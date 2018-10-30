 الأمم المتحدة: أكثر من 200 مقبرة توثق وحشية داعش في العراق | أخبار | DW | 06.11.2018

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أخبار

الأمم المتحدة: أكثر من 200 مقبرة توثق وحشية داعش في العراق

مئات المقابر الجماعية خلفها تنظيم داعش الإرهابي في العراق، حسب تقرير للأمم المتحدة. مسؤولة أممية تعلن: رغم أن "جرائم داعش المروعة في العراق لم تعد تتصدر العناوين الرئيسية، إلا أن صدمة أسر الضحايا ما زالت قائمة".

Symbolbild Massengrab Bürgerkrieg Syrien IS (picture-alliance/AP Photo/Hussein Malla)

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 200 مقبرةٍ جماعيةٍ تضمّ رفات الآلاف من الضحايا قد تم اكتشافها في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في العراق. وسلط تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (السادس من تشرين ثان/ نوفمبر 2018) الضوء على تركة حملة الإرهاب والعنف الشعواء التي شنها تنظيم داعش، ودعوات الضحايا من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

مختارات

ذكرت مصادر عراقية أنه تمّ العثور على مقابر جماعية في مجمع القصورالرئاسية لعراقيين يعتقد أنهم قتلوا على يد "الدولة الإسلامية" في يونيو/حزيران العام الماضي، ودفنوا بطريقة عشوائية. (07.04.2015)

أعلن مسؤول محلي عراقي العثور على مقبرتين جماعيتين قرب الموصل تضمان رفات نحو 18 فردا على الأقل من الأقلية الإيزيدية ليرتفع بذلك عدد المقابر الجماعية للإيزيديين التي عثر عليها حتى الآن إلى 29 مقبرة. (27.11.2016)

ووثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وجود 202 موقعاً للمقابر الجماعية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار، في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد، إلا أنه قد يكون هناك أكثر من ذلك بكثير. وحسب التقرير فإن من الصعب تحديد العدد الإجمالي للأشخاص المدفونين في هذه المقابر، كما أن أصغر موقع في غرب الموصل يحتوي على ثمان جثث، في حين يُعتقد أن أكبرها هو موقع فجوة الخسفة جنوب الموصل والتي قد تضم الآلاف.

ويشدد التقرير على أن هذه المواقع يمكن أن تحتوي على مواد جنائية حساسة للمساعدة في تحديد هويات الضحايا والتوصل لفهمٍ حول حجم الجرائم التي ارتُكبت. وجاء في التقرير إن "الأدلة التي يتم جمعُها من هذه المواقع ستكون محوريةً في ضمان إجراءِ تحقيقاتٍ وملاحقاتٍ قضائيةٍ وإداناتٍ تتّسمُ بالمصداقية ووفقاً للمعايير الدولية لأصول المحاكمات".

واستولى تنظيم داعش ، خلال الفترة بين حزيران/ يونيو 2014 وكانون أول/ ديسمبر 2017، على مناطق واسعة من العراق. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إن "مواقع المقابر الجماعية الموثّقة في تقريرنا هي شاهدٌ على الخسائر البشرية المروعة والمعاناة العميقة والوحشية الصادمة، وإن تحديد الظروف المحيطة بتلك الخسائر الكبيرة في الأرواح سيكون خطوة مهمة من أجل إقامة الأسر للحداد وسعيها لنيل حقها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".

وقالت المفوضةُ الساميةُ للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إن "جرائم تنظيم داعش المروعة في العراق لم تعد تتصدر العناوين الرئيسية، إلا أن صدمة أسر الضحايا ما زالت قائمة، إذ لا يزال الآلاف من النساء والرجال والأطفال مجهولي المصير". ويدعو التقرير، من بين توصياته، إلى اتباع نهج متعدد التخصصات في عمليات استخراج الرفات والأدلة بمشاركة متخصصين من ذوي الخبرة، كخبراء التلوث بالأسلحة وخبراء المتفجرات ومحققي مسرح الجريمة.

وطالب التقرير باتباع منهج يركز على الضحايا وعملية عدالة انتقالية تتم إقامتها بالتشاور مع العراقيين وتحظى بقبولهم، وخاصة أولئك الأفراد من المجتمعات المتأثرة. كما يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى توفير الموارد والدعم الفني للجهود المتعلقة باستخراج الرفات البشرية وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادتها إلى أسر ذويها، وكذلك تحديد هويات الضحايا، لا سيما من خلال المساعدة في تعزيز عمل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية.

ع.خ/ ح.ز (د ب أ)

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Rückkehr (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدينة القديمة: أثر بعد عين

    المدينة القديمة التاريخية للموصل أضحت أثراً بعد عين، وهي تقع في الجانب الغربي لنهر الفرات الذي يشق ثاني أكبر مدينة في العراق. والمعركة الحاسمة لتحرير الموصل من هيمنة "داعش" حصلت في الشطر الغربي. وتحصن مقاتلو التنظيم الإرهابي في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Tigris-Ufer und zerstörte Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دمار في كل مكان

    من ينظر من الجانب الشرقي للفرات إلى المدينة القديمة في الموصل على الشطر الغربي، تقع عينه على مشهد من الحُفر والبيوت المهدمة والحطام. ففي يونيو/حزيران وحده من عام 2017 انفجرت أكثر من 4000 قنبلة ألقاها التحالف المناهض لـ"داعش". وغالبية الهجمات نفذها سلاح الجو الأمريكي.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    حطام بملايين الأطنان

    المدينة القديمة التاريخية لن تعود كما كانت عليه قبل بداية المعركة لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية". وتقدر الأمم المتحدة وزن الحطام بثمانية ملايين طن.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    عودة محفوفة بالمخاطر

    بالرغم من كل ما سبق ذكره رجعت زهرة مع أطفالها الأربعة إلى الأنقاض المدمرة. لم تتمكن عائلتها من تحمل مبلغ الإيجار العالي في الشطر الشرقي للمدينة الأقل دماراً. ويواجه العائدون عدة مخاطر.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | IS-Sprengstoffgürtel (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    انتهاء الحرب وبقاء الخطر

    ما ترونه على الحطام هو حزام ناسف لأحد الانتحاريين. وإذا انفجر الحزام المحشو بالمتفجرات وقطع معدنية، تنطلق قذائف مميتة في كل الاتجاهات. ويواجه العائدون إلى الموصل، كذلك، خطر القنابل غير المتفجرة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt & Spuren Häuserkampf (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    آثار المعركة

    في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة المدمرة تُرى آثار المعركة، التي استمرت تسعة أشهر، إلى يومنا هذا. على الأرض زحف الجيش العراقي والميليشيات المتحالفة تحت غطاء هجمات جوية أمريكية كثيفة تسببت في الجزء الأكبر من الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Leichensäcke (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    جثث وجثث وجثث

    في أحد الأزقة الضيقة نعثر على عشر جثث محشوة في أكياس. وإلى يومنا هذا يتم انتشال جثث من وسط الأنقاض. ودرجات الحرارة المرتفعة في الصيف تقوي رائحة التحلل. وليس واضحاً كم هو عدد الناس الذين قُتلوا أثناء المعركة. والتقديرات المتوفرة تتراوح بين 10.000 و40.000.

  • Irak Altstadt aus Mossul (DW)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    مصالحة صعبة

    من حين لآخر نصادف مخطوطات غرافيتي على جدران البيوت تطالب بالانتقام: "داعش.. نريد دمك". عملية المصالحة بين ضحايا التنظيم وعناصره وداعميه صعبة. المستقبل وحده هو الذي سيجيب على هذا السؤال.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Ahmad Mohammed Abdulrahman (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    العمل لهزيمة الماضي

    يحاول أحمد محمد عبد الرحمن، عمدة حي حمام منقوش، منع الجناة من العودة والتوسط بين ضحايا التنظيم الإرهابي والمؤيدين له. "يجب علينا إيجاد فرص عمل لكي يفكروا في أشياء أخرى. فعندما تعيش الناس فقط في الماضي، فإنه يتكرر".

  • Zerstörte Al Nuri Moschee in Mossul (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إعلان "الخلافة"

    مباشرة بالقرب من حي حمام منقوش يقع مسجد النوري الشهير، أبرز معالم المدينة القديمة. في حزيران/يونيو 2014 أعلن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي من هنا قيام "الخلافة". وسيطر "داعش" ثلاث سنوات على الموصل.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörte Al-Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إنقاذ إرث ثقافي

    يبدو أن الميليشيا الإرهابية "داعش" فجرت خلال انسحابها من الموصل مسجد النوري. وفي الخريف الماضي أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تعتزم تمويل إعادة بناء المسجد القديم بنحو 50 مليون دولار.

  • Zerstörte Al Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المئذنة الحدباء

    صمدت المئذنة الحدباء لمسجد النوري أكثر من 800 عام في وجه العواصف والحروب. والسكان سموها "حدبة"، لأنها مائلة. ولم يبق منها اليوم إلا جزء من الأساس.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | ehemaliger Unterschlupf IS-Kämpfer (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدنيون كدروع بشرية

    بين الحين والآخر نصادف أنقاضاً تحصن فيها مقاتلو "داعش" في المرحلة الأخيرة من معركة التحرير. في هذا المخبأ على المدخل تم زرع عبوات ناسفة. ورائحة التعفن توحي بأن أشخاصا توفوا هنا. وذكر ناجون أن مقاتلي التنظيم الإرهابي استخدموا مدنيين كدروع بشرية.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Schutzweste & Koran (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    الحرب وحدها لا تحرز النصر

    إلى جنب سترة حماية ممزقة نرى مصحف صغير للقرآن على الأرض. "داعش" انهزم عسكرياً، إلا أن مقاتلين ناجين ومجندين جدد يواصلون تنفيذ اعتداءات في العراق. ولا يمكن التغلب على ايدلوجية الإرهابيين بوسائل عسكرية فقط.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörtes Auto (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    خردة الحرب

    الكثير من السيارات تحولت تحت لهيب نار الهجمات الجوية إلى ركام من الحطام يسوده الصدأ. وبعض الإطارات تعود لسيارات متفجرة استعملها داعش "للدفاع" خلال الانسحاب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Trauer um verlorenes Haus (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    أمنيتها الوحيدة العودة

    يبدو أن الموصل قبل هيمنة "داعش" كانت تحتضن نحو مليوني نسمة من السكان. وبسبب الحرب هرب نصفهم، بينهم نحو 700.000 نسمة من المدينة القديمة ذات الكثافة السكانية. هذه المرأة تقف أمام حطام منزلها الذي أكلته نار الحرب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, farbenfrohe Türen (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    ألوان وسط الدمار

    المدينة القديمة التاريخية كانت معروفة بأبواب بيوتها الفاخرة المزركشة. القليل منها فقط ظل قائماً. وهذه التحف الفنية تعكس مظاهر ملونة وسط الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, ehemalige Farbenpracht (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دب محشو بالمتفجرات

    هذه هو شكل البيوت من الداخل. إرادة إعادة البناء كبيرة؛ إذ أن الكثير من عائلات اللاجئين سئمت العيش في معسكرات على هامش المدينة أو في بيوت مؤجرة. الدب الدمية على حافة الشباك قد يكون قنبلة محشوة بالمتفجرات.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | teurer Wiederaufbau (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    تكلفة إعادة الإعمار؟

    تُعد معركة الموصل، حسب رأي خبراء، من أشد المعارك ضراوة في منطقة مأهولة بالسكان، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية. وإعادة البناء تكون بالتالي صعبة ومكلفة. وتقدر الحكومة العراقية التكلفة بملياري دولار على الأقل. ولا شيء يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم المشاركة في التكاليف.


مختارات

بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

قبعت الموصل طوال ثلاث سنوات تحت نير تنظيم "الدولة الإسلامية". وقبل حوالي سنة من اليوم أعلن رئيس وزراء العراق تحرير ثاني أكبر المدن العراقية. DW تأخذكم في جولة مصورة في أرجاء بقايا مدينة تتطلع للحياة وطي صفحة الماضي. (08.07.2018)  

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