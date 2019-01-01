 الأمم المتحدة تتهم المجر بحرمان لاجئين مهددين بالترحيل من الطعام | أخبار | DW | 03.05.2019

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أخبار

الأمم المتحدة تتهم المجر بحرمان لاجئين مهددين بالترحيل من الطعام

أتهمت الأمم المتحدة المجر بحرمان لاجئين مهددين بالترحيل من الطعام بهدف دفعهم إلى الرحيل. وأوضح مكتب حقوق الإنسان في جنيف التابع للمنظمة الدولية أنه لديه معلومات إزاء 21 مهاجرا العام 2018 تم حرمانهم من الطعام.

Ungarn Flüchtlinge aus Pakistan | Transitzone Grenzübergang Röszke (picture-alliance/dpa/G. Mayer)


قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم الجمعة (الثالث من أيار/مايو 2019) إن المجر تتعمد حرمان طالبي اللجوء الذين ترفض طلبات لجوئهم من الطعام أثناء انتظارهم للترحيل، في انتهاك للقانون الدولي داعيا السلطات المجرية للكف عن هذه الممارسات.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في إفادة صحفية "وفقا للتقارير، حرمت السلطات المجرية منذ أغسطس 2018 ما لا يقل عن 21 مهاجرا ينتظرون الترحيل من الطعام.. وبعضهم لفترة وصلت إلى خمسة أيام".

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بأغلبية كبيرة صادقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على الميثاق العالمي للاجئين، حيث وافقت 181 دولة على الميثاق في نيويورك مع اعتراض الولايات المتحدة والمجر عليه وامتناع ثلاث دولة عن التصويت. (17.12.2018)

انتشرت صورها بسرعة في العالم 2015، عندما ركلت لاجئا سوريا يحمل ابنه على حدود صربيا والمجر. وبعدما أدانت محكمتان بيترا لازلو، جاء الدور على المحكمة العليا بالمجر، لتلغي الإدانة قائلة إنه "كان تدخلا للإعاقة وليس تخريبيا". (31.10.2018)

وتبع المكتب الأممي أن المجر تضع اللاجئين المرفوضين أمام خيار العودة الطوعية إلى صربيا، لكن ذلك يشكل خرقا لقوانين المجر وقوانين صربيا ويضع اللاجئين أمام مشاكل قانونية كبيرة في المجر وصربيا.

يشار إلى أن مفوضة حقوق الأنسان لدى الأمم المتحدة ورئيسة تشيلي السابق ميشيل باشيله قد اتهمت المجر في ايلول سبتمبر الماضي بحرمان اللاجئين العالقين في منطقة الترانزيت من المواد الغذائية. ووعدت السلطات المجرية المنظمة الدولية بوقف هذه الممارسات، إلا أن الوضع لم يتغير فعليا، حسب المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف رافينا شامداساني. لكن السلطات المجرية كانت تستثني من إجراء حرمان الغذاء النساء الحوامل والمرضعات لأطفالهن فقط.

وجراء هذه الممارسة يواجه المهاجرون في المجر خطر سوء التغذية ما يؤثر على وضعهم الصحي بشكل كبير، كما يعتبر الإجراء غير إنساني بطبيعته، حسب المصدر نفسه.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/رويترز)

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    رغم فشل الاستفتاء في المجر الذي دعا إليه رئيس الوزراء فيكتور أوربان حول خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء لانخفاض نسبة المشاركة فيه، إلا أن الأخير أكد بأنه لن يقبل باستقدام اللاجئين إلى بلاده. يذكر أن المجر قامت قبل عام كأول دولة في أوروبا بوضع حواجز على حدودها. بيد أن العديد منهم ينتظرون في بلدة كيليبيا الصربية العبور إلى المجر ثم إلى أوربا الغربية.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    اللاجئون، الذين وصلوا إلى بلدة كيليبيا الصربية الصغيرة، مروا عبر هذه البوابة. الحكومتان الصربية والمجرية توصلتا إلى اتفاق يتم بموجبه السماح إلى ما يصل إلى عشرين طالب لجوء العبور يوميا إلى الطرف الآخر من الحدود. وبعدما تسجلهم السلطات الصربية، يحصل اللاجئون المحتملون على تاريخ محدد للذهاب إلى الحدود مع المجر، حيث يقوم موظفو مكاتب الهجرة المجرية باستجوابهم والتدقيق في طلباتهم للجوء.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    بيد أن عملية التدقيق هذه لم تخل من أخطاء، على غرار ما يروي الشاب المصري جمال (ليس في الصورة). جمال، الذي لم يتجاوز عمره 18 عاما، قال إنه التحق ببلدة كيليبيا عندما وجد اسمه على قائمة الناس الذين سيتم استجوابهم. ولكنه عندما تحدث مع السلطات الحدودية، قيل له أن الموعد حدد لشاب مصري آخر يحمل نفس الاسم وأنه لا يوجد ما يثبت دخوله إلى صربيا.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    جمال وجد نفسه بعدها مجبرا أن ينتظر رفقة 100 شخص آخر في أحد مخيمات العبور الوقتية إلى أن يحصل على موعد مع السلطات المجرية. فقط حنفية مياه موجودة في المكان، فيما هي قليلة جدا المنظمات الإنسانية التي تزور المخيم وتزود ما انقطع به السبيل هنا بشيء من المساعدات. هذه الصورة لطفل من تسعة أطفال لأسرة أزيدية تقيم في المخيم منذ عدة أسابيع.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    "سأجد طريقا آخرا (للخروج من هنا)"، يقول جمال لـDW. ويروي أنه تفاوض مع أحد مهربي البشر ودفع له مبلغ 1500 يورو قبل شهر لخرق السياج، لكنه قبض عليه وأرسل به مجددا إلى بلغراد. طائرات مروحية ودوريات على طول الحدود طيلة 24 ساعة في كل أيام الأسبوع جعلت عملية اجتياز الحدود المجرية أمرا صعبا للغاية. "صدقني إن كنت تستطيع الجري أسرع من رجال الشرطة، فسيرسلون وراءك الكلاب"، حسب ما يقول جمال.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    أطفال وليد خالد، وهو ميكانيكي من أربيل – عاصمة إقليم كردستان العراق- يلعبون بالقرب من السياج الذي مدته المجر على طول حدودها. ويقول خالد إنه وصل إلى هذا المخيم قبل شهرين وأن أسرته قد واجهت عدة انتكاسات نظرا لوقوع التباس حول وثائقهم الثبوتية. "الشرطة كانت تقول لنا كل مرة: لا أعرف، لا أعرف". المكان هنا سيء ولكنه أفضل حالا من غيره.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    كيليبيا تستضيف أحد مخيمي اللاجئين في المنطقة. هنا يقيم اللاجئون القادمون من الشرق الأوسط، فيما يقيم الأفغان والباكستانيون في مخيم في هورغوس. ويقول خالد إنه يفضل البقاء في هذ المخيم، على الرغم من أن حظوظه في اجتياز الحدود لم تتحسن، إلا أنه يؤكد أنه وأسرته تعرضوا للسرقة عدة مرات في مخيمات أخرى.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    وفي الصباح التالي يقوم سائقو الشاحنات المتوجهة جنوبا بالتهكم على سكان المخيم من خلال محاكاة القردة عبر مكبرات الصوت. "في اليونان، عندما تتحدث إلى الأناس العاديين، فإنهم يظهرون تضامنهم"، على ما تقول سيدني فيرنانديز، وهي منسقة ميدانية للمنظمة الإنسانية الصربية "النجم الشمالي". وتضيف قائلة: "هنا السكان المحليون لديهم عقلية مختلفة ويرون بأنه كان يجدر بهؤلاء الناس البقاء في أوطانهم للدفاع عنها."


مختارات

في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

يواجه اللاجئون ظروفا قاسية على طول حدود المجر الجنوبية رافضين العودة إلى مواقع انطلاقهم، رغم تزايد صعوبة العبور إلى أوروبا الغربية يوما بعد يوم. دييغو كوبولو زار مخيم كيليبيا الصربية المتاخمة للحدود مع المجر. (05.10.2016)  

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