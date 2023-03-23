 الأمم المتحدة: المهاجرون في ليبيا تعرضوا لجرائم ضد الإنسانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.03.2023

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الأمم المتحدة: المهاجرون في ليبيا تعرضوا لجرائم ضد الإنسانية

قالت مهمة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا الاثنين، إن لديها "مبررات معقولة" تدعم الاعتقاد بارتكاب مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من بينها جرائم ضد المهاجرين.

Überfülltes Migrantenboot vor Libyen

قارب للمهاجرين خرج من ليبيا

قالت مهمة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا الاثنين (27 مارس/ آذار 2023)، إن لديها مبررات معقولة تدعم الاعتقاد بارتكاب مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من بينها جرائم بحق المهاجرين. كما قالت إنها ستشارك الأدلة مع المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك قائمة بأسماء المتورطين. يأتي ذلك في وقت يسجل فيه خفر السواحل الإيطالية قدوم نحو 650 مهاجر على متن قارب صيد مساء أمس الأحد، وصل بلدة روتشيلا ايونكا، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية " انسا".

وكانالقارب الذي يبلغ 30 مترا قد غادر من ليبيا، ويسير في  البحر منذ خمسة أيام. وهو ينقل رجالا، جاءوا من سوريا وباكستان ومصر وبنغلاديش. وقد وصلوا البلدة بدون مساعدة من قوات خفر السواحل أو رجال الانقاذ المدنيين، وفق وكالة "إنسا".

 من ناحية أخرى، أنقذت منظمة أطباء بلا حدود 190 مهاجرا من البحر المتوسط ونقلتهم إلى بلدة باري بجنوب إيطاليا.

وقالت المنظمة إن سفينة " جيو بارينتس" التابعة لها وصلت الميناء على ساحل البحر الادرياتيكي. وكانت السفينة قد حملت مهاجرين الجمعة الماضية من قارب خشبي، بينهم عدد من القصر الذين كانوا بمفردهم.

 ووفقا للاحصاءات الرسمية، فإن إيطاليا سجلت أكثر من 21 ألف مهاجر منذ بداية كانون الثاني/يناير الماضي، أو أكثر من ثلاث مرات عدد المهاجرين الذين تم تسجيلهم في كل من العامين الماضيين، حينما بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا سنويا نحو 6000 مهاجر.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

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