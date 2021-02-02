الأميرة كيت

اختيرت الأميرة كيث عام 2012 كواحدة من أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم من قبل مجلة تايم، فهي نحظى بتأثير كبير على الموضة في بريطانيا وأمريكا والذي اصطلح على تسميته "تأثير كيت ميدلتون" كما أنها وجه بارز في الإعلام العالمي.

ولدت الأميرة كيث ميدلتون في قرية شابل رو في التاسع من يناير/ كانون الثاني وهي وزوجة الأمير ويليام دوق كامبريدج نجل ولي عهد المملكة المتحدة البريطانية الأمير تشارلز. وقد منحتها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لقب دوقة كامبريدج. التقت مع الأمير ويليام أثناء دراستهما في جامعة سانت أندروز، وتزوجا في 29 أبريل/ نيسان 2011. وقد انجبار ثلاثة أولاد، صبيان وبنت. ويرى البعض أنها تسير على خطى الأميرة الراحلة ديانا، خاصة وأنها مهتمة بأناقتها بشكل لافت، جعلها وجها حاضرا باستمرار في مجلات الجمال والموضة.