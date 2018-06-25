الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من مقاتلي داعش مازالوا في العراق وسوريا

ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أمس الإثنين، أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ما زال لديه ما يتراوح بين 20 ألف و30 ألف مقاتل في سوريا والعراق، على الرغم من التقدم العسكري الذي تحقق ضد ذلك التنظيم. غير أن تدفق المسلحين الأجانب على سوريا والعراق يتراجع و"أضعف مما كان متوقعا"، حسب التقرير.

وقال التقرير إن المسلحين منقسمون بالتساوي بين الدولتين ويشملون "مكونا مهما" من المقاتلين الأجانب. كما يوجد بين 3000 و4000 آلاف مقاتل تابعين لداعش في ليبيا، ولا يزال العديد من القادة الرئيسيين للتنظيم ينتقلون إلى أفغانستان، حيث يضم التنظيم هناك ما بين 3500 و 4000 مقاتل ويزيدون، وفقاً للتقرير. ولدى التنظيم أيضا دعم في جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا.

واحتل داعش أجزاء كبيرة من العراق وسوريا في 2014، واستولى على ثاني أكبر مدينة في الموصل قبل أن تصبح معقل التنظيم في البلاد. وأعلن العراق النصر على داعش في كانون أول/ ديسمبر، بعد استعادة جميع الأراضي التي استولى عليها المتطرفون في عامي 2014 و 2015 بمساعدة تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، فقد غادر عدد أقل من المتوقع من المقاتلين الأجانب العراق وسوريا في أعقاب الهزائم العسكرية، مع انتشار العديد منهم بين السكان المحليين، أو الذهاب إلى البلدان المجاورة.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)