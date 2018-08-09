الأمم المتحدة تدعو لتحقيق مستقل في قصف حافلة تقلّ أطفالاً باليمن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق "مستقلّ" في مقتل 29 طفلاً في قصف استهدف الخميس حافلة كانت تقلّهم في أحد أسواق محافظة صعدة في شمال اليمن ونُسب إلى التحالف العسكري بقيادة الرياض.
قال فرحان حق المتحدّث باسم الأمم المتحدة إنّ أنطونيو غوتيريش "يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل" بشأن مقتل 29 طفلاً في قصف استهدف الخميس حافلة كانت تقلّهم في محافظة صعدة باليمن، وحض غوتيريش جميع الأطراف على "تجنّب (استهداف) المدنيين عند شنّ عمليات عسكرية".
وأكد مسؤول في قطاع الصحة اليمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الضربات الجوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية قتلت عشرات الأشخاص، بينهم أطفال. وقال التحالف المدعوم من الغرب ويحارب حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن في بيان إن الضربات الجوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ استخدمت في هجوم على مدينة جازان في جنوب السعودية يوم الأربعاء أسفر عن مقتل مدني يمني هناك.
واتهم التحالف الحوثيين باستخدام الأطفال دروعا بشرية وقال إن الضربات نفذت بما يتسق مع القانون الدولي الإنساني. وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين "قمة السخف والسقوط أن يبرر ناطق تحالف العدوان جريمة اليوم بأنه استهداف من أسماهم (مطلقي صاروخ) في تسطيح واستهتار واضح بأرواح المدنيين فيما المستهدفون حافلة طلاب في وسط مدينة ضحيان وبين المتسوقين والمشاة في الطريق العام". وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هجوما أصاب حافلة تقل أطفالا في سوق ضحيان في شمال صعدة.
وقال موسى عبد الله خلال علاجه بمستشفى في تصريح "حصلت ضربة وسط السوق استهدفت باص (حافلة) تحمل أطفالا واحنا معنا محلات تجارية وفاتحين محلاتنا والمتسوقين كالعادة كلهم مدنيين وكلهم اللي سقطوا مدنيين أطفال وأصحاب أعمال".
وذكر الصليب الأحمر على حسابه بموقع تويتر أن طاقمه الطبي بمستشفى يدعمه في صعدة استقبل جثث 29 طفلا كلهم دون 15 عاما. واستقبل المستشفى أيضا 48 مصابا بينهم 30 طفلا. وكان ذلك عدد الضحايا في مستشفى واحد.
وقال عبد الغني الموظف بإدارة الصحة في صعدة في تصريح "استهدفت اليوم حافلة تقل طلابا قادمين من مدرسة صيفية ونتج عن ذلك 43 شهيدا وما يقارب 63 جريحا". وغطت أكياس الجثث البيضاء أرضية إحدى غرف المستشفى الذي يدعمه الصليب الأحمر.
وتمدد أطفال مخضبون بالدماء ومضمدون بالأربطة على محفات في حين عكف الأطباء على علاجهم. وحمل الأصدقاء والأقارب بعض المصابين أثناء تلقيهم العلاج. وكتب يوهانس براور رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن على تويتر "عشرات القتلى وأعداد أكبر من المصابين أغلبهم تحت سن العاشرة".
وكانت السعودية ودول عربية سنية متحالفة معها قد تدخلت في الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد جماعة الحوثي الشيعية التي تسيطر على أكثر المناطق المأهولة بالسكان في اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتي أخرجت الحكومة المدعومة من السعودية منها في عام 2014.
وتقدم الولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون السلاح ومعلومات المخابرات للتحالف مما أثار انتقادات من جانب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بسبب الضربات الجوية للتحالف التي أودت بحياة مئات المدنيين في ضربات أصابت مستشفيات ومدارس وأسواقا.
وتقول الأمم المتحدة إن حرب اليمن أسقطت أكثر من عشرة آلاف قتيل وشردت نحو مليونين ودفعت البلاد إلى شفا مجاعة.
ح.ز/ م.س (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)
ارتفعت حصيلة قتلى القصف الذي تعرضت له حافلة تقل أطفال في محافظ سعدة إلى خمسين قتيلا بينهم 29 طفلاً على الأقل وفقا للصليب الأحمر. في حين طالبت واشنطن التحالف العسكري بقيادة السعودية بالتحقيق في الهجوم. (09.08.2018)
الهجوم على الحديدة، يدل على أن التحالف بقيادة السعودية يبحث عن الحسم العسكري في اليمن، حسب رأي المدونة اليمنية أفراح ناصر في حوارها مع DW. وهي تخشى أن تلي معركة الحديدة، معركة دموية ضارية حول صنعاء. (14.06.2018)