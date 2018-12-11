الأمم المتحدة: ربع مليون لاجئ سوري يمكنهم العودة للوطن في 2019

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى وطنهم خلال عام 2019.
وأضافت أن الكثير من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل في الوثائق والملكية ويتعين على الحكومة السورية المساهمة في حلها.
وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية في إفادة صحفية إن نحو 5.6 مليون لاجئ سوري ما زالوا في بلدان مجاورة تشمل تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق. وكشفت بيانات المفوضية أن نحو 37 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في العام الحالي.
وقال عوض "نتوقع في هذه المرحلة عودة ما يصل إلى 250 ألف سوري خلال 2019. هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان وفقا للوتيرة التي نعمل بها ونزيل العقبات التي تعرقل عودتهم".
وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أيضا في بيان عن إعداد خطة بقيمة 5.5 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين والبلدان الخمسة المستضيفة لهم وهي الاردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق خلال العامين القادمين 2019-2020.
وقالت المنظمة الأممية في البيان إن "التعامل مع هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين لا يزال يشكل تحدياً، حيث أن هناك حالياً حوالي 5.6 مليون لاجئ سوري مسجلين في المنطقة بالإضافة إلى ما يقرب من مليون طفل مولود حديثاً خلال فترة النزوح".
ص.ش/ح.ز (رويترز، أ ف ب)
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