الأمم المتحدة: أكثر من 100 مدني بين قتيل وجريح بغازني بأفغانستان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الثلاثاء (14 أغسطس/ آب 2018) إنه تم تسجيل وقوع ما بين 110 و150 ضحية مدنية بين قتيل وجريح، في هجوم لطالبان استهدف مدينة غازني، على مسافة نحو ساعتين من العاصمة كابول، وهي عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه ويقع جنوب شرقي أفغانستان. وأضاف "أوتشا" أنه تم نقل نحو 20 مريضا في حالة حرجة إلى كابول ، مشيرا إلى أن عدد القتلى ما زال بحاجة إلى التحقق.

وشنت عناصر طالبان هجوما منسقا على مدينة غازني يوم الجمعة الماضي. وسرعان ما اجتاحوا وسيطروا على معظم أجزاء المدينة في اليوم التالي. وقال وزير الدفاع الأفغاني طارق شاه بهرامي أمس الاثنين إن 100 فرد على الأقل من قوات الأمن الأفغانية و30 مدنيا ونحو 200 مسلح من طالبان قتلوا في المعارك منذ يوم الجمعة.

قتل وأسر جنوب بشمال أفغانستان

ومن جهة أخرى سيطر مقاتلو حركة طالبان على قاعدة عسكرية في شمال أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء، في هجوم أدى إلى مقتل 14 جنديا وسط مخاوف من وقوع آخرين في الأسر.

وتُعرف تلك القاعدة باسم "شينايا" وتقع في منطقة غورماش بولاية فرياب المضطربة، واستولت عليها طالبان بعد معارك استمرت لأيام، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش حنيف رضائي، مشيرا إلى أن مئة جندي كانوا في القاعدة عند الهجوم الذي بدأ الأحد. وأعلن النائب عن فرياب هاشم عتاق مقتل 14 جنديا وأسر نحو 40 آخرين في القاعدة.

بعد أيام من شنهم هجوما عنيفا ليل الخميس على مدينة غازني في جنوب شرق البلاد،

وأعلن رئيس المجلس المحلي في فرياب طاهر رحماني أن القاعدة وقعت بيد طالبان بعد أن توسّل الجنود من أجل إرسال تعزيزات ودعم جوي من كابول، لكن مطالبهم لم تلبَّ. وقال رحماني "كانوا منهمكين بغازني".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)