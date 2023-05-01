الأمم المتحدة تتوقع نزوح قرابة مليون سوداني بسبب أعمال العنف

قال المفوض الأممي، فيليبو غراندي اليوم (الثلاثاء الثاني من مايو/ أيار 2023) إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، تستعد مع الحكومات والشركاء، لاحتمالية فرار أكثر من 800 ألف شخص من أعمال القتال الدائرة في السودان، إلى دول مجاورة. وأضاف المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، في تغريدة له على موقع تويتر "نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إذا لم يتوقف العنف، فإننا سنشهد اضطرار المزيد من الأشخاص إلى الفرار من السودان بحثا عن الأمان".

وكانت الأمم المتحدة حذرت مرارا مؤخرا من أن البلاد على أعتاب التعرض لكارثة حقيقية، مشيرة إلى تردي الاوضاع في القطاع الصحي، بالإضافة إلى نزوح العالقين بقوة. وكان القتال اندلع بين القوتين العسكريتين الأكبر في البلاد يوم 15 نيسان/أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف. وكان طرفا الصراع قد وافقا على تمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى أمس الاول الأحد، لمدة 72 ساعة بوساطة أمريكية وسعودية.

وتواصلت المعارك العنيفة في السودان اليوم الثلاثاء بين قوات الجنرالين المتصارعين على السلطة رغم هدنة يتم تمديدها بانتظام من دون الالتزام بها، فيما يحذر المجتمع الدولي من وضع إنساني "كارثي". وقال أحد سكان الخرطوم "نسمع طلقات نارية وهدير طائرات حربية ودوي مدافع مضادّة للطائرات".

وصول أول شحنة مساعدات طبية إلى السودان، وخروقات جديدة لهدنة سادسة

وتسود حالة من الفوضى العاصمة السودانية منذ اندلعت المعارك في 15 نيسان / أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي". وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى، خصوصاً دارفور (غرب)، عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5.000 جريح، بحسب البيانات الرسمية التي يُعتقد أنّها أقلّ بكثير من الواقع.

وأعلن الجيش الروسي الثلاثاء إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان الى موسكو، ومن بينهم دبلوماسيون وطواقم عسكرية وأقاربهم ومواطنون آخرون من روسيا ومن "دول صديقة" وجمهوريات سوفياتية سابقة.

أما الذين لا يستطيعون مغادرة السودان، وكثيرون منهم لعدم توافر الامكانات المالية، فيواجهون نقصا في الغذاء والمياه والكهرباء فيما تصل درجة الحرارة في الخرطوم الى 40 درجة مئوية. وخلال اجتماع في الأمم المتحدة مساء الاثنين، حذّر منسق المساعدات الإنسانية للسودانعبده دينغ من أنّ النزاع يحوّل المأساة الانسانية الى "كارثة حقيقية".

وأعلنت الأمم المتّحدة السوم أيضا أنّ برامجها المخصّصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان لم تؤمّن حتى اليوم سوى 14% من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام وبالتالي فهي ما زالت بحاجة لـ1.5 مليار دولار لتلبية هذه الاحتياجات التي تفاقمت منذ اندلاع المعارك. بدوره حذّر الرئيس الكيني وليام روتو من أنّ الوضع في السودان بلغ "مستوى كارثياً". وأضاف أن الجنرالين "المتحاربين يرفضان الاستماع إلى نداءات" المجتمع الدولي، مطالباً بـ"إرسال مساعدات سواء تم وقف اطلاق النار أم لا".

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية قوى "إعلان الحرية والتغيير" وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها "تجمّع المهنيين" و "الجبهة الثورية" و "تحالف قوى الإجماع الوطني" و "كتلة التجمع الاتحادي" و "كتلة قوى نداء السودان".

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية تأسيس "إعلان الحرية والتغيير" تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم "قحت" بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير" الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية الجيش يطيح باتفاق تقاسم السلطة استمرت "قحت" في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد "نظريًا" بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ "انقلاب".

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية انقلاب الجيش على الحكومة المدنية استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى "بمجزرة القيادة العامة" في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية الرجل القوي في الجيش السوداني يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى "قوات الدعم السريع" وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". حصل قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية قوات الدعم السريع..الرجال والعتاد يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية من هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع؟ "حميدتي" اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية "حميدتي" ..رجل من؟ يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية كيانات التيار الإسلامي وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها "حركة الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً "الحركة الإسلامية السودانية" بقيادة حسن عمر و"منبر السلام العادل" و "حزب دولة القانون والتنمية".

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية موقف كيانات التيار الإسلامي تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.



وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني، كرّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "دعم الولايات المتحدة" للجهود الدبلوماسية المبذولة "من أجل إنهاء النزاع" وتأمين "وصول المساعدات الانسانية بلا عوائق". وتوجّه مفوّض الأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث الإثنين الى نيروبي في مهمة عاجلة. وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر "الوضع منذ 15 نيسان / أبريل كارثي".

وما زاد الوضع تفاقماً هو أنّ أعمال العنف والنهب لم توفر المستشفيات ولا المنظمات الانسانية التي اضطر العديد منها إلى تعليق أعماله في السودان. وتخشى منظمة الصحة العالمية كذلك من "كارثة" في النظام الصحّي الذي كان أساساً هشّا في بلد هو من الأفقر في العالم.

وتعمل 16% فقط من المنشآت الصحية في الخرطوم ولكنها تعاني من نقص في المستلزمات وكوادرها الطبية منهكة، بحسب منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك ترسل المساعدات بالقطّارة. فقد وصلت ست حاويات من منظمة الصحية العالمية محملة بمستلزمات طبية لمعالجة المصابين بجراح خطرة ومن يعانون سوء تغذية حادّاً.

ش.ع / ح.ز (أ.ف.ب)