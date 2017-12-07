 الأمم المتحدة: 200 مليون امرأة لا يحصلن على وسائل منع الحمل | عالم المنوعات | DW | 10.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

الأمم المتحدة: 200 مليون امرأة لا يحصلن على وسائل منع الحمل

كشف تقرير أممي أن أكثر من 200 مليون امرأة حول العالم لا يستطعن الحصول على وسائل منع الحمل، وقرابة 60 في المائة فقط من النساء المتزوجات أو المرتبطات بعلاقة مع رجال، قادرات على اتخاذ خياراتهن الجنسية.

Antibabypille (picture-alliance/BSIP)

ذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن أكثر من 200 مليون امرأة في مختلف أنحاء العالم، يردن منع الحمل غير قادرات على الحصول على وسائل منع الحمل.

وعلى الرغم من زيادة عدد النساء، اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل الحديثة - من 24 % في عام 1969 إلى 58 % في عام 2019 ـ فإن الحقوق الإنجابية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للكثير من النساء، طبقا لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.

مختارات

ويشير التقرير إلى مكاسب كبيرة تحققت فيما يتعلق بالحقوق الإنجابية للمرأة منذ أن بدأ الصندوق عمله قبل 50 عاما، لكنه يسلط الضوء على ملايين النساء في مختلف أنحاء العالم اللاتي مازلن يواجهن حواجز اقتصادية واجتماعية ومؤسسية، عندما يتعلق الأمر بصحتهم.

وفي 51 دولة، أجرى الصندوق تحليلا فيها، تبين أن 57 % فقط من النساء، المتزوجات أو المرتبطات بعلاقة مع رجال، قادرات على اتخاذ خياراتهن الخاصة عندما يتعلق الأمر بالجماع مع شركائهن، واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية.

وفي الدول المتقدمة والنامية، فإن مستوى الحصول على وسائل منع الحمل هو الأقل بين النساء الفقيرات وهو ما يحد من الحراك الاقتصادي.

س.إ/ع.ج.م (د.ب.أ)

  • default

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة المُعلبة

    تحتوي الأطعمة المعلبة على كمية كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى زيادة الإصابة بغازات المعدة، مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة. فضلا عن أن هناك الكثير من الدراسات أثبتت أن المادة التي تطلى بها المعلبات من الداخل تزيد من إنتاج الهرمونات الأنثوية ما يؤثر على خصوبة الرجال.

  • Symbolbild Wursttheke

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    اللحوم المصنّعة

    كثيرا ما يتردد أن الإكثار من تناول اللحوم يزيد الخصوبة، لكن علماء من جامعة بوسطن الأمريكية توصلوا إلى نتائج ربما تزعج عشاق اللحوم. فوفقا للدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا في دورية " الخصوبة والعقم" فإن تناول منتجات اللحوم المصنعة يؤثر سلبا على خصوبة الرجال.

  • default

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة الجاهزة

    ووفقا للدراسة فإن الرجال الذين تناولوا منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والأطعمة الجاهزة انخفضت قدرتهم على الإنجاب بشكل ملحوظ، مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا في غذائهم على تناول الدواجن. والسبب هو أن اللحوم المصنعة تزيد نسبة الدهون في الدم وتؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية.

  • default

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    التدخين

    لا شك أن التغذية الصحية مهمة جدا بالنسبة للشريكين الراغبين بالانجاب، لذا يشدد خبراء الصحة على ضرورة إتباع نظام غذائي صحي متكامل غني بالمعادن والفيتامينات. والابتعاد عن بعض العادات السيئة، مثل التدخين، فهو يعمل على خفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، كما أنه يزيد من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة.

  • default

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الكافيين

    لزيادة الخصوبة ينصح خبراء الصحة بعدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على كمية عالية من الكافيين، فالإكثار من هذه المشروبات يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخصوبة.

  • Gemüse und Obst

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الفواكه والخضروات

    يعد تناول الخضروات والفواكه مهم جدا للخصوبة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على إنتاج حيوانات منوية صحية. والبروكولي من الخضروات التي ينصح بالإكثار من تناولها لمن يرغب بالإنجاب، فهو يحتوي على فيتامن "A" وعلى مواد كيميائية تقلل من مستويات الهرمون الأنثوي "الأستروجين" في جسم الرجل، ويرتفع بالمقابل مستوى الهرمون الذكوري "التستوستيرون"، ما يزيد من مستوى الخصوبة.

  • default

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأسماك

    لها دور كبير في تعزيز الخصوبة أيضا، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لتقوية الخصوبة، كاليود والكالسيوم والفوسفور الضروري لإنتاج مادة "ليسيثين" وهي مادة مهمة لتقوية الخصوبة، إذ تحفز الجسم على إنتاج الهرمونات الجنسية.

  • default

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    المكسرات

    تعتبر من أكثر المواد فائدة لأنها غنية بالزنك وهو من المعادن الضرورية لإنتاج الهرمون الذكري "التستوستيرون"، لذا ينصح أولئك الراغبون بالإنجاب بالإكثار من تناول المكسرات.

    الكاتب: دالين صلاحية


مختارات

النافع والضار لخصوبة الرجال

عدم القدرة على الإنجاب له أسباب مختلفة. ومن المعروف أن جودة السائل المنوي لها دور مهم في الإنجاب. جولة مصورة للتعرف على بعض العادات الغذائية التي تؤثر سلبا على الخصوبة. كما نتعرف على الأغذية التي ينصح بها لزيادة الخصوبة. (12.08.2015)  

مواضيع ذات صلة

Verhütung Geburtenkontrolle Pille Kondom Schwangerschaft Kontrazeption

دراسة: حبوب منع الحمل ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي 07.12.2017

لطالما ارتاحت النساء إلى حبوب منع الحمل باعتبارها وسيلة فعالة للتحكم في عملية الإنجاب، لكن دراسة جديدة صادرة عن جامعة كوبنهاغن على عينة واسعة من النساء، بيّنت خطراً كبيراً لهذه الحبوب.

Gewalt gegen Frauen

العنف المنزلي ضد النساء في ألمانيا - أرقام صادمة 24.11.2018

امرأة من بين ثلاث في العالم تكون ضحية للعنف. اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة في الـ25 من نوفمبر يسلط الضوء على هذه المعضلة. وفي ألمانيا تسجل الشرطة زيادة في حالات العنف الممارس ضد النساء في بيوتهن.

Symbolbild Lachsgericht

دراسة: تناول الأطعمة البحرية يعزز القدرة الجنسية 26.05.2018

طعام البحر والأسماك من أهم المواد الغذائية التي ترفع من صحة الإنسان. دراسة في جامعة هارفارد كشفت عن علاقة وثيقة بين تناول الأطعمة البحرية بأنواعها والنشاط الجنسي والحمل. فأين يكمن السر؟

إعلان
Themenbild Facebook

 