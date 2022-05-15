 الأمم المتحدة تحذر من مجاعة ″وشيكة″ في جنوب السودان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.06.2022

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الأمم المتحدة تحذر من مجاعة "وشيكة" في جنوب السودان

برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعدات ضرورية لمئات الآلاف من الناس في جنوب السودان بسبب نقص التمويل، مما يزيد من خطرالمجاعة لنحو 1.7 مليون شخص، والأمم المتحدة بحاجة إلى "426 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة".

المجاعة تهدد جنوب السودان

المجاعة تهدد جنوب السودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابعللأمم المتحدةاليوم الثلاثاء (14 من مايو/ أيار 2022)، عن تعليق مساعدات غذائية لمئات الآلاف من الناس في جنوب السودان بسبب نقص التمويل، مما يزيد من خطرالمجاعة لنحو 1.7 مليون شخص.

مختارات

دقت منظمة ألمانية ناقوس الخطر، محذرة من ازدياد المجاعات في العالم بسبب كثرة الأزمات، ودعت إلى مبادرات سياسية من أجل الحد من النزاعات لمواجهة المجاعات الحادة.

في الذكرى العاشرة لاستقلال جنوب السودان وانفصاله عن السودان الأم، لا تزال الدولة الوليدة تعاني من أعمال عنف وفقر وانعدام للأمن وأزمة إنسانية كارثية وفساد مستشر. حصيلة كارثية وأمال محطّمة.

أعلنت الأمم المتحدة عن "استجابة أطراف النزاع" في اليمن لتجديد الهدنة، مؤكدة على ضرورة "اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقّق الهدنة إمكاناتها بالكامل". والرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بالهدنة وأشاد "بشجاعة القيادة" السعودية.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن الصراع في أوكرانيا دفع عدد النازحين قسرا على مستوى العالم إلى أكثر من 100 مليون نازح لأول مرة. واعتبر غراندي أن هذا الرقم "المثير للقلق" يجب أن يهز العالم.

وباتت الأمم المتحدة، وكما جاء على لسان المسؤولة في برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان أديينكا باديغو، بحاجة فوراً إلى 426 مليون دولار أميركي لتجنّب مجاعة تطال قسماً كبيراً من شعب هذا البلد.

وقالت باديغو: "نحن أصلًا في أزمة، لكننا بحاجة إلى استئناف توزيع المساعدات في المناطق حيث اضطررنا إلى تعليقه لتجنّب غرق الناس في مجاعة ولذلك نحن بحاجة إلى 426 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة", وحذرت من العاصمة جوبا من عامٍ هو "الأشدّ جوعًا منذ استقلال" جنوب السودان، بينما  "أكثر من ثلثي السكان يشهدون على أزمة إنسانية وأمنية خطيرة ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية للبقاء على قيد الحياة".

وتابعت باديغو قائلة: "نقدّر أن من بين هؤلاء، هناك 8,3 مليون شخص، بمن فيهم نازحون في الداخل ولاجئون، سيعانون من الجوع الحاد في موسم الجفاف. وهذا العدد يشمل أيضًا مليونَي امرأة وطفل معرّضين لخطر سوء التغذية الحاد عام 2022".

وعزت المسؤولة الأممية الوضع إلى أسباب تراكمية وهي "استمرار الصراع الداخلي وأزمة المناخ التي تسببت بفيضانات على مدى ثلاث سنوات متتالية، وصدمات اقتصادية شديدة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، والآن الحرب في أوكرانيا".

ويشهد جنوب السودان انعدام استقرار مزمن منذ استقلاله عن السودان عام 2011. كما أن الحرب الأهلية ما بين 2013 و2018 أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص ونزوح الملايين.

وهذا العام قرر برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعدات غذائية لـ6,2 مليون شخص. لكن زيادة الطلب وعدم كفاية الأموال دفعت الوكالة الأممية في نيسان/أبريل إلى تعليق مساعدتها لـ1,7 مليون شخص، هم أشخاص يُعتبرون من فئات منخفضة نسبيًا تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

و.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

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