الأمم المتحدة تؤكد سلامة مراقبيها في الحديدة

أكدت الأمم المتحدة أن بعثتها المكلفة مراقبة الهدنة في مدينة الحديدة اليمنية بخير، بعد تقارير عن تعرض موكبها لإطلاق نار. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تغريدة إن رئيس البعثة باتريك كاميرت وفريقه "سالمون في الحديدة بعد تقارير عن إطلاق نار".

وفي تصريح لفرانس برس اليوم الخميس (17 كانون الثاني/ يناير 2017) أكد مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه حدوث "إطلاق نار" باتجاه موكب كاميرت وأن الجنرال الهولندي بخير.

كما قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن موكب الجنرال كاميرت تعرض لإطلاق نار بأسلحة رشاشة، خلال تفقده لأحد المباني التي تضررت جراء الحرب في مدينة الحديدة". وأضاف أن "مصدر إطلاق النار هم مسلحو جماعة الحوثي"، مشيرا إلى أن "كاميرت وطاقمه لم يتعرضوا لأي أذى".

وذكر أن إطلاق النار جاء بعد أن سمح الحوثيون لكاميرت بلقاء ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة، بعد ساعات من منعه.

في غضون ذلك نفى الحوثيون استهداف موكب فريق المراقبين الدوليين بقيادة الجنرال باتريك كاميرت، في محافظة الحديدة، غربي اليمن. واتهم يحيى سريع، الناطق باسم الجيش الموالي للحوثيين في بيان له، الحكومة اليمنية بـ "قلب الحقائق".

ز.أ.ب/ أ.ح (رويترز، د ب أ)