم المتحدة.

  • الملكة إليزابيث مع الأمير هاري

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    بمباركة الملكة

    "الملكة ودوق إدنبرة سعيدان للزوجين ويتمنيان لهما كل الخير"، هكذا أعلن قصر باكينغهام حفل زفاف هاري وميغان. عندما يدخل ورثة العرش القفص الذهبي، ينبغي أن تبارك الملكة زيجاتهم. يعتبر الزواج بشريك مطلق أمر لم يكن يمكن حتى تصوره في بريطانيا العظمى قديما. ومن غير المعروف كيف تنظر الملكة إليزابيث لخطط حفيدها هاري الجديدة.


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