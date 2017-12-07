الأمم المتحدة: 200 مليون امرأة لا يحصلن على وسائل منع الحمل

ذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن أكثر من 200 مليون امرأة في مختلف أنحاء العالم، يردن منع الحمل غير قادرات على الحصول على وسائل منع الحمل.
وعلى الرغم من زيادة عدد النساء، اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل الحديثة - من 24 % في عام 1969 إلى 58 % في عام 2019 ـ فإن الحقوق الإنجابية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للكثير من النساء، طبقا لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويشير التقرير إلى مكاسب كبيرة تحققت فيما يتعلق بالحقوق الإنجابية للمرأة منذ أن بدأ الصندوق عمله قبل 50 عاما، لكنه يسلط الضوء على ملايين النساء في مختلف أنحاء العالم اللاتي مازلن يواجهن حواجز اقتصادية واجتماعية ومؤسسية، عندما يتعلق الأمر بصحتهم.
وفي 51 دولة، أجرى الصندوق تحليلا فيها، تبين أن 57 % فقط من النساء، المتزوجات أو المرتبطات بعلاقة مع رجال، قادرات على اتخاذ خياراتهن الخاصة عندما يتعلق الأمر بالجماع مع شركائهن، واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية.
وفي الدول المتقدمة والنامية، فإن مستوى الحصول على وسائل منع الحمل هو الأقل بين النساء الفقيرات وهو ما يحد من الحراك الاقتصادي.
س.إ/ع.ج.م (د.ب.أ)
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الأطعمة المُعلبة
تحتوي الأطعمة المعلبة على كمية كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى زيادة الإصابة بغازات المعدة، مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة. فضلا عن أن هناك الكثير من الدراسات أثبتت أن المادة التي تطلى بها المعلبات من الداخل تزيد من إنتاج الهرمونات الأنثوية ما يؤثر على خصوبة الرجال.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
اللحوم المصنّعة
كثيرا ما يتردد أن الإكثار من تناول اللحوم يزيد الخصوبة، لكن علماء من جامعة بوسطن الأمريكية توصلوا إلى نتائج ربما تزعج عشاق اللحوم. فوفقا للدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا في دورية " الخصوبة والعقم" فإن تناول منتجات اللحوم المصنعة يؤثر سلبا على خصوبة الرجال.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الأطعمة الجاهزة
ووفقا للدراسة فإن الرجال الذين تناولوا منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والأطعمة الجاهزة انخفضت قدرتهم على الإنجاب بشكل ملحوظ، مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا في غذائهم على تناول الدواجن. والسبب هو أن اللحوم المصنعة تزيد نسبة الدهون في الدم وتؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
التدخين
لا شك أن التغذية الصحية مهمة جدا بالنسبة للشريكين الراغبين بالانجاب، لذا يشدد خبراء الصحة على ضرورة إتباع نظام غذائي صحي متكامل غني بالمعادن والفيتامينات. والابتعاد عن بعض العادات السيئة، مثل التدخين، فهو يعمل على خفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، كما أنه يزيد من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الكافيين
لزيادة الخصوبة ينصح خبراء الصحة بعدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على كمية عالية من الكافيين، فالإكثار من هذه المشروبات يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخصوبة.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الفواكه والخضروات
يعد تناول الخضروات والفواكه مهم جدا للخصوبة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على إنتاج حيوانات منوية صحية. والبروكولي من الخضروات التي ينصح بالإكثار من تناولها لمن يرغب بالإنجاب، فهو يحتوي على فيتامن "A" وعلى مواد كيميائية تقلل من مستويات الهرمون الأنثوي "الأستروجين" في جسم الرجل، ويرتفع بالمقابل مستوى الهرمون الذكوري "التستوستيرون"، ما يزيد من مستوى الخصوبة.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الأسماك
لها دور كبير في تعزيز الخصوبة أيضا، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لتقوية الخصوبة، كاليود والكالسيوم والفوسفور الضروري لإنتاج مادة "ليسيثين" وهي مادة مهمة لتقوية الخصوبة، إذ تحفز الجسم على إنتاج الهرمونات الجنسية.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
المكسرات
تعتبر من أكثر المواد فائدة لأنها غنية بالزنك وهو من المعادن الضرورية لإنتاج الهرمون الذكري "التستوستيرون"، لذا ينصح أولئك الراغبون بالإنجاب بالإكثار من تناول المكسرات.
الكاتب: دالين صلاحية