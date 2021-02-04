 الأمم المتحدة: 12 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.02.2021

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الأمم المتحدة: 12 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي

تزايد عدد السوريين الذين بات انعدام الأمن الغذائي يتهددهم، وفق تقرير تابع للأمم المتحدة. وأكد التقرير الأممي أن أعداد السوريين الذين يواجهون الجوع ارتفع أكثر من 3 ملايين شخص مقارنة بالعام الماضي.

الجوع بات يهدد اعدادا متزايدة من السوريين

الجوع بات يهدد اعدادا متزايدة من السوريين

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة السبت أنّ 12.4 مليون شخص في سوريا التي مزقتها الحرب يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنها "مقلقة".

مختارات

رغم أن الغلاء في سوريا لا يميّز بين منطقة وأخرى بغض النظر عن الجهات المسيطرة إلا أنه تسبب في جنوب البلاد بتظاهرات احتجاجية تطالب بإسقاط الأسد. انهيار الليرة بعد تسع سنوات من الحرب له أسباب عدة. هذا التقرير يعرض أهمها.

وقال البرنامج إن الرقم يعني أن "60 بالمئة من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي"، بناءً على نتائج تقييم وطني في أواخر عام 2020.

ويمثل ذلك زيادة حادة من 9.3 ملايين شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في أيار/ مايو من العام الماضي.

وأفادت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون وكالة فرانس برس أنّ "المزيد من السوريين ينزلقون الى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى". وتابعت "من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات".

ودمرت الحرب السورية المستمرة منذ ما يقرب من عشر سنوات الاقتصاد وزادت التضخم في جميع أنحاء البلاد.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه في مطلع عام 2021، كانت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد أعلى 33 مرة من متوسط خمس سنوات قبل الحرب.

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وتسببت الأزمة المالية في لبنان المجاور بتباطؤ تدفق الدولار إلى الداخل السوري كما أدت عمليات الإغلاق لوقف انتشار جائحة كوفيد-19 إلى زيادة المشكلات الاقتصادية.

وقالت لوسون إنّ "الوضع الاقتصادي في سوريا يتسبب بضغوط هائلة على العائلات التي لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".

ع.أ.ج/أ.ح (أ ف ب)

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