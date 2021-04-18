الأمم المتحدة ومنظمة خيرية تحذران من تفاقم أزمة الجوع في سوريا

أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الجفاف المستمر منذ شهر يهدد بالتسبب في تفاقم أزمة الجوع في سوريا، نظرا لقلة القمح بسبب ضعف المحصول.

وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) مايكل روبسون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المنظمة تتوقع أن يكون محصول القمح "منخفضا للغاية" هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي.

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وحذرت منظمة الإغاثة الألمانية "فيلت هونجرهيلفا" المعنية بتقديم المساعدات الغذائية من أن عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية سيتزايد بشكل كبير. وقال كونستانتين فيتشل منسق سوريا بالمنظمة "وضع الجوع بالنسبة لشعب سوريا الآن هو وضع كارثي تماما بالفعل". وأضاف أن منظمة الإغاثة تنظر إلى محصول القمح بقلق كبير.

وحذر فيتشل: "الناس لم يتبق لديها مخزون ولا يمكن تركهم يعانون من هذا الجفاف. الطعام سيصبح أقل وستستمر أسعار الخبز والخضروات والفواكه في الارتفاع".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)