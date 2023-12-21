  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
سياسةالشرق الأوسط

الأمم المتحدة: عدد نازحي حرب السودان تخطى سبعة ملايين

٢١ ديسمبر ٢٠٢٣

وصفت الأمم المتحدة أزمة النزوح في السودان بأنها "أكبر أزمة نزوح في العالم" بعد أن تجاوز عدد النازحين سبعة مليون إنسان. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان إنه علق مؤقتا المساعدات الغذائية لبعض مناطق ولاية الجزيرة.

https://p.dw.com/p/4aSPy
لاجئؤون سودانيون على الحدود مع تشاد
وصفت الأمم المتحدة ما يحدث في السودان بأنه "أكبر أزمة نزوح في العالم"صورة من: Zohra Bensemra/REUTERS

أدت الحرب التي اندلعت في نيسان/أبريل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى نزوح 7,1 مليون شخص، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الخميس (21 كانون الأول/ديسمبر 2023 )، واصفة إياها بـ"أكبر أزمة نزوح في العالم".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المعارك الأخيرة وسط البلاد أرغمت 300 ألف شخص على الفرار و"هذه العمليات الجديدة ترفع عدد النازحين إلى 7,1 مليونا"، بينهم 1,5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة.

وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط أكثر من 12 ألف قتيل حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر وفقا لحصيلة بالغة التحفظ لمنظمة أكلد المتخصصة في احصاء ضحايا النزاعات.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فقد اضطر ما لا يقل عن 150 ألف طفل على الفرار من منازلهم في ولاية الجزيرة "في أقل من أسبوع". وعلقت مديرة اليونيسف كاثرين راسل في بيان "لقد سمع زملاؤنا في السودان قصصًا مروعة من النساء والأطفال الذين امضوا رحلة مروعة للوصول إلى مدني".

وأوضحت "والآن، حتى هذا الشعور الهش بالأمان قد زال مع اضطرار هؤلاء الأطفال إلى الفرار مرة أخرى". وأضافت "لا طفل ينبغي أن يعيش أهوال الحرب".

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان إنه علق مؤقتا المساعدات الغذائية لبعض مناطق ولاية الجزيرة السودانية، وسط اتساع القتال إلى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وشرقها. وذكر البرنامج أن نحو 300 ألف شخص فروا من الجزيرة في غضون أيام عندما اندلعت اشتباكات هناك الأسبوع الماضي.

وأوضح إيدي روي ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في السودان أن الهيئة علقت تسليم المساعدات الغذائية في بعض المناطق بالجزيرة، وأشار إلى أن الفرق تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات في المناطق التي لا يزال من الممكن تقديمها فيها.

ومع امتداد القتال الى ود مدني، عادت إلى أذهان النازحين من الخرطوم الأوضاع التي عاشوها في العاصمة ودفعتهم الى الفرار منها.

وفيما كان القتال دائرا بين الطرفين والطائرات الحربية تعبر السماء، أغلقت المحلات التجارية خوفا من النهب وبدأت العائلات تبحث عن وسيلة لحماية النساء والفتيات خشية وقوع اعتداءات جنسية تبادل الطرفان الاتهامات بارتكابها منذ اندلاع الحرب.

وقالت الأمم المتحدة إن النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار مع خروج 70% من المستشفيات عن الخدمة في مناطق القتال و"اكتظاظ المراكز الصحية في المناطق التي لم يمتد إليها القتال بالنازحين". وتعاني القضارف بالفعل من أوبئة من بينها الكوليرا وحمى الضنك.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

قوات الدعم السريع في ولاية شرق النيل. (صورة من الأرشيف 22 يونيو/ حزيران 2019)

الحرب في السودان ـ لماذا لا يتم اللجوء للمكون الصوفي؟

الحرب في السودان ـ لماذا لا يتم اللجوء للمكون الصوفي؟

للمكون الصوفي في السودان تواجد متجذر في المجتمع منذ مئات السنين وله تأثير على ملايين الناس هناك. فما موقف الطرق الصوفية من الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من سبعة شهور؟ وهل يمكن التعويل عليها لإيقاف القتال؟
سياسة٢ ديسمبر ٢٠٢٣
DW Sudan Now (Sendungslogo Radiosendung arabisch)

"السودان الآن".. برنامج إذاعي من DW عربية إلى السودان

"السودان الآن".. برنامج إذاعي من DW عربية إلى السودان

تطلق مؤسسة DW برنامجا إذاعيا خاصا بالسودان باسم "السودان الآن" لمدة ثلاثين دقيقة يبث يوميا على الموجة القصيرة وقمر هوت بيرد وببث مباشر على موقع DW عربية. يتضمن البرنامج نشرة أخبار وحوارات وتقارير منوعة.
سياسة٢٣ يونيو ٢٠٢٣
external

حرب السودان تثير مخاوف التقسيم والتفتت

حرب السودان تثير مخاوف التقسيم والتفتت

أدت سبعة أشهر من الحرب المتواصلة في السودان الى مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخليا والى دول الجوار، وجعلت احتمال التقسيم خطرا محدقا ببلاد كانت تعاني أساسا من التشرذم والصراعات.
سياسة٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣02:51 دقيقة