 الأمم المتحدة تحذر من سوء تغذية قياسي بين الأطفال في أجزاء من اليمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.10.2020

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أخبار

الأمم المتحدة تحذر من سوء تغذية قياسي بين الأطفال في أجزاء من اليمن

حذرت الأمم المتحدة من اقتراب اليمن من أزمة غذائية طاحنة، مشددة على أن سوء التغذية بين أطفاله بلغ مستويات قياسية جديدة في ظل تراجع المساعدات الدولية المخصصة للبلد المأزوم. وأنباء عن تحركات واعدة في مضمار الحل السياسي.

أطفال اليمن..هل من مستجيب!

أطفال اليمن..هل من مستجيب!

أظهر تقرير للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)، أن أجزاء من اليمن تشهد أعلى مستويات سوء التغذية الحاد بين الأطفال مما يلقي الضوء على تحذيرات بأن البلد يقترب من أزمة طاحنة في الأمن الغذائي. وتفاقمت مسببات سوء التغذية في اليمن في 2020 مع تفشي فيروس كورونا والتراجع الاقتصادي والسيول وتصاعد القتال في حرب مستعرّة لمدة ست سنوات، عطفاً عن النقص الكبير المسجل هذا العام في تمويل المساعدات مما زاد وضع الجوع سوءا.

مختارات

تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يعودون إلى ديارهم بعد فشلهم في الوصول إلى السعودية ودول الخليج عبر اليمن. المنظمة الدولية للهجرة سلطت الضوء في تقرير لها على الأسباب وظروف الرحلة.

بدأت أكبر عملية لتبادل الأسرى في الصراع اليمني المستمر منذ نحو ستة أعوام، وذلك وفق اتفاق يتضمن تبادل أكثر من ألف أسير من بينهم سعوديون وسودانيون. وتمثل هذه العملية بارقة أمل لإنهاء الحرب الكارثية في اليمن.


وقالت ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن "نحذر منذ يوليو/تموز من أن اليمن على شفا كارثة تتعلق بالأمن الغذائي. إذا لم تتوقف الحرب الآن، فإننا نقترب من وضع لا يمكن إصلاحه وخطر فقدان جيل من أطفال اليمن الصغار".
ووفقاً لتحليل وضع سوء التغذية في جنوب اليمن بناء على التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الخاص بالأمم المتحدة، زادت حالات سوء التغذية الحادة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بنحو عشرة بالمئة في 2020 إلى أكثر من نصف مليون.
تراجع المساعدات
وزادت حالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة 15.5 بالمئة ونحو ربع مليون امرأة حامل أو مرضعة تحتاج لعلاج من سوء التغذية.
وهناك نحو 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة في جنوب اليمن الخاضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. ولم تتح بعد بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في شمال اليمن حيث يقيم أغلب السكان والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.
ورغم ذلك لم تعلن المجاعة رسمياً في اليمن، وسط تحذيرات الأمم المتحدة من أن البلاد تشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم بعد أن بات 80 بالمئة من سكانه يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وتقول الأمم المتحدة إنها لم تتلق حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول سوى 1.43 مليار دولار من 3.2 مليار المطلوبة للمساعدات الإنسانية في اليمن لعام 2020. وبدأت برامج المساعدات في التقلص والإغلاق. وقالت المنظمة إنها تحتاج بشكل عاجل إلى 50 مليون دولار لدعم برامج التغذية.
بوادر انفراجة؟
سياسياً، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء عن مصادر غربية قولها، بأن المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث يسعى خلال الأيام المقبلة إلى جمع الحكومة اليمنية والحوثيين وجهاً لوجه، في محاولة لكسر جمود العملية السياسية في البلاد والتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع الدائر منذ نحو ست سنوات.
ووفق ذات المصادر هناك تقدم في مساعي المبعوث الأممي الأخيرة، وأنه في حال نجاح العملية قد نشهد الشهر القادم إعلان اتفاق بين الطرفين على الإعلان المشترك، الذي وضعه المبعوث الأممي لحلحلة الأزمة في اليمن.
يذكر أن آخر اتفاق سياسي بين الطرفين كان في ستوكهولم بالسويد قبل نحو عامين في أواخر عام 2018.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع الأسبوع الحالي إلى دعم عملية الوساطة المستمرة لإنهاء النزاع في اليمن، تزامناً مع إعلان الأطراف الليبية التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
و.ب/خ.س (د ب أ، رويترز)

  • Krebspatienten im Jemen (Reuters/K. Abdullah )

    المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن

    علاج مكلف

    خالد إسماعيل يقبل اليد اليمنى لابنته راضيا التي بُتر ذراعها الأيسر. ولم يتمكن الوالد من إيجاد علاج أفضل رغم أنه باع كلما يمكن بيعه واقترض بعض المال:" الحرب دمرت حياتنا. ولم يكن بوسعنا الذهاب إلى الخارج، ولذلك لم تتلق ابنتي علاجا لحالتها".

  • Krebspatienten im Jemen (Reuters/K. Abdullah )

    المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن

    لا وجود لدعم حكومي

    منذ سنتين لم يعد المركز الوطني لمعالجة السرطان في العاصمة صنعاء يحصل على دعم حكومي. فمركز معالجة السرطان يموّل نفسه بمساعدة منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية ومن خلال تبرعات منظمات الإغاثة ورجال الأعمال.

  • Krebspatienten im Jemen (Reuters/K. Abdullah )

    المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن

    أسرة فقط للأطفال

    وتبقى الأسرة القليلة الموجودة في مركز علاج السرطان محجوزة للأطفال. والمستشفى يستقبل في كل شهر نحو 600 من المرضى الجدد بالسرطان. ومن أجل معالجتهم فإن ميزانية المستشفى في السنة الماضية إقتصرت على مليون دولار فقط.

  • Krebspatienten im Jemen (Reuters/K. Abdullah )

    المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن

    علاج السرطان في قاعة الانتظار

    المرضى الكبار في مركز علاج السرطان يتلقون علاجهم في الوريد ـ على أسرة متهالكة أو في قاعة الانتظار. وقبل الحرب كان المستشفى يحصل سنويا على نحو 15 مليون دولار كدعم، وكان بوسعه ضمان أدوية للسرطان لصالح مستشفيات أخرى في اليمن.

  • Krebspatienten im Jemen (Reuters/K. Abdullah )

    المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن

    قلما تصل مواد الإغاثة

    مريضة تنتظر العلاج في مركز علاج السرطان بصنعاء . لكن اليمن ينقصها التموين بالأدوية، فالتحالف العسكري بقيادة العربية السعودية قلص بقوة إمكانيات النقل الجوي والبحري. وتهدف تلك الإجراءات في الحقيقة إلى قطع الطريق على إمدادات الأسلحة لصالح المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء واسعة في البلاد وعلى العاصمة صنعاء.

  • Krebspatienten im Jemen (Reuters/K. Abdullah )

    المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن

    أطباء قليلون

    علي حزام موصد البالغ من العمر 70 عاما يعاني من ورم في الفم. منظمة إغاثة في صنعاء تمنحه ومرضى سرطان آخرين إمكانية الإقامة. فلا يوجد نقص في الأسرة فحسب، بل حتى في الأطباء. ومن الصعب في اليمن إيجاد ممرضين، كما أن الكثير من الناس يصعب عليهم تمويل العلاج.

  • Krebspatienten im Jemen (Reuters/K. Abdullah )

    المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن

    أزمة إنسانية

    المريضة البالغة من العمر 14 عاما أمينة محسن عويد تقيم في بيت منظمة إغاثة يقيم فيها مصابون بالسرطان. والملايين من الناس في اليمن مهددون بالجوع والأمراض مثل الكوليرا والدفتريا والملاريا. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أن 50.000 إنسان قد فارقوا الحياة بسبب الحرب.


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بعد بدء سريان وقف إطلاق النار المعلن من جانب "التحالف العربي" تبادلت كل من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران الاتهامات بالخرق.

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