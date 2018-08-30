 الأمم المتحدة تكشف ارتفاعا مهولا في الاستهلاك العالمي للكوكايين | أخبار | DW | 26.06.2019

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أخبار

الأمم المتحدة تكشف ارتفاعا مهولا في الاستهلاك العالمي للكوكايين

ذكر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن حوالي 53 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يتعاطون مواد أفيونية، بزيادة نسبتها 56% عن تقديرات سابقة.

Symbolbild Sucht Drogen Kokain Koks (Fotolia/NatUlrich)

أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم (الأربعاء 26 يونيو/ جزيران 2019) في تقريره السنوي أن الإنتاج العالمي للكوكايين وصل عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، متخطيا بنسبة 25 بالمئة الرقم القياسي المسجل العام الذي سبقه مع ازدياد الانتاج في كولومبيا.

 وعززت حقول نائية جديدة وعصابات اجرامية الانتاج في أكبر بلد مورّد بالرغم من الجهود لإبعاد المجتمعات الريفية عن زراعة الكوكا بعد اتفاق سلام مع متمردي الفارك.

 وقالت أنغيلا مي رئيسة البحوث في المكتب الأممي ومقره فيينا "بالطبع إنها أنباء سيئة في كل مرة. إنها أخبار سيئة للبلدان المنتجة ... ما يحدث في كولومبيا أمر مثير للقلق".

 وقال التقرير إن القفزة في الإنتاج "كانت مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة إنتاج الكوكايين في كولومبيا، والتي أنتجت ما يقدر بنحو 70 بالمئة من الكوكايين في العالم".

 وفي العشر سنوات قبل عام 2017، كانت هناك زيادة بنسبة 50 بالمئة في التصنيع، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1,976 طنا قبل عامين، وفقا للتقرير الذي استند في أرقامه على أنظمة المراقبة الوطنية.

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 وفي 2017 ضبطت السلطات في أنحاء العالم كمية قياسية من المخدرات بلغت في المجموع 1275 طنا، أي بارتفاع بنسبة 13 بالمئة عن العام الذي سبقه. وذكر التقرير أن "هذا يشير إلى أن جهود تطبيق القانون أصبحت أكثر فعالية وأن تعزيز التعاون الدولي ربما يساعد في عمليات الضبط".

 ونحو 90 بالمئة من الكميات المضبوطة كانت في الأميركيتين، وفي كولومبيا وحدها ضبطت 38 بالمئة من الكمية الإجمالية لعام 2017.

 وتراجع انتاج الكوكايين في بعض مناطق كولومبيا الداخلية في أعقاب إبرام اتفاق سلام عام 2016 مع حركة التمرد السابقة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك)، مع تقديم زراعات بديلة للمزارعين.

 لكن التقرير قال إن كولومبيا ومنذ ذلك الوقت سجلت ارتفاعا في زراعة الكوكا، في حقول جديدة بعيدة غالبا عن المدن الرئيسية، يتم زرعها فيما تقوم مجموعات إجرامية بالتحرك في مناطق كانت سابقا تحت سيطرة المتمردين.

ح.ز /  و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)

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