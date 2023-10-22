الأمم المتحدة: دخول قافلة ثانية من المساعدات إلى غزة عبر مصر

قالت جولييت توما مديرة الاتصالات بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) لرويترز عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان إن قافلة ثانية تضم 14 شاحنة مساعدات دخلت معبر رفح من الجانب المصري إلى قطاع غزة المحاصر مساء اليوم الأحد (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023).

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت في وقت سابق بدخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية على موقعها الإلكتروني أن قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة تشمل 17 شاحنة. وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع بثلاث شاحنات ضمن قافلة المساعدات.

وكانت أول قافلة مساعدات إنسانية دخلت، أمس السبت، إلى قطاع غزة عبر مصر منذ بد جولة القتال في السابع من الشهر الجاري.

وتتضمن القافلة 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، على أن تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توزيعها. كما أفادت مصادر أمنية وإغاثية مصرية بأن وكالة "أونروا" فتشت القافلة.

في غضون ذلك أضافت القناة الإخبارية المصرية بأن هناك 170 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تنتظر العبور إلى داخل غزة.

يقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى وتيرة أسرع ومتواصلة لدخول 100 شاحنة على الأقل يومياً إلى غزة لتغطية الاحتياجات الطارئة.

وقبل اندلاع أحدث صراع، كانت عدة مئات من الشاحنات تصل إلى الجيب يومياً. وقال مارتن غريفيث منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة لرويترز أمس السبت إن العمل جار لتطوير نظام تفتيش "مبسط" يمكن لإسرائيل من خلاله فحص الشحنات مع ضمان التدفق المستمر للقوافل.

وفي نفس الاتجاه ذهبت سيندي مكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، حيث قالت اليوم الأحد إن الوضع الإنساني في غزة كارثي وإن دخول 20 شاحنة مساعدات حتى الآن لا يمثل شيئاً، مؤكدة أن وكالات الإغاثة تحتاج إلى وصول آمن ومستدام إلى القطاع.

وفي حديثها لشبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية، قالت مكين إن البرنامج التابع للأمم المتحدة يبذل قصارى جهده لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها، لكن غزة منطقة حرب وقد "تحدث أمور" لا نتوقعها.

في غضون ذلك أفاد الجيش الإسرائيلي الأحد أن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود.

من جانبه، أشار متحدث عسكري مصري إلى تسجيل "إصابات طفيفة" في صفوف القوات المصرية بنيران الدبابة الإسرائيلية.

وكان مصدر أمني مصري صرح مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أنه تم إغلاق معبر رفح البري الحدودي مع غزه نتيجة لقصف إسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وفرضت إسرائيل حصاراً شاملاً وشنت ضربات جوية على القطاع بعد هجوم شنته حماس في إسرائيل في السابع من الشهر الجاري. وتوقف معبر رفح عن العمل بعد ذلك بفترة وجيزة، وأدى القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر إلى تضرر الطرق والمباني.

يشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

خ.س/أ.ح/ إ.ف (د ب أ، رويترز)