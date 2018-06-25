 الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من مقاتلي داعش مازالوا في العراق وسوريا | أخبار | DW | 14.08.2018

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أخبار

الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من مقاتلي داعش مازالوا في العراق وسوريا

بعد أن كان تنظيم "داعش" متركزا في سوريا والعراق أصبحت له فروع أخرى في آسيا وأفريقيا. ورغم إعلان الانتصار على التنظيم والضربات التي تعرض لها مازال عشرات آلاف "الدواعش" موزعين بين سوريا والعراق.

Symbolbild Islamischer Staat (picture-alliance/AP Photo)

ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أمس الإثنين، أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ما زال لديه ما يتراوح بين 20 ألف و30 ألف مقاتل في سوريا والعراق، على الرغم من التقدم العسكري الذي تحقق ضد ذلك التنظيم. غير أن تدفق المسلحين الأجانب على سوريا والعراق يتراجع و"أضعف مما كان متوقعا"، حسب التقرير.

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يزداد عدد إرهابيي تنظيم "داعش" الذين يغادرون العراق وسوريا، فيما يبدو أن التنظيم الإرهابي يُرشد مقاتليه حول أفضل سبل المغادرة دون إثارة الانتباه أو إلقاء القبض عليهم في رحلة العودة إلى أوروبا. فكيف يتم ذلك؟ (04.07.2018)

سجل تنظيم "داعش" حضوراً مخيفاً في مناطق جنوب كركوك وحافات حمرين وشرق سامراء والحضر والبعاج ومخمور، لدرجة أنّه يقطع الطرق ليلاً ويجبي ويعدم على الهوية. قد يكون لهذا علاقة بجمود العملية السياسية، وغياب القوة بعد الانتخابات (21.06.2018)

وقال التقرير إن المسلحين منقسمون بالتساوي بين الدولتين ويشملون "مكونا مهما" من المقاتلين الأجانب. كما يوجد بين 3000 و4000 آلاف مقاتل تابعين لداعش في ليبيا، ولا يزال العديد من القادة الرئيسيين للتنظيم ينتقلون إلى أفغانستان، حيث يضم التنظيم هناك ما بين 3500 و 4000 مقاتل ويزيدون، وفقاً للتقرير. ولدى التنظيم أيضا دعم في جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا.

 واحتل داعش أجزاء كبيرة من العراق وسوريا في 2014، واستولى على ثاني أكبر مدينة في الموصل قبل أن تصبح معقل التنظيم في البلاد. وأعلن العراق النصر على داعش في كانون أول/ ديسمبر، بعد استعادة جميع الأراضي التي استولى عليها المتطرفون في عامي 2014 و 2015 بمساعدة تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، فقد غادر عدد أقل من المتوقع من المقاتلين الأجانب العراق وسوريا في أعقاب الهزائم العسكرية، مع انتشار العديد منهم بين السكان المحليين، أو الذهاب إلى البلدان المجاورة.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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  • Syrien Mariinsky Orchester Konzert Wüstenstadt Palmyra

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  • Syrien Manbij Zivilisten

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

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    الكاتب: عبد الرحمان عمار (وكالات)


مختارات

تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

لا تزال المعارك متواصلة في العراق، وسوريا، وليبيا ضد مقاتلي ما يسمى "الدولة الإسلامية". ويتكبد التنظيم الإرهابي منذ 2015 الكثير من الهزائم في تلك الدول و قُتل عدد من أبرز قياديه. فيما يلي عرض لأبرز الهزائم. (15.08.2016)  

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