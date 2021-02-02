نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الأميرة كيت

اختيرت الأميرة كيث عام 2012 كواحدة من أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم من قبل مجلة تايم، فهي نحظى بتأثير كبير على الموضة في بريطانيا وأمريكا والذي اصطلح على تسميته "تأثير كيت ميدلتون" كما أنها وجه بارز في الإعلام العالمي.

ولدت الأميرة كيث ميدلتون في قرية شابل رو في التاسع من يناير/ كانون الثاني وهي وزوجة الأمير ويليام دوق كامبريدج نجل ولي عهد المملكة المتحدة البريطانية الأمير تشارلز. وقد منحتها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لقب دوقة كامبريدج. التقت مع الأمير ويليام أثناء دراستهما في جامعة سانت أندروز، وتزوجا في 29 أبريل/ نيسان 2011. وقد انجبار ثلاثة أولاد، صبيان وبنت. ويرى البعض أنها تسير على خطى الأميرة الراحلة ديانا، خاصة وأنها مهتمة بأناقتها بشكل لافت، جعلها وجها حاضرا باستمرار في مجلات الجمال والموضة.

27. März LONDON, ENGLAND - MARCH 27: Catherine, Duchess of Cambridge arrives at the XLP Mobile recording Studio on March 27, 2015 in London, England. (Photo by Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images)

دوقة كامبرديج تمارس مهنة جديدة في زمن كورونا! 02.02.2021

مثل كثير من البلدان في بريطانيا أيضا تم إغلاق صالونات الحلاقة ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا، وليس هناك استثناء حتى لأفراد العائلة المالكة، لذا تناولت دوقة كامبرديج كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام مقصها لتعوض غياب الحلاق.
Britain's Prince Harry (L), his US fiancee Meghan Markle (C), and Britain's Prince William, Duke of Cambridge, attend a service of commemoration and thanksgiving to mark Anzac Day in Westminster Abbey in London on April 25, 2018. - Anzac Day marks the anniversary of the first major military action fought by Australian and New Zealand forces during the First World War. The Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) landed at Gallipoli in Turkey during World War I. (Photo by Eddie MULHOLLAND / POOL / AFP) (Photo credit should read EDDIE MULHOLLAND/AFP/Getty Images)

مشاكل ملكية تعصف بالأمير هاري والدوقة ميغان بسبب طفل إفريقي 27.08.2018

قال موقع ألماني أن الزوجين الملكيين البريطانيين الأمير هاري ودوقة ساكس ميغان ماركل مرا بأسبوع عصيب بعد خططهما لتبني طفلة إفريقية، لكن الأمر يصطدم بقانون ملكي يعرقل حضانة أطفالهما مستقبلاً، فما هو؟

رقصة الأميرة مع الدب 16.10.2017

رصدت عدسات الكاميرات الأميرة كيت ميدلتون، قبل مغادرتها بالقطار القديم، وهي ترقص مع دمية الدب بادنجتون. جاء ذلك أثناء ظهورها المفاجئ صباح الأثنين 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 في حملة خيرية مكرسة للأطفال برفقة الأمير وليام والأمير هاري. وهذا هو الظهور الثاني للأميرة منذ إعلان حملها الجديد.
July 19, 2017*** Britain's Prince William, left, Kate, the Duchess of Cambridge and their children Prince George and Princess Charlotte arrive at the airport in Berlin, Wednesday, July 19, 2017. The British royal couple is on a three-day-visit in Germany. (Steffi Loos/Pool Photo via AP) |

بريطانيا- الأمير وليام والأميرة كيت في انتظار مولودهما الثالث 04.09.2017

قال مكتب الأمير وليام ابن ولي العهد البريطاني وزوجته الأميرة كيت اليوم الاثنين إن فراشهما سيزدان بمولود ثالث. فيما عبر العديد من المشاهير عن فرحتهم بهذا الخبر.
Britain's Prince William, Duke of Cambridge (L), and his wife Catherine, Duchess of Cambridge (R), attend a reception during a visit to Centrepoint's Camberwell Foyer in London on December 21, 2011. The national charity, Centrepoint, provides housing and support to improve the lives of homeless young people aged 16-25. AFP PHOTO / POOL / BEN STANSALL (Photo credit should read BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

الأميرة كيت "دي جي" أبرع من زوجها 23.04.2014

تتواصل زيارة الأمير البريطاني وزوجته كيت لأستراليا، حيث قاما بتفقد عدد من المناطق والتواصل مع سكانها. وأُعجب الأستراليون بمهارات الأميرة في فن الـ"دي جي"، الذي تفوقت فيه على زوجها.
WELLINGTON, NEW ZEALAND - APRIL 07: Catherine, Duchess of Cambridge and Prince George of Cambridge arrive at Wellington Military Terminal on an RNZAF 757 from Sydney on April 7, 2014 in Wellington, New Zealand. The Royal Family have arrived in New Zealand for the first day of a Royal Tour to New Zealand and Australia. Over a period of three weeks the Royal trio will visit 12 Cities in New Zealand and Australia taking part in activities as wide ranging as a yacht race in Auckland Harbour, paying their respects to victims of the 2011 earthquake in Christchurch and visiting Ayres Rock in Australia. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

الأمير البريطاني الصغير جورج جريء ومشاكس في "أول مهامه الملكية" 10.04.2014

احتشد الآلاف من سكان نيوزيلندا الخميس لتقديم الهدايا للأمير وليام دوق كمبريدج وقرينته، شملت دبا ذي لون بنفسجي وأساور صداقة ورسومات أطفال، وذلك في أول جولة عامة للزوجين الملكيين في إطار رحلتهما لنيوزيلندا واستراليا.
CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 28: Catherine, Duchess of Cambridge and Prince William, Duke of Cambridge smile and wave to the crowds from the balcony of Cambridge Guildhall as they pay an official visit to Cambridge on November 28, 2012 in Cambridge, England. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

ممرضة الأميرة كيت ماتت منتحرة شنقا 13.12.2012

تفاصيل جديدة في قضية موت ممرضة الأميرة كيت بعد تلقيها مكالمة خادعة. ومع حمل الأميرة تجري بريطانيا تعديلا قانونيا يلغي التمييز بين الجنسين في الأسرة ويحرم الزواج من أتباع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.
KUALA LUMPUR, MALAYSIA - SEPTEMBER 14: Catherine, Duchess of Cambridge and Prince William, Duke of Cambridge depart Kuala Lumpur airport for Sabah Maylasia on day 4 of Prince William, Duke of Cambridge and Catherine, Duchess of Cambridge's Diamond Jubilee Tour of the Far East on September 14, 2012 in Kuala Lumpur, Malaysia. (Photo by Arhtur Edwards - Pool/Getty Images)

موت غامض لممرضة تلقت مكالمة "ملكية" مزعومة 07.12.2012

في ظروف غامضة عثر على ممرضة ميتة كانت تعمل في المستشفى الذي نزلت فيه دوقة كامبرديج الأميرة كيت ميدلتون، وذلك بعد أيام من تلقيها مكالمة هاتفية "ملكية" مزعومة للاستفسار عن حالة الأميرة، الشرطة تحقق في سبب الوفاة.