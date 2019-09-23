 الأمم المتحدة ـ ألف لاجئ لقوا حتفهم عرض المتوسط منذ مطلع هذا العام | أخبار | DW | 01.10.2019

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أخبار

الأمم المتحدة ـ ألف لاجئ لقوا حتفهم عرض المتوسط منذ مطلع هذا العام

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن مصرع أكثر من ألف مهاجر في عرض المتوسط أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا منذ مطلع هذا العام.

Mittelmeer: Rettung von Flüchtlingen in Seenot (picture-alliance/SOS MEDITERRANEE/L. Schmid)

أصدر تشارلي ياكسلي، المتحدث الرسمي  باسم  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  بيانا اليوم الثلاثاء (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019)، أعلن فيه أن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر المتوسط فاق عتبة الألف مهاجر. وهي المرة السادسة على التوالي منذ ستة سنوات التي يتخطى فيها العدد حاجز الألف.

وفي البيان ذاته دعت المفوضية "بإلحاح إلى زيادة قدرات البحث والإنقاذ بما في ذلك عودة سفن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عمليات البحث والإنقاذ والإقرار بالدور الحاسم الذي تقوم به سفن المنظمات غير الحكومية في إنقاذ حياة الناس في البحر".

 

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وتقول المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 15 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء عبور البحر المتوسط منذ عام 2014.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أوقف الربيع الماضي مهمته البحرية "صوفيا" التي بدأها في عام 2015 قبالة السواحل الليبية، ولم يعد بإمكانه الآن إنقاذ مهاجرين من الغرق. ويرجع سبب إيقاف المهمة إلى عدم اتفاق الدول الأعضاء في التوصل إلى نظام لتوزيع اللاجئين المُنقذين.

وكانت المهمة تهدف في الأساس إلى الحد من الهجرة من ليبيا إلى أوروبا عبر مكافحة جرائم تهريب البشر. وخلال تنفيذ المهمة تطلب الأمر مهاما أخرى لإنقاذ لاجئين على متن قوارب غير صالحة للإبحار أو على وشك الغرق، وهو ما انتقدته إيطاليا على وجه الخصوص، وهي ترفض الآن استقبال لاجئين تمّ إنقاذهم في البحر.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

 

  • A view of Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    من حلم إلى بؤس

    نشأت "كاستل فولتورنو" في الستينيات كمدينة ساحلية للطبقة الوسطى في منطقة نابولي. وقد امتدت لمسافة 27 كيلومترًا على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط، دون أي تخطيط حضري لها. عام 1980 أصبحت المدينة ملجأً للذين فقدوا مأواهم بسبب زلزال في منطقة إربينيا القريبة منها. مؤخرا تحول السياح إلى مناطق بحرية أخرى، فانهار الاقتصاد المحلي بالمدينة، إذ يوجد الآن 30 ألف غرفة خالية بالمنطقة.

  • A man walks in the front of the house where he lives in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    منزل لا احد يقوم بصيانته

    تعد مدينة "كاستل فولتورنو" موطنًا لحوالي 40 ألف شخص. جاء كثيرون بينهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وينحدر معظمهم من نيجيريا وغانا. يعود وجود المهاجرين هنا إلى ثمانينيات القرن العشرين، عندما قدم الأفارقة طلباتهم للعمل في مزارع الطماطم.

  • An African hair salon in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    اقتصاد جديد

    تتمتع "إستر" بموهبة لتصفيف الشعر والمكياج، لهذا افتتحت من فترة قريبة صالونها الخاص. وقد اعتمد آخرون أمثالها بشكل رئيسي في حياتهم على المتاجر الصغيرة والمطاعم ومحلات الهواتف المحمولة كذلك. وهكذا أنشأت مجموعات إفريقية اقتصادها الخاص هنا بسبب غياب الخدمات والفرص الاقتصادية.

  • Israel poses for a portrait in a backyard draped with a clothesline, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "ما زلت أتسول"

    اسمه إسرائيل، جاء من نيجيريا، تم رفضه في العديد من الوظائف بسبب عدم استكماله للأوراق الخاصة بذلك. بعد مرات عديدة من مراجعة مكتب اللاجئين تم منحه حق الإقامة لغاية عام 2021. ومع ذلك ظل عاطلا عن العمل. انتهى به المطاف في كاستيل فولتورنو بعد البحث عن مكان رخيص للعيش فيه.

  • A plaque commemorates migrants killed by a local mafia in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    موطن الجريمة المنظمة

    هذه المنطقة أُثبت مرات عديدة أنها أرض خصبة لا تساع نطاق الجريمة المنظمة الممتدة من مدينتي نابولي وكاسيرتا القريبتين. في 18 سبتمبر/ أيلول 2008 قتلت "مافيا كازاليزي" ستة مهاجرين أفارقة لتؤكد بذلك سيطرتها على المنطقة. حينها تم اختيار الضحايا عشوائيا دون أن يكون لهم صلة بالجهات التي تقوم بجرائم تجارة المخدرات.

  • A connection house is seen from outside, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    بيوت لأنشطة متنوعة

    البيوت لأعمال متنوعة هي شقق خاصة عبارة عن مطاعم وأماكن للتجمع وأيضا بيوت للدعارة. يأتي الرجال الأفارقة إلى هنا لتناول وجبة معينة أو مشروب وتدخين السجائر، كما يأتي الكثيرون لممارسة الجنس مع بائعات الهوى.

  • J. poses for a portrait, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    أحلام لا تتحقق

    ج.، عمرها 26 عاما، من ولاية دلتا في نيجيريا وصلت إلى إيطاليا قبل عام. كان حلمها إكمال تعليمها في إيطاليا، لكن انتهى بها الأمر في إحدى البيوت المتصلة في قلعة فولتورنو. وفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فإن 11 ألف امرأة نيجيرية وصلت إلى الشواطئ الإيطالية عام 2016. وقد انخفض الرقم إلى 5 آلاف في عام 2017، لكن ما تزال النيجيريات من بين الجنسيات الأكثر قدوما إلى إيطاليا.

  • A Nigerian pastor celebrates mass, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "أحدهم يصرخ سبحان الله"

    شهدت السنوات العشرين الأخيرة ارتفاعا في عدد كنائس حركة الخمسينيين، التي يمكن العثور على معظمها في مبان مهجورة ومهدمة. حاليا، يوجد حوالي 30 كنيسة في منطقة فولتورنو.

  • A healing session in a Pentecostal church, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "الله وحده يريد مساعدتنا"

    يحتفل القساوسة بمزيج من اللهجة الإنجليزية والإيطالية ويقومون بجميع أنواع العلاج، بما في ذلك طرد الأرواح الشريرة.

  • B. poses for a portrait in a tailor's workshop in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    أمل جديد

    ب. كانت ضحية اتجار بالبشر. أوتي بها إلى فولتورنو في عام 2004. وقد طلبت المساعدة من جمعية "نيو هوب" (أمل جديد) الخيرية في كاسيرتا، التي تعمل على تعليم ضحايا الاتجار بالبشر وتدريبهم مهنيا، ليصبحوا خياطين مثلا. اليوم، هي متزوجة وسعيدة بذلك، كما أنها أم لطفلين.

  • Teenagers play basketball in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    الجيل الثاني يطارد الفرصة

    أسس اللاعب السابق ماسيمو أنتونيلي فريق تام لكرة السلة " TAM TAM Basketball" كأداة للاندماج في مكان توجد فيه أنشطة اجتماعية قليلة للمراهقين. في نهاية عام 2017 أطلق الفريق حملة للعب في الدوري الإيطالي الرسمي. وبعدها وافق البرلمان على مشروع قانون تغيير اللوائح الرياضية، بحيث يسمح لجميع الأطفال الذين ولدوا في إيطاليا لأولياء أمور مهاجرين دخول المنافسة.

  • Two teenagers gaze at the sea, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    الحلم بالمستقبل

    ترعرع فيكتور (14 عاما) وفابيان (12 عاما) بمدينة "كاستل فولتورنو" في كنف عائلات نيجيرية. بالرغم من المشاكل الكثيرة التي يعانون منها في مسقط رأسهم، إلا أنهم يعتبرونه مكانا جميلا. كلاهما يريدان أن يصبحا لاعبي كرة سلة محترفين، كما أن فيكتور لديه اهتمامات بالإلكترونيات واللوجستيات أيضا. ويقول: "سأنتقل من هنا. المكان جميل، لكن لا توجد به وظائف على الإطلاق". إعداد: فاليريو موسسيلا/ مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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