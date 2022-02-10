 الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها للدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها للدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا

رغم أنّ منافسه فتحي باشاغا انتخب بإجماع أعضاء مجلس النواب، أعلنت الأمم المتحدة أنها لاتزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا. بدوره تلقى باشاغا دعما لافتا من رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر.

اختار مجلس النواب الليبي في طبرق وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً جديدا للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة (صورة من الأرشيف 18/11/2021))

اختار مجلس النواب الليبي في طبرق وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً جديدا للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، في خطوة يتوقع أن تفتح مجدداً باب الانقسام والفوضى.

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس (10 فبراير/ شباط 2022) أنّ المنظمة الدولية لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا، وذلك بعدما عيّن البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة.

مختارات

أكدت مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز أن على ليبيا عدم الاتجاه نحو حكومة انتقالية أخرى، وإن على الليبيين التوجه إلى صناديق الاقتراع، لافتة أن الحل هو حكومة منتخبة ورئيس منتخب وأفق سياسي قوي.

وسئل دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب "نعم، باختصار، نعم". وقال "رأينا المعلومات عن تعيين رئيس وزراء آخر. موقفنا لم يتبدل"، موضحا أن الأمم المتحدة تحاول "الحصول على تفاصيل عن القرار الذي اتخذه" البرلمان.

وحرص دوجاريك على التأكيد أن "الأمم المتحدة ليست جهة استشارية أو سلطة شاملة في ليبيا. نحن هنا وهناك لمساعدة الشعب الليبي (...) ومن الأهمية بمكان لجميع القادة والأطراف الليبيين المعنيين ألا ينسوا الشعب الليبي".

واختار مجلس النواب الليبي في طبرق الخميس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً جديدا للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، في ضوء اعتباره حكومة الأخير "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات، في خطوة يتوقع أن تفتح مجدداً باب الانقسام والفوضى، في بلد تعوّد طيلة السنوات الماضية على سلطة تنفيذية برأسين.

وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس في تصريح صحافي، إن مجلس النواب "صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة".

وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قال إنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة "موازية".

في المقابل يعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات.

مشاهدة الفيديو 22:36

مسائيةDW: تأجيل الانتخابات الليبية... تعثر أم فشل؟

وكان مجلس النواب استبقى مرشحين من أصل سبعة هما باشاغا (59 عاما) وخالد البيباص (51 عاما) وهو موظف كبير سابق في وزارة الداخلية. وقبل التصويت قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البيباص انسحب تاركا باشاغا مرشحا وحيدا.

ولم يبث مجلس النواب عملية التصويت عبر الهواء مباشرة كما كان مقرراً. وتناقلت وسائل إعلام محلية على نطاق واسع مقطع فيديو قصير مدته ثلاثون ثانية، يظهر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، طالباً من النواب رفع الأيدي في حال قبولهم اختيار باشاغا رئيساً للحكومة.

وسبق التصويت على اختيار باشاغا بث الجلسة لأقل من ساعة، والإعلان عن تعديل الإعلان الدستوري الثاني عشر بالأغلبية المطلقة، حيث صوت بنعم للتعديل 127 نائباً من أصل 147 العدد الكلي للحضور في الجلسة.

وهو التعديل الدستوري المنظم لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة في غضون 14 شهراً كحد أقصى، وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدت الأسبوع الماضي.

 وفي موقف لافت رحب ما يعرف بـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر بتعيين باغاشا مؤكدا دعمه لقرار البرلمان، رغم الخصومة التي كانت تجمع بين الشخصين.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 16:18

بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية...ما هو القادم؟

مواضيع ذات صلة

25.02.2021 FILE - In this Feb. 25, 2021, file photo, Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Mohammed Dbeibah speaks during a news conference in Tripoli, Libya. Libya’s interim Prime Minister Dbeibah arrived in Cairo on Wednesday, Sept. 15, 2021, for talks on future ties between the two African neighbors, an Egyptian official said. (AP Photo/Hazem Ahmed, File)

محاولة اغتيال الدبيبة ورفضه استبداله.. هل ينفجر الوضع مجددا بليبيا؟ 10.02.2022

تثير التطورات الأخيرة في ليبيا من تعرض رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة لمحاولة اغتيال ورفضه اختيار بديل له، تساؤلات حول مستقبل البلاد، وسط صراعات للسيطرة على السلطة والثروة، فإلى أين تسير ليبيا؟

FILE PHOTO: Libyan commander Khalifa Haftar at the Parliament in Athens, Greece, January 17, 2020. REUTERS/Costas Baltas/File Photo

حفتر "يستعد" للترشح وألمانيا تدعو لإجراء الانتخابات بموعدها 22.09.2021

كلف خليفة حفتر الفريق عبد الرزاق الناظوري بقيادة الجيش الليبي خلفا له ولمدة ثلاثة أشهر، فيما يبدو إشارة إلى نيته الترشح للرئاسة. هذا في وقت جدد وزير خارجية ألمانيا دعوته إلى إجراء الانتخابات في موعدها ومغادرة المرتزقة.

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية 17.02.2021

عشر سنوات مرت على اندلاع الثورة الليبية ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وخلال هذه السنوات لعبت بعض الشخصيات دوراً أساسياً في مراحل مختلفة للأزمة التي تشهدها البلاد منذ ذلك الحين. فمن أبرز هذه الشخصيات؟