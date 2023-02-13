 الأمم المتحدة تحض الدول على استقبال سوريين من ضحايا الزلزال في تركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.03.2023

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الأمم المتحدة تحض الدول على استقبال سوريين من ضحايا الزلزال في تركيا

مع وصول نحو 90 لاجئا سوريا إلى إسبانيا، دعت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان مشترك دول العالم إلى استضافة لاجئين سوريين من ضحايا الزلزال المدمر في تركيا.

لاجئون سوريون في تركيا

لاجئون سوريون في تركيا

حضّت الأمم المتحدة السبت (الرابع من آذار/ مارس 2023) الدول على الإسراع في استقبال لاجئين سوريين من المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا، قائلة إنهم يواجهون صدمة الخسارة والنزوح مرة أخرى.

مختارات

زيارتان قام بهما وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى كل سوريا وتركيا لم تفصل بينهما إلا عدة ساعات. تقول مصر إن الهدف من الزيارتين هو إبداء الدعم والتضامن عقب الزلزال الذي ضرب البلدين. لكن قد يكون للزيارتين هدف آخر.

عقب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، اضطر آلاف السوريين إلى العودة من المناطق المنكوبة في تركيا إلى بلادهم. مراقبون يخشون على حياتهم في سوريا أو إغلاق باب عودتهم إلى تركيا.

وجهت الأمم المتحدة هذه الدعوة مع وصول 89 لاجئا سوريا إلى العاصمة الإسبانية مدريد قادمين من تركيا.

وأودى الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات في 6 شباط/ فبراير بأكثر من 45 ألف شخص في تركيا وآلاف آخرين في سوريا المجاورة ودمر مئات الآلاف من المباني.

ومنذ 12 عاما تقريبا، تستضيف تركيا حوالى 3,5 ملايين لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية، وأثر زلزال الشهر الماضي على ما يقدر بنحو تسعة ملايين شخص من بينهم أكثر من 1,7 مليون لاجئ.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان مشترك إن "الكثير من اللاجئين الذين فروا إلى تركيا بحثا عن الأمان والحماية يواجهون الآن صدمة الخسارة والنزوح مرة أخرى بعدما فقدوا منازلهم وسبل عيشهم".

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي "للمساعدة في حماية هؤلاء اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وللمساعدة في تخفيف الضغوط على المجتمعات المحلية التي تأثرت هي نفسها بهذه الكارثة الإنسانية، تناشد المفوضية الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة".

وأضاف أنه نظرا إلى أن العديد من اللاجئين المتضررين من الكارثة "في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإننا نحضّ المزيد من الدول على تكثيف وتسريع العمليات، وإتاحة عمليات مغادرة سريعة من تركيا".

وتابع غراندي أن ذلك سيكون "تعبيرا ملموسا عن التضامن وتشارك المسؤوليات ويضمن في نهاية المطاف حلولا فورية تغير حياة اللاجئين الذين أصبحوا أكثر ضعفاً نتيجة للزلازل".

وشكر رئيس المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو إسبانيا على خطوتها وقال "نأمل بأن نرى جهودا مماثلة بسرعة".

خ.س/ص.ش (أ ف ب)

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