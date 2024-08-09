الأمم المتحدة تدعو "لوقف التصعيد" بعد تحرك قوات حفتر

ناشدت الأمم المتحدة إلى "وقف التصعيد" في ليبيا بعد عودة شبح الحرب الأهلية عقب أربع سنوات من وقف إطلاق، وذلك إثر تحرك قوات حفتر باتجاه مناطق في الجنوب الغربي تسيطر عليها حكومة طرابلس المعترف بها دولياً.

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الجمعة (التاسع من آب/أغسطس 2024)، إلى "وقف التصعيد العسكري" و"تجنب المزيد من التوترات"، بعد تحركات لقوات موالية لخليفة حفتر في جنوب غرب البلاد، التي تسيطر عليها الحكومة المناوئة لحفتر والمتمركزة في طرابلس.

وطالبت البعثة الأممية، في بيان صحافي، "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي عمل عسكري استفزازي يمكن أن يعرض الاستقرار الهش في ليبيا وأمن سكانها للخطر".

هذا وقد أعلنت هيئة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية، المتمركزة في طرابلس (غرب)، الخميس، وضع وحداتها "في حالة تأهب"، وأمرتها "بالاستعداد لصدِّ أي هجوم محتمل".

ووفقاً لوسائل إعلام محلية ومحللين، فإن الهدف المحتمل للقوات الموالية لحفتر يكمن في السيطرة على مدينة غدامس الحدودية الحيوية التي يوجد بها مطار دولي ومنفذ بري يربطها بالجزائر، الواقعة على بعد 650 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة. وتخضع غدامس حالياً لسيطرة حكومة طرابلس.

وسارعت القوات الموالية لحفتر في وقت متأخر ليلة الخميس، في بيان مصور تلاه أحد قادتها، إلى توضيح حقيقة التحركات العسكرية مؤكدة قيامها "فقط بتأمين المناطق الخاضعة لسيطرتها في الجنوب الغربي". ولم تشر إلى نيتها التقدم إلى مدينة غدامس من الأساس.

يذكر أن ليبيا تعيش انقساما بين حكومتين: الأولى معترف بها دولياً في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

وشنّ حفتر بدعم عسكري من حلفائه (روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة) هجومًا واسعا في الفترة من نيسان/أبريل 2019 إلى حزيران/يونيو 2020 للسيطرة على طرابلس. وتم إيقافه على أطراف المدينة من قبل قوات حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من تركيا، قبل انسحاب قواته بالكامل إلى الجفرة وسرت وسط ليبيا.

خ.س/و.ب (أ ف ب)