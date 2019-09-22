 الأمم المتحدة تعلن الاتفاق بشأن لجنة صياغة الدستور لسوريا | أخبار | DW | 23.09.2019

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أخبار

الأمم المتحدة تعلن الاتفاق بشأن لجنة صياغة الدستور لسوريا

أعلنت الأمم المتحدة أن قوى معارضة سورية والنظام في دمشق توصلا إلى اتفاق بشأن اللجنة الدستورية والتي يفترض أن تبدأ عملها في الأسابيع المقبلة، فيما عبر الأمين العام للمنظمة الدولية غوتيريش عن ارتياحه لهذا التطور.

UN-Generalsekretär Guterres (picture-alliance/dpa/Bildfunk/Keystone/C. Zingaro)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين (23 أيلول/سبتمبر 2019) تشكيل لجنة دستورية سورية تضمّ ممثلين عن كلّ من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور والتوصّل لحلّ سياسي ينهي النزاع العسكري المستمرّ منذ أكثر من ثمانية أعوام.

مختارات

جددت المستشارة ميركل مطالبتها بالربط بين إعادة الإعمار بسوريا والعملية السياسية. وشددت على أنه من غير الممكن التفكير بمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بدون هذه العملية. كما تحدثت عن وجود تقدم في جهود تشكيل لجنة الدستور. (26.08.2019)

في مطلع 2019 يُنتظر انعقادُ أول جلسة للجنة إعداد الدستور السوري، وهو ما يوحي بحدوث انفراجة في الأزمة السورية غير أن برلين تنظر لذلك بنوع من التحفظ. وانتقدت أيضا خطط أردوغان لشن هجوم على القوات الكردية بسوريا. (19.12.2018)

وقال غوتيريش للصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك "أعتقد بشدّة أنّ تشكيل لجنة دستورية يتولّى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكّل بداية طريق سياسي نحو حلّ" في هذا البلد الغارق في حرب أهلية منذ 2011. وأضاف "مبعوثي (إلى سوريا غير بيدرسون) سيجمع اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة".

وجاء إعلان غوتيريش بعيد ساعات على تصريح أدلى به بيدرسون من دمشق وقال فيه إنّه أجرى مباحثات "ناجحة" مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم بشأن اللجنة الدستورية.

يذكر أن عملية تشكيل هذه اللجنة تعثرت منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية في منتجع سوتشي الروسي في كانون الثاني/يناير 2018. وأبرز أسباب الخلاف تمثلت برفض السلطات السورية لعدد من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة السابق ستافان دي ميستورا.

وتضمّ اللجنة 150 عضواً، خمسون منهم تختارهم دمشق، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني. ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، والتي اعتبرت في بيان الاثنين "إقصاءها" عن اللجنة "إجراء غير عادل".

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.ا/أ.ف.ب/رويترز)

  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    سوريا أكثر من بلد حرب

    "الثقافة السورية ليس فقط عن الحرب والقصف"، يقول عماد رداً على الناس التي يتبادر إلى أذهانها الصور المرتبطة بالحرب عند الحديث عن سوريا. يعمل عماد على تغير ذلك: من خلال الطعام.

  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    "يلا حبيب" و"خليّ علينا"

    تجذب رائحة الفلافل السورية الشهية المارة. ويدفعهم الفضول بعضهم الآخر لمعرفة سبب اصطفاف الناس أمام المحل الصغير. يقصد آخرون عماد من أطراف لندن البعيدة للاستمتاع بفلافله. "إن لم تكن تملك المال، نقدم لك الفلافل بالمجان"، (باللهجة السورية خليّ علينا)، يجامل عماد زبائنه وعينه على هدفه: افتتاح محل ثابت ودائم في لندن. إعداد: ماريانا كاراكولاكي/ خ. س


مختارات

بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

قصة لجوء ونجاح. العبارة تختصر تماماً حكاية الطاهي السوري عماد الأرنب في لندن ومشروعه لتعريف البريطانيين بالجوانب الأخرى لبلده بعيداً عن الحرب والدمار. إلا أن للقصة بقية نستعرضها معكم في هذه الجولة المصورة. (31.12.2018)  

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