 الأمم المتحدة: هذه المخاطر تنتظر البشر بسبب ارتفاع حرارة الجو | أخبار | DW | 08.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الأمم المتحدة: هذه المخاطر تنتظر البشر بسبب ارتفاع حرارة الجو

قبل قمة المناخ بنيويورك الشهر المقبل دعت اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى تحول عالمي لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، متوقعة في تقرير لها أن تزداد المخاطر بشدة على الأرض في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

Grönland Gletscher am Schmelzen (M. Osman/Woods Hole Oceanographic Institution)

قالت اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية في جنيف اليوم الخميس (8 آب/ أغسطس 2019)، إن درجة حرارة الهواء فوق الأرض قد ارتفعت بمقدار 1.5 درجة مئوية منذ عصر ما قبل الثورة الصناعية، أي ضعف متوسط الارتفاع العالمي الذي يتضمن أيضا المحيطات.

وفي تقريرهم الجديد بعنوان "تغير المناخ والأرض"، حذر علماء اللجنة التابعة للأمم المتحدة، من أن العالم يواجه خطراً كبيراً من الجفاف وحرائق الغابات وذوبان الجليد والإمدادات الغذائية غير المستقرة.

مختارات

مكانة خاصة احتلها شهر يونيو في سجلات الخبراء، إذ وصلت درجات الحرارة لمعدلات قياسية. الأرقام الجديدة تثير المخاوف من جديد حول مخاطر التغيرات المناخية، فكيف يرى الخبراء الأمر؟ (03.07.2019)

تحذيرات شديدة الجدية للمواطنين ودعوات رسمية للتضامن وإجبار أطفال المدارس على العودة لمنازلهم وتأجيل امتحانات الثانوية العامة. هذا جزء من استعدادات الأوروبيين لمواجهة موجة من الحرارة قد تصل إلى ما يقرب الـ 40 درجة مئوية! (25.06.2019)

وتقول اللجنة الحكومية إنه: "من المتوقع... أن تزداد المخاطر بشدة في ظل درجات الحرارة المرتفعة". وتشكل الزراعة والغابات، والاستخدامات البشرية الأخرى للأراضي حالياً، 23 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن من صنع الإنسان، بحسب ما ذكرته اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية.

وتدعو اللجنة المعنية بتغير المناخ إلى تحول عالمي نحو تناول المزيد من الأغذية النباتية وتقليل اللحوم، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الماشية، وأن يوفر مساحات من الأراضي من أجل استخدامات أكثر استدامة.

كما دعت اللجنة إلى بذل الجهد من أجل الحد من ضياع وإهدار الأغذية الصالحة للأكل، المسؤولة عن نحو 8 بالمئة على الأقل من الغازات الدفيئة الناتجة عن صنع الإنسان.

ومن المتوقع أن ينظر كبار السياسيين بعين الاعتبار إلى النتائج الصادرة عن اللجنة الأممية، في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي المقبلة، والمقررة في 23 من أيلول/ سبتمبر المقبل في نيويورك.

ص.ش/خ.س (د ب أ)

  • Qualle Quallenplage Quallen Meer Mittelmeer Küste Canaren Spanien (picture-alliance/dpa)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا

    احذر من قنديل البحر!

    بالرغم من تفاعل عدة عوامل بما يؤدي إلى وصول قنديل البحر للشواطئ -المعروفة بكونها ملاذ الآلاف لقضاء فصل الصيف، مثل شواطئ البحر المتوسط- تظل التغيرات المناخية من أهم الأساب لذلك. فارتفاع درجة حرارة مياه البحر يوفر لقنديل البحر المناخ المواتي لتكاثره، مع التسبب في زيادة طعامهم المفضل من العوالق.

  • Pollenflug im Frühjahr Birkenblüten (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا

    معاناة مرضى الحساسية

    ارتفاع درجة حرارة الأرض جعل فصل الربيع يبدأ مبكرا. وهو ما لا يأتي في صالح من يعانون من الحساسية. فمع زيادة الفترات الخالية من الثلوج، يصبح لدى النباتات فرصة أطول للنمو والإزهار، وبالتالي إنتاج المزيد من حبوب اللقاح التي تنتشر مبكرا، وتكون النتيجة طول معاناة أصحاب حساسية الأنف والصدر.

  • BG Indien Hitzewelle (picture-alliance/AP Photo/R.K. Singh)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا

    انسَ النوم يا عزيزي

    في ليلة شديدة الحرارة، يصبح النوم أمرا صعبا للغاية، خاصة في المدن الكبرى. وبحلول عام 2050، يمكن لدرجات الحرارة في المدن الكبرى أن تزيد في فصل الصيف بمعدل 3.5 درجات مئوية عن الآن. ولا يوثر هذا على النوم فقط، وإنما يؤثر أيضا على الحالة المزاجية والقدرة الإنتاجية والصحة النفسية. وسيكون الحل الوحيد هو الهروب لمدن ومناطق أصغر، حيث تكون درجة الحراة أقل لانخفاض عدد المباني وزيادة المساحات الخضراء.

  • Global Ideas Violin Woods (Angelo van Schaik)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا

    اختفاء أفضل أنواع الخشب

    بفضل جودة خشبه الممتازة، يمكن لسعر الكمان أو غيره من الآلات الوترية، التي صنعها ستراديفاري الإيطالي في القرنين السابع عشر والثامن عشر، أن يصل لملايين الدولارات. إلا أن تقلبات المناخ، وخاصة العواصف الشديدة، تقتل ملايين من أشجار الصنوبر بغابة بانيفيجيو في شمال إيطاليا، والتي تعد مصدر الخشب المستخدم في صناعة تلك الآلات الشهيرة، واستبدال هذه الأشجار كاملة يحتاج إلى 150 عاما.

  • Global Ideas Jakutsk schwindender Permafrost in Sibirien (Getty Images/AFP/M. Antonov)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا

    حالة البيوت تسوء

    تتعرض التربة في المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي للذوبان خلال فصل الصيف، وهو ما يؤدي إلى نتائج درامية على المستويين المحلي والعالمي. يتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض في فقدان الأرض لثباتها بحيث تصبح أرضيات المنازل غير مستقرة. وهنا تصيب الشقوق المنازل والطرق. كما يؤدي ذوبان الثلوج إلى إصدار غازي ثاني اكسيد الكربون والميثان ما يرفع درجة حرارة الأرض، لندخل بدائرة مغلقة تستمر في الدوران.

  • Niger - Gesundheitsstation in Garin Goulbi (picture-alliance/dpa/T. Schulze)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا

    انتشار البكتيريا والناموس

    بنهاية القرن الحالي، من المتوقع أن يتعرض ثلاثة أرباع العالم لموجات حرارة خطيرة وربما قاتلة. فارتفاع درجات الحراة يعني زيادة في الأمراض المعوية بسبب قدرة البكتريا على التكاثر بشكل أفضل في الأطعمة والمياه الدافئة. كما من المتوقع أن يزيد عدد الناموس والبعوض، بما يحمله هذا من انتشار لبعض الأمراض مثل الملاريا.

  • Unechte Karettschildkröte Baby schlüft aus EI (Imago/Nature Picture Library)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا

    ذكر أم أنثى؟ المناخ سيقرر

    تؤثر درجات الحراة في تحديد جنس الكثير من الكائنات الحية، فعلى سبيل المثال، تتحكم درجة حرارة الرمال في تحديد جنس ما يتم حفظه فيها من بيض السلاحف البحرية. وبينما تساعد درجات الحرارة المنخفضة على نمو الذكور، تعتبر درجات الحرارة المرتفعة أفضل لنمو الإناث. واكتشف العلماء أن 99% من السلاحف في شمال أستراليا إناث، بما يهدد استمرارية هذا النوع وقد يؤدي إلى انقراضه.


مختارات

هكذا تؤثر التغيرات المناخية على حياتنا

التغيير في المناخ هو حقيقة لا يمكن إنكارها تؤدي إلى وقوع أشياء لم نتخيلها يوما وصلت إلى درجة تغيير جنس صغار بعض الحيوانات، بما قد يؤدي إلى انقراضها. فكيف تعيد التغيرات المناخية تشكيل بعض تفاصيل حياتنا. (02.08.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

التغير المناخي قد يعني الربح للبعض  

مواضيع ذات صلة

Antarktis: Seelöwen Pinguine die Schönheit des Eises

دراسة: حرارة الأرض مرشحة للارتفاع أكثر حتى لو طبقت الاتفاقيات 06.08.2018

أشارت دراسة ألمانية أن اتفاقية باريس للمناخ قد لا تنجح في كبح جماح ارتفاع درجات حرارة الأرض حتى وإن حققت أهدافها المتفق عليها.

COP23 Klimakonferenz in Bonn

من وحي مؤتمر "كوب23" ـ الفن في مواجهة التغير المناخي 15.11.2017

أنشطة متنوعة يشهدها مؤتمر المناخ العالمي "كوب 23" بمدينة بون الألمانية. الفنانون بدورهم لفتوا الأنظار بأعمال متنوعة سَلطت الضوء على مواضيع هامة كالحفاظ على الغابات واستخدام الطاقة المتجددة وحماية الدبب القطبية...

Deutschland Hitzewelle Berlin

معلومات مثيرة لا بد من معرفتها بشأن موجة الحر الحالية 26.07.2018

أدت موجة الحر في أوروبا والعالم العربي لتداعيات وخيمة كحرائق الغابات وإتلاف المحصولات الزراعية، وتفاقم الوضع المناخي عبر الاستعمال المكثف لأجهزة التبريد. في المقال التالي أهم ما يجب معرفته بشأن موجة الحر الحالية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  