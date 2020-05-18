 الأمم المتحدة: النظام الصحي لليمن ″انهار فعليًّا″ مع تفشي كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.05.2020

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أخبار

الأمم المتحدة: النظام الصحي لليمن "انهار فعليًّا" مع تفشي كورونا

شددت الأمم المتحدة من انتشار فيروس كورونا في أنحاء اليمن، يجعل هذا البلد "على حافة الانهيار"، معلنة عن سعيها لجمع ملياري دولار كتمويل عاجل للحفاظ على استمرار برامج الاغاثة.

مركز العزل الصحي في مدينة سيئون بجنوب اليمن

منظمات طبية واغاثية تقول إن النظام الصحي لليمن "انهار فعليا" مع تفشي فيروس كورونا في هذا البلد الفقير

أعلن المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في إفادة بجنيف اليوم الجمعة (22 مايو/آيار) بأن "اليمن على الحافة الآن"، وتابع نقلا عن منظمات الإغاثة بأن الوضع مقلق بشدة وهم (منظمات الإغاثة) يتحدثون عن أن النظام الصحي انهار فعليا".

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حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من "كارثة" تجري في اليمن مع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلد الفقير الذي تمزقه الحرب المستمرة منذ خمس سنوات، كاشفة عن وجود كارثة واسعة النطاق في مدينة عدن بدأت تتكشف فصولها الآن. (21.05.2020)

يثير ازدياد حالات الوفاة جراء الأمراض في مدينة عدن جنوب اليمن منذ بداية أيار/مايو، قلق خبراء الصحة والمنظمات الإنسانية من احتمال تفشي فيروس كورونا المستجد في ظل عجز السلطات عن التعرف على الإصابات بشكل دقيق. (18.05.2020)

وأضاف "إنهم يتحدثون عن اضطرارهم لرفض مساعدة الناس لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأوكسجين (الطبي) ولا يملكون معدّات وقاية شخصية كافية".

وأبلغت السلطات اليمنية منظمة الصحة العالمية بأنها سجلت 184 حالة إصابة و30 وفاة بفيروس كورونا، وفقا لأحدث بيانات.لكن لايركه قال "العدد الفعلي أعلى بكثير قطعا". 

وأضاف المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة تقول إنها ستسعى لجمع ملياري دولار لليمن للحفاظ على استمرار برامج الإغاثة حتى نهاية العام.

وأمس الخميس حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من "كارثة" تجري في اليمن مع انتشار فيروس كورونا المستجد في هذا  البلد الفقير الذي تمزقه الحرب المستمرة منذ خمس سنوات.  وقالت المنظمة في بيان "إن عدد الوفيات في المركز المخصص لعلاج كوفيد 19 الذي تديره المنظمة في مدينة عدن جنوب اليمن، يعكس وجود كارثة في المدينة أوسع نطاقاً" مما تكشف عنه الأرقام الرسمية، و "ما نراه في مركز العلاج الذي نديره هو مجرد غيض من فيض"، حسب تعبير مديرة عمليات أطباء بلا حدود في اليمن كارولين سيغين. وأضافت أن "المستوى المرتفع للوفيات التي نراها بين مرضانا يعادل مستويات وحدات العناية المركزة في أوروبا، غير أن الأشخاص الذين يموتون هم أصغر سنًا بكثير ممن يموتون في فرنسا أو إيطاليا: إن معظمهم رجال تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا".

ع.ج.م/و.ب (رويترز، أ ف ب)

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