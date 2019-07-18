 الأمم المتحدة تنتقد السعودية والإمارات لعدم وفائهما بمساعدات اليمن | أخبار | DW | 19.07.2019

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أخبار

الأمم المتحدة تنتقد السعودية والإمارات لعدم وفائهما بمساعدات اليمن

اتهم مسؤول أممي السعودية والإمارات بعدم الالتزام بالمساعدات التي تعهدتا بها لليمن وبتقديم "نسبة متواضعة" منها، لكن الرياض وأبو ظبي نفت هذه الاتهامات. وفي صنعاء تم الاتفاق على استئناف توزيع الأغذية بمناطق سيطرة الحوثيين.

Symbolbild Rotes Kreuz in Aden, Jemen (Getty Images/AFP/M. Huwais)

انتقد مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك السعودية والإمارات الخميس (18 يوليو/ تموز 2019) بسبب تقديمهما "نسبة متواضعة" من مئات الملايين من الدولارات، التي تعهدتا بتقديمها قبل نحو خمسة أشهر للمساهمة في جهود إنسانية باليمن.

مختارات

وكانت كل من السعودية والإمارات قد تعهدت بدفع 750 مليون دولار في مؤتمر للأمم المتحدة في فبراير شباط كان يسعى لجمع أربعة مليارات دولار، لكن السعودية لم تقدم حتى الآن سوى 121.7 مليون دولار، بينما قدمت الإمارات نحو 195 مليونا وفقا لأرقام المنظمة الدولية.

وقال لوكوك لمجلس الأمن "من أعلنوا أكبر التعهدات - جيران اليمن في التحالف - لم يقدموا حتى الآن سوى نسبة متواضعة مما وعدوا به" موضحا أنه نتيجة لذلك جمعت المنظمة 34 بالمئة فقط من قيمة التعهدات مقارنة بنسبة 60 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتصف المنظمة الدولية الوضع في اليمن، حيث أودت الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام بحياة عشرات الآلاف وتركت الملايين على شفا المجاعة، بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

السعودية والإمارات تردان

ومن جانبه قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن المملكة دفعت أكثر من 400 مليون دولار للأمم المتحدة ومنظمات مساعدات أخرى هذا العام. وأضاف للصحفيين أن السعودية وحدها دفعت أموالا من أجل اليمن في 2019 أكثر من أي من المانحين الآخرين. وأكد المعلمي أن السعودية أنفقت أكثر من 15 مليار دولار على المساعدات منذ بدء الصراع، عبر الأمم المتحدة مباشرة وأيضا عبر وكالات خاصة.

وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن الإمارات تعمل حاليا مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتفاصيل التزام عام 2019 لتحقيق أقصى إفادة ممكنة للشعب اليمني وأنها قدمت مساعدات لليمن بقيمة 5.5 مليار دولار.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 288 مليون دولار استجابة لدعوة الأمم المتحدة بشأن اليمن مما يجعلها أكبر مساهم في العام الجاري. وتبيع واشنطن أسلحة وعتادا عسكريا بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات.

اتفاق مع الحوثيين لاستئناف توزيع الأغذية

ومن جهة أخرى توصل برنامج الأغذية العالمي إلى اتفاق مبدئي مع الحوثيين لاستئناف توزيع المساعدات الغذائية في المناطق، التي يسيطرون عليها، بحسب ما أعلن مدير البرنامج الخميس.

وكانت الأمم المتحدة قد علقت عمليات توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة المتمردين الشهر الماضي بعد اتهامات بـ"اختلاسات" وعدم ايصال المساعدات لأصحابها، ما أثر على 850 ألف مواطن في العاصمة صنعاء.

وسيتيح الاتفاق الجديد مع الحوثيين توزيع الأغذية بسرعة في صنعاء، رغم أن الجانبين لم يوقعا رسميا على الاتفاق بعد، بحسب ما قال مدير برنامج الاغذية العالمي ديفيد بيزلي لمجلس الأمن الدولي. وأضاف خلال اجتماع للمجلس لبحث الوضع في اليمن "استطيع أن أقول إننا احرزنا تقدما كبيراً".  وانضم بيزلي إلى عدد من مسؤولي الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة في تسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في اليمن. وقال ان "نحو 30 مليون شخص يعيشون في اليمن، يعاني أكثر من ثلثيهم من انعدام الأمن الغذائي، وهذا يعني 20 مليون امرأة ورجل وصبي وفتاة".

وحذر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث من "الوضع الإنساني الوخيم والمتدهور" في اليمن، قائلا ان وقف اطلاق النار الهش في ميناء الحديدة "قد يسمح لنا اخيرا بالتركيز على العملية السياسية قبل نهاية هذا الصيف".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا مدعوما من الغرب تدخل في اليمن عام 2015 في محاولة لإعادة حكومة أطاحت بها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. والإمارات شريك رئيسي في هذا التحالف. وتسبّب الصراع في مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. كما شرد النزاع نحو 3.3 شخص من منازلهم.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Jemen Hodeidah Cholera Ausbruch (Reuters/A. Zeyad)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    تزداد معاناة اليمنيين يوماً بعد يوم في ظل الحرب الدائرة هناك. و يستمرالوضع الإنساني في التدهور، بسبب تفشى الأمراض والأوبئة، خاصة الكوليرا، وارتفاع حدة المجاعة بحسب ما أعلنت عنه العديد من منظمات الأمم المتحدة.

  • Jemen Cholera-Ausbruch (Reuters/K. Abdullah)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وساهم تدمير الحرب لأجزاء مهمة من البنية التحتية للبلاد، بما فيها شبكات الصرف الصحي ومحطات تنقية المياه والمرافق الطبية، في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

  • Jemen Cholera-Ausbruch (Reuters/K. Abdullah)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وتعاني البلاد من تفشي وباء الكوليرا بسبب تدهور الأوضاع الصحية والذي راح ضحيته ما يقرب من ألفي شخص حتى الآن، في حين سُجلت حوالي 400 ألف حالة إصابة بالمرض منذ نيسان/ أبريل 2017.

  • default

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    بالإضافة إلى تفشي وباء الكوليرا يعاني ما يقارب من مليوني طفل يمني من سوء التغذية الحاد، كما أن 60 في المئة من اليمنيين لا يستطيعون الحصول على قوتهم اليومي، بحسب منظمات الأمم المتحدة.

  • Jemen Cholera Notstandaufhanme (Picture alliance/AP Photo/H. Mohammed)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وفي ظل انهيار النظام الصحي تطوع حوالي 16 ألف شخص لتقديم المساعدة الطبية، في حين لم يحصل أكثر من 30 ألف من العاملين في المجال الطبي على رواتبهم لأكثر من عشرة أشهر، ومع ذلك يواصل العديد منهم العمل التطوعي.

  • Jemen Cholera Notstandaufhanme (Picture alliance/AP Photo)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وتزداد التحذيرات الدولية من خطورة اتساع نطاق تفشي الأمراض والأوبئة في اليمن، إذ هناك مخاوف من أن يتخطى عدد المصابين بوباء الكوليرا 400 ألف ويصل إلى نحو 600 ألف مصاب مع نهاية العام الجاري. كما تم الكشف في الأسابيع الأخيرة عن حالات التهاب السحايا.

  • Jemen Cholera-Ausbruch (Reuters/K. Abdullah)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وشكت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من ضآلة أموال المساعدات لليمن. إذ بلغ حجم المساعدات التي تدفقت حتى الآن 50 في المئة فقط من قيمة المساعدات التي يحتاجها اليمن خلال هذا العام.

  • Cholera in Jemen (Picture alliance/dpa/H. Al-Ansi)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    كما اتهمت الأمم المتحدة التحالف العربي وأطراف الصراع في اليمن بعرقلة جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين المتضررين. حيث يواجه العاملون في المجال الإنساني صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

مع استمرار الحرب والدمار في اليمن، تزداد محنة المدنيين بسبب تفشي الأمراض والأوبئة، خاصة الكوليرا. كما تساهم صعوبات ومشاكل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في تفاقم الوضع الإنساني هناك. (11.08.2017)  

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