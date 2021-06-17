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الأميرة ديانا

ماتزال النهاية المأساوية للأميرة ديانا تسيل مداد الكثيرين ولعل تلك النهاية أضفت طابعا أسطوريا على الأميرة التي كانت تحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا والعالم، نظرا لدورها الإنساني في مكافحة الجوع والألغام والإيدز.

ولدت الأميرة ديانا تحت اسم ديانا سبنسر فى 1 يوليو/تموز 1961 بمقاطعة ساندرينجهام. اشتغلت قبل زواجها كمربية أطفال وعاملة في حضانة. تزوجت من الأمير تشارلز في 29 يوليو/تموز 1981 وأنجبت ولديها ويليام وهاري، غير أن الزيجة الأميرية شهدت عدة مشاكل وفضائح خيانة انتهت بالطلاق في 28 أغسطس/آب 1996. وبالرغم من طلاقها إلا أن الأميرة ديانا احتفظت بمكانتها العالمية واستمرت في الأعمال الخيرية التي كانت تشرف عليها أثناء زواجها والتي كانت أهدافها محاربة سرطان الأطفال والإيدز وحقول الألغام والتشرد. توفيت الأميرة ديانا في 31 أغسطس/آب 1997 وهي في 36 من عمرها جراء حادث سير، بعد أن تعقب المصورون والبابارتزي سيارتها وهي رفقة صديقها رجل الأعمال البريطاني من أصل مصري دودي الفايد. وقد أحدثت وفاتها صدمة في العالم.

ARCHIV - 13.02.2018, Großbritannien, London: Meghan, Herzogin von Sussex, und Prinz Harry, Herzog von Sussex. Der britische Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, werden sich nicht länger «Königliche Hoheit» nennen. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ما سبب غياب ميغان عن كشف الستار عن تمثال الأميرة ديانا؟ 17.06.2021

خلال أسبوعين ستحل الذكرى الـ60 لميلاد الأميرة ديانا. وبهذه المناسبة، سيكشف الأمير هاري وأخوه الأمير ويليام الستار عن تمثال والدتهما الراحلة. وعلى عكس ما تردد سابقا، ستغيب ميغان زوجة الأمير هاري عن هذه المناسبة.
Montecito, California, USA: The United Kingdom's PRINCE HARRY and MEGHAN, the Duke and Duchess of Sussex, in a promotional video clip from their interview with Oprah Winfrey, ''Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special'', scheduled to be televised on CBS Saturday night March 6, 2021. Date of the actual interview unknown. (Credit Image: Â© CBS via ZUMA Wire

الأمير هاري وزوجته ميغان يعلنان ولادة طفلتهما..وهذا اسمها! 06.06.2021

وضعت ميغان ماركل دوقة ساسكس مولودها الثاني وجاء بنتا أسمتها هي وزوجها الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، "ليليبيت" وهو اسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا والدة هاري.
20.11.1995, Großbritannien, Britain's 80 years of TV. Embargoed to 0001 Monday October 31 File photo dated 20/11/95 of Diana, Princess of Wales, during her interview with Martin Bashir for the BBC, which is on a new chart of the most-watched programmes in the 80-year history of British television. Issue date: Monday October 31, 2016. The chart has been compiled by the Press Association to mark the 80th anniversary this week of the start of television in the UK. See PA story SHOWBIZ TV80Years. Photo credit should read: BBC SCREEN GRAB/PA Wire NOTE TO EDITORS: This handout photo may only be used in for editorial reporting purposes for the contemporaneous illustration of events, things or the people in the image or facts mentioned in the caption. Reuse of the picture may require further permission from the copyright holder. URN:29045638

فضيحة "خداع" ديانا.. صحافي "بي بي سي" يعتذر ويرفض تحميله المسؤولية 23.05.2021

بعد 26 عاما على أشهر مقابلة في تاريخ العائلة الملكية البريطانية، اعتذر الصحافي مارتن بشير عن أساليب غير أخلاقية قام بها لإجراء مقابلة مع الأميرة ديانا، لكنه رفض الربط بين المقابلة وبين وفاة الأميرة. والقناة أيضا اعتذرت.
Mutter Diana war die Bezugsperson: Bei einer lustigen Schlittenfahrt in Lech/Österreich strahlten Prinzessin Diana und ihre Söhne William (l) und Harry um die Wette. Durch die Tragödie vom 31.8. haben die 12- und 15jährigen Jungen ihre Mutter verloren: Die 36jährige Diana starb zusammen mit ihrem Freund Dodi al-Fayed (41) und dem Fahrer des Wagens, als sie mit fast 200 kmh auf der Flucht vor Paparazzi-Fotografen in einem Straßentunnel in Paris verunglückten. Dianas Tod wurde in aller Welt mit großer Bestürzung aufgenommen. |

أشباح مصرع الأميرة ديانا تطارد ابنها الذي يخشى مصيرا مشابها لزوجته 21.05.2021

قال الأمير هاري إن صدمة وفاة والدته دفعته لتناول الكحول والمخدرات لـ"إخفاء" مشاعره مشيرا إلى أنه تم مطاردتها حتى لاقت حتفها "عندما كانت على علاقة بشخص غير أبيض". وبي بي سي تعتذر بسبب أساليب "مخادعة" في مقابلتها مع ديانا.
Trooping the Colour. Queen Elizabeth II is joined by members of the royal family, including the Duke and Duchess of Cambridge with their children, Prince Louis, Prince George, Princess Charlotte, Duchess of Cornwall, Prince of Wales, Princess Royal, Duke of York, Duke and Duchess of Sussex, Peter and Autumn Phillips and their children Savannah and Isla, on the balcony of Buckingham Place watch the flypast after the Trooping the Colour ceremony, as she celebrates her official birthday. Picture date: Saturday June 8, 2019. See PA story ROYAL Trooping. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:43394672 |

تسريب فيلم ممنوع من العرض عن الأسرة الملكية في بريطانيا! 30.01.2021

في سبعينات القرن الماضي، قررت الأسرة الملكية في بريطانيا حظر فيلم تسجيلي حولها، بحجة ”عرض نظرة حميمية للغاية عن أفراد العائلة الملكية". وبعد حوالي نصف قرن، ظهر الفيلم من جديد. فكيف جاء رد الأسرة الملكية، وصناع الفيلم؟

Prince Harry and Meghan Markle take their seats at the Royal Albert Hall in London to attend a star-studded concert to celebrate the Queen's 92nd birthday. The Queen and members of the royal family are guests of honour at the celebration, which is being billed as The QueenÕs Birthday Party. |

على خطى ديانا... "ميغان" متمردة جديدة داخل قصر باكنغهام؟ 17.07.2018

كسرت قواعد البروتوكول الملكي بطلاتها، وعكست تصرفاتها خرقا لقواعد التزم بها أفراد العائلة الملكية لمئات السنين. ميغان ماركل، تحولت إلى علامة استفهام دون جواب. وصارت شخصيتها مقترنة بحماتها. فهل تتحول ميغان إلى ديانا جديدة؟
Liverpool Anglican Cathedral Caption: DIANA, PRINCESS OF WALES. Attending a service to commemorate the Battle of the Atlantic- at Liverpool Anglican Cathedral. Date: 30.05.1993 .

شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها 31.08.2017

ملابس و أزياء الأميرة الراحلة ديانا تحقق أعلى الأسعار في المزادات العالمية. بمناسبة الذكرى الـ20 لوفاتها اقامت بريطانيا معرضا لأزياء "أميرة االقلوب"، والتي تحكي الكثير عن حياتها وذوقها وأناقتها التي تميزت فيها في حياتها.

الأميران ويليام وهاري يحييان الذكرى 20 لوفاة الأميرة ديانا 30.08.2017

بباقات الورود والصور أحيا الأميران ويليان وهاري ذكرى وفاة "أميرة القلوب" الأميرة ديانا، التي توفيت قبل 20 عاما في حادثة سير في باريس.

لماذا بقيت الأميرة ديانا "ملكة القلوب" بعد عقدين على وفاتها؟ 29.08.2017

ما تزال الأميرة ديانا، الزوجة السابقة للأمير تشارلز والتي قضت في حادث سيارة عام 1997، تحظى بحب وتقدير الكثيرين حول العالم. فما سبب ذلك؟
Bildunterschrift:BERLIN, GERMANY - DECEMBER 19: Prince Harry walks on Pariser Platz while visiting the Brandenburg Gate on December 19, 2010 in Berlin, Germany. Prince Harry is on a two-day trip to Germany and spent the morning touring sites including the Brandenburg Gate and the Berlin Wall memorial at Bernauer Strasse. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

الأمير هاري: لا أحد في العائلة يريد أن يصبح ملكا أو ملكة 22.06.2017

قال الأمير هاري إن ما من أحد من العائلة المالكة يريد أن يجلس على عرش بريطانيا، مؤكداً أنه يشعر وكأنه يعيش "في حوض سمك"، كما انتقد إجباره على السير في الموكب الجنائزي خلف نعش أمه الأميرة ديانا في 1997 وهو لا يزال طفلاً.
Titel: DW euromaxx_04.05.2015_Royalbaby Schlagworte: Royalbaby, Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana, königlicher Nachwuchs Wo wurde das Bild aufgenommen?: Screenshot Bildbeschreibung: Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana, Prinz William und seine Frau Catherine DW Copyright gegeben

شارلوت إليزابيث ديانا .. أحدث إضافة إلى قصر بكنغهام 04.05.2015

صرح قصر كينسينغتون اليوم عن اسم أميرة بريطانيا الجديدة، التي رزقت بها الدوقة كيت والأمير وليام، بعد يومين من ولادتها. الاسم يكرم الجدة الكبرى الملكة إليزابيث والجدة المتوفية الأميرة ديانا.
02.05.2015+++Britain's Prince William carries his baby daughter in a car seat outside the Lindo Wing of St Mary's Hospital, in London, Britain May 2, 2015. The Duchess of Cambridge, gave birth to a girl on Saturday, the couple's second child and a sister to one-year-old Prince George. REUTERS/John Stillwell/pool

أطفال "ملكيون" حبسوا أنفاس العالم 04.05.2015

رزق الأمير ويليام وزوجته الدوقة كيت بمولودهما الثاني، وبعث صورتهما مع الأميرة الصغيرة شارلوت اليزابيث ديانا البهجة في أنحاء العالم. في هذه الجولة المصورة نتعرف على أطفال العائلة المالكة في بريطانيا وما انتهوا إليه.
FILE -- In this Nov. 20, 1995 file photo, Princess Diana, seen in this television image, listens to a question during an interview taped earlier and aired on the BBC's program Panorama, in this Monday Nov. 20, 1995 file photo. Speaking quietly,the Princess says she desperately wanted her marriage to work and the problems of media pressure and her husband's infidelity caused her to escape in binges of eating and vomiting. Princess Diana would have been 50 years old on Friday, July 1, 2011, perhaps the only certainty about the course of a life abruptly cut short in a 1997 car crash in Paris, with a new boyfriend, two months past her 36th birthday. (Foto:BBC Panorama, file/AP/dapd) MANDATORY CREDIT NO SALES

تقرير: الأميرة ديانا سربت قوائم هواتف ملكية للصحافة 14.03.2014

اتهم الصحفي المعني بشؤون العائلة المالكة الأميرة ديانا بتسريبها أرقام أعضاء بارزة في العائلة المالكة إلى صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" انتقاماً من زوجها تشارلز.
Filmszene Diana Regisseur Oliver Hirschbiegel

حياة "أميرة القلوب" في فيلم سينمائي 10.01.2014

تعرض قاعات السينما الألمانية حاليا فيلم "ديانا" للمخرج الألماني أوليفر هيرشبيغل، وذلك بعد أشهر من عرضه في بريطانيا موطن الأميرة الراحلة، حيث لقي استياءا شديدا من قبل النقاد والجمهور معا، لكن في ألمانيا أعجب به كثيرون.
Director Oliver Hirschbiegel reacts before the world premiere of Diana at Leicester Square in London, September 5, 2013. Diana a biopic of the late, famed British princess, is due to open in theatres later this month. REUTERS/Luke MacGregor (BRITAIN - Tags: ENTERTAINMENT HEADSHOT)

المخرج الألماني أوليفر هيشبيغل- من هتلر إلى الأميرة ديانا 09.01.2014

بفضل فيلمه "السقوط" عن آخر أيام أدولف هتلر، حقق المخرج الألماني أوليفر هيشبيغل شهرة عالمية. وهو اليوم يعرض فيلمه الجديد عن الأميرة "ديانا" في ألمانيا. من هو هذا المخرج وكيف "تجرأ" على معالجة موضوع إنجليزي صرف؟!
فيلم مثير للجدل عن الأميرة ديانا

فيلم مثير للجدل عن الأميرة ديانا 07.09.2013

تم في لندن عرض فيلم جديد يتناول حياة الأميرة البريطانية الراحلة ديانا. وقد أثار هذا الفيلم، للمخرج الألماني أولفير هيرشبيغل، بعض الجدل لتناوله قصص غرامية محتملة للأميرة ديانا.
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