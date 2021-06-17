ماتزال النهاية المأساوية للأميرة ديانا تسيل مداد الكثيرين ولعل تلك النهاية أضفت طابعا أسطوريا على الأميرة التي كانت تحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا والعالم، نظرا لدورها الإنساني في مكافحة الجوع والألغام والإيدز.

ولدت الأميرة ديانا تحت اسم ديانا سبنسر فى 1 يوليو/تموز 1961 بمقاطعة ساندرينجهام. اشتغلت قبل زواجها كمربية أطفال وعاملة في حضانة. تزوجت من الأمير تشارلز في 29 يوليو/تموز 1981 وأنجبت ولديها ويليام وهاري، غير أن الزيجة الأميرية شهدت عدة مشاكل وفضائح خيانة انتهت بالطلاق في 28 أغسطس/آب 1996. وبالرغم من طلاقها إلا أن الأميرة ديانا احتفظت بمكانتها العالمية واستمرت في الأعمال الخيرية التي كانت تشرف عليها أثناء زواجها والتي كانت أهدافها محاربة سرطان الأطفال والإيدز وحقول الألغام والتشرد. توفيت الأميرة ديانا في 31 أغسطس/آب 1997 وهي في 36 من عمرها جراء حادث سير، بعد أن تعقب المصورون والبابارتزي سيارتها وهي رفقة صديقها رجل الأعمال البريطاني من أصل مصري دودي الفايد. وقد أحدثت وفاتها صدمة في العالم.