 الأمم المتحدة ترسل مبعوثين جديدين إلى ليبيا والشرق الأوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.12.2020

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أخبار

الأمم المتحدة ترسل مبعوثين جديدين إلى ليبيا والشرق الأوسط

أعطى مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضوء الأخضر لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف والنرويجي تور وينسلاند مبعوثين جديدين للمنظمة الدولية إلى ليبيا والشرق الأوسط على التوالي.

أعطى مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضوء الأخضر لتعيين مبعوثين جديدين في ليبيا والشرق الأوسط

أعطى مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضوء الأخضر لتعيين مبعوثين جديدين في ليبيا والشرق الأوسط

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي وافق أمس الثلاثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2020) على اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط.

مختارات

يعتبر الاستيطان من القضايا التي أدت لتوقف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين منذ 2014. وبعد ترحيب إسرائيل بقرار أمريكا عدم اعتبار المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، توالت الانتقادات الدولية والعربية للقرار الأمريكي.

لحق الشرق والجنوب الليبي بغربه، حيث اندلعت احتجاجات ارتفع سقف مطالب بعضها ليلامس حدود السياسة في بلد تعصف به نار الحرب والتوتر منذ ما يقارب عقدا من الزمن. فهل الحراك شعبي وعفوي؟ وما هو مداه؟ وهل يستطيع تغيير المعادلة؟

وسيحل ملادينوف محل غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس/ آذار بسبب الإجهاد بينما سيخلف وينسلاند ملادينوف الذي أمضى السنوات الخمس الماضية وسيطا للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وينهي التعيينان شهورا من المشاحنات بين أعضاء المجلس التي أشعلتها جهود أمريكية لتقسيم الدور في ليبيا ليدير شخص البعثة السياسية للأمم المتحدة ويركز آخر على الوساطة في الصراع. ووافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح في سبتمبر/ أيلول، لكن روسيا والصين امتنعتا عن التصويت.

وانزلقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بالزعيم معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وفي أكتوبر تشرين الأول، اتفق الطرفان الرئيسيان في الصراع، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، على وقف إطلاق النار.

وقال المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان "شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، ويتطلعون إلى تقرير شامل من الأمين العام عن مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة". كما كرر المجلس دعوته لسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

ع.ش/ص.ش (رويترز، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 23:04

مسائية DW: هل تنجح الأمم المتحدة في تحقيق اختراقة في النزاع الليبي؟

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