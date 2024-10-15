دعوة أممية لتحقيق "مستقل" حول ضربة إسرائيلية في شمال لبنان

قالت الأمم المتحدة إنها تطالب بتحقيق مستقل حول ضربة إسرائيلية استهدفت بلدة إيطو المسيحية شمالي لبنان. وفيما تواصل شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات في عدد من المناطق بجنوب لبنان، أطلق حزب الله نحو 20 صاروخا نحو حيفا.

طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) بتحقيق "مستقل ومعمق" حول ضربة إسرائيلية أوقعت 22 قتيلا في شمال لبنان، حسبما قال ناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقتل 22 شخصا بينهم 12 امرأة وطفلان في الضربة التي استهدفت أمس الاثنين مبنى من أربعة طوابق في بلدة أيطو المسيحية في قضاء زغرتا، على ما أوضح جيريمي لورنس خلال إحاطة إعلامية للأمم المتحدة في جنيف. وكانت السلطات اللبنانية قد أشارت إلى سقوط 21 قتيلا الاثنين.

وقال لورنس "بالنظر إلى هذه العوامل، لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، أي قوانين الحرب ومبادئ التمييز والتناسب". وهذه المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المنطقة الواقعة في شمال لبنان للغارات الإسرائيلية التي غالبا ما تستهدف معاقل حزب الله في جنوب وشرق لبنان إضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية.

قتل 22 شخصا بينهم 12 امرأة وطفلان في الضربة التي استهدفت مبنى من أربعة طوابق في بلدة أيطو صورة من: Ahmad Said/Anadolu/picture alliance

وشاهد مصور لوكالة "فرانس برس" في المكان مبنى سكنيا عند مدخل البلدة وقد سوي بالأرض وبقع دماء في كل مكان بينما تناثرت الأشلاء على نطاق واسع، وعمل الصليب الأحمر على جمعها.

وفتح حزب الله اللبناني في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 جبهة "إسناد" لغزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس عقب شن الحركة هجوما إرهابيا غير مسبوق على الدولة العبرية. وبعد تبادل القصف عبر الحدود بشكل يومي على مدى عام تقريبا، تحولت هذه المواجهة الى حرب مفتوحة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر 2024.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

كثير من قتلى الغارة شمال لبنان نساء وأطفال

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إنها تلقت تقارير تفيد بأن أغلب القتلى الذين سقطوا في غارة إسرائيليةعلى مبنى بشمال لبنان كانوا من النساء والأطفال. وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي بجنيف ردا على سؤال بشأن الغارة على بلدة أيطو أمس الاثنين "ما نسمعه هو أن من بين القتلى 12 امرأة وطفلين".

أغلب القتلى الذين سقطوا في الغارة الإسرائيلية على مبنى ببلدة أيطو بشمال لبنان كانوا من النساء والأطفال. صورة من: Omar Ibrahim/REUTERS

وأضاف "نعلم أن الضربة كانت على مبنى سكني من أربعة طوابق. ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، فإن لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب ومبادئ التمييز والنسبة والتناسب"، داعيا إلى إجراء تحقيق في الواقعة.

تواصل القصف المتبادل عبر الحدود

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم عددا من البلدات الجنوبية واستهدفت الغارات الإسرائيلية مدينة بعلبك وقرى قضائها في البقاع شرق لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي خمس غارات جوية استهدفت محيط مجرى الليطاني بين بلدتي بلاط وبرغز، وأغار على بلدتي كفرشوبا والطيبة الجنوبيتين. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الطيبة ومحيط بلدة دير سريان وبلدة رب ثلاثين الجنوبية، وسط مواجهات عنيفة تدور بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة رب ثلاثين. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة علما الشعب وبلدة الضهيرة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

من جانبه أعلن حزب الله إنه أطلق رشقة "صاروخية كبيرة" على مدينة حيفا في شمال اسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن تم رصد حوالي 20 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه حيفا وخليجها. ونقل موقع 0404 الإسرائيلي عن متحدث باسم الجيش قوله: "في أعقاب

التنبيهات التي تم تفعيلها في خليج حيفا والجليل الأعلى، تم رصد حوالي 20 صاروخا عبرت الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)