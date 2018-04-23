الأمم المتحدة تدعو مصر لإلغاء أحكام "غير عادلة"

قالت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان اليوم (الأحد التاسع من سبتمبر/ أيلول 2018) إن تأكيد 75 حكما بالإعدامأصدرتها محكمة جنايات القاهرة السبت كان نتيجة "محاكمة غير عادلة" محذرة من أن تنفيذها قد "يشكل اخفاقا فادحا لا رجعة فيه للعدالة". وأضافت في بيان "آمل أن تعيد محكمة النقض المصرية النظر في هذا الحكم وتكفل احترام المعايير الدولية للعدالة".

وكانت محكمة مصرية حكمت أمس السبت بالإعدام على 75 شخصا من بينهم قيادات إسلامية بارزة باتهامات نتجت عن اعتصام في عام 2013 انتهى بمقتل مئات المحتجين على أيدي قوات الأمن.

مشاهدة الفيديو 01:43 بث مباشر الآن 01:43 دقيقة شارك أحكام جماعية في مصر وتنديد دولي إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/34Xqt أحكام جماعية في مصر وتنديد دولي

وقالت باشليه في بيان إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك "إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه". وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن "النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة".

ح.ز/ س.ك (أ.ف.ب / رويترز)