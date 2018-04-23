 الأمم المتحدة تدعو مصر لإلغاء أحكام ″غير عادلة″ | أخبار | DW | 09.09.2018

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أخبار

الأمم المتحدة تدعو مصر لإلغاء أحكام "غير عادلة"

اعتبرت الأمم المتحدة أن تأكيد المحكمة المصرية 75 حكما بالإعدام لم يكن قائما على محاكمة عادلة ودعت بالتالي القضاء المصري إلى إلغاء تلك الأحكام تجنبا "لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه".

Ägypten Kairo Richter bei Urteil gegen Mohamed Mursi (picture-alliance/ZUMA Press)

أرشيف

قالت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان اليوم (الأحد التاسع من سبتمبر/ أيلول 2018) إن تأكيد 75 حكما بالإعدامأصدرتها محكمة جنايات القاهرة السبت كان نتيجة "محاكمة غير عادلة" محذرة من أن تنفيذها قد "يشكل اخفاقا فادحا لا رجعة فيه للعدالة". وأضافت في بيان "آمل أن تعيد محكمة النقض المصرية النظر في هذا الحكم وتكفل احترام المعايير الدولية للعدالة".

وكانت محكمة مصرية حكمت أمس السبت بالإعدام على 75 شخصا من بينهم قيادات إسلامية بارزة باتهامات نتجت عن اعتصام في عام 2013 انتهى بمقتل مئات المحتجين على أيدي قوات الأمن.

 

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أحكام جماعية في مصر وتنديد دولي

 

وقالت باشليه في بيان إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك "إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه". وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن "النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة".

ح.ز/ س.ك (أ.ف.ب / رويترز)

 

  • Ägypten Mohammed Mursi

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    محمد مرسي

    الرئيس المصري الأسبق، الذي قام الجيش المصري بعزله في أعقاب تظاهرات شعبية انطلقت في الثلاثين من يونيو/ حزيران. كان مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير وقبلها الناطق باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان بين عامي 2000 و2005.

  • Kairo Prozess Muslimbruderschaft Mohamed Badie 18.05.2014

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    محمد بديع

    يشغل محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أعلى منصب في التنظيم. ويعتبر بديع المرشد الثامن للجماعة منذ تأسيس مكتب الإرشاد عام 1931، وخلف محمد مهدي عاكف عام 2010. ألقي القبض عليه في أغسطس/ آب عام 2013.

  • Yusuf al-Qaradawi

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    يوسف القرضاوي

    الداعية ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويقيم في قطر منذ عام 1961. حُكم عليه غيابياً بالإعدام لتورطه في قضية "اقتحام السجون". ينتمي القرضاوي إلى تنظيم الإخوان المسلمين، ودخل السجن عدة مرات بسبب هذا الانتماء، أولها عام 1949.

  • Ägypten Muslim Moslembrüder Vize Präsident Moslembruderschaft Khairat al Schater al-Shater

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    خيرت الشاطر

    النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. قُبض على خيرت الشاطر في أعقاب عزل مرسي خلال يوليو/ تموز عام 2013، ووجهت له تهمة التحريض على العنف. يعتبر الشاطر حلقة وصل التنظيم مع الدول الغربية، بسبب علاقاته هناك، وكان مرشح الجماعة الرئيسي لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012.

  • Ägypten Demos gegen den Militärrat Archiv 20.04.2012 Mohammed El-Beltagi

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    محمد البلتاجي

    عضو برلمان منذ عام 2005 عن كتلة الإخوان المسلمين، واشتهر بخطابه الشهير المصور والذي يقرن فيه بين عودة الرئيس مرسي إلى منصبه وتوقف الاحتجاجات في رابعة. قتلت ابنته أسماء أثناء الأحداث التي رافقت وأعقبت فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية.

  • Essam El-Erian

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    عصام العريان

    مسؤول المكتب السياسي لجماعة الإخوان في مصر ومستشار الرئيس الأسبق مرسي، بالإضافة إلى شغله منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة. انتخب عضواً بالبرلمان منذ عام 1987 وحتى 1990، وكان أصغر نائب سناً وقتها.

  • Saad el Katatni Ägypten Parlament Sprecher

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    سعد الكتاتني

    رئيس البرلمان المصري لدورة عام 2012، والتي فاز فيها الإخوان المسلمون بالأغلبية. كان محمد الكتاتني عضواً سابقاً في مكتب الإرشاد وشغل منصب أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة. رفض الكتاتني حضور الخطاب الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي بعد عزل مرسي، فتم إلقاء القبض عليه.

  • Rashad al-Bayoumi Muslimbrüderschaft

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    رشاد البيومي

    عضو في مكتب الإرشاد للجماعة ومسؤول قسم الطلبة فيها. كان من بين أبرز المرشحين لخلافة المرشد السابق محمد عاكف عام 2010، قبل أن تحسم انتخابات المكتب لصالح محمد بديع.

    الكاتب: ياسر أبو معيلق


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