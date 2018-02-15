 الأمم المتحدة: أكثر من 100 مدني بين قتيل وجريح بغازني بأفغانستان | أخبار | DW | 14.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الأمم المتحدة: أكثر من 100 مدني بين قتيل وجريح بغازني بأفغانستان

تعاني القوات الأفغانية خلال تصديها لطالبان، وشنت الحركة بشرق البلاد أعنف هجوم منذ هدنة غير مسبوقة في شهر حزيران/ يونيو، تم بموجبها تعليق القتال بين طالبان والقوات الأفغانية. وأدى الهجوم لمقتل وجرح المئات حسب مسؤولين.

Gefechte in Afghanistan (picture-alliance/AP Photo/M. A. Danishyar)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الثلاثاء (14 أغسطس/ آب 2018) إنه تم تسجيل وقوع ما بين 110 و150 ضحية مدنية بين قتيل وجريح، في هجوم لطالبان استهدف مدينة غازني، على مسافة نحو ساعتين من العاصمة كابول، وهي عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه ويقع جنوب شرقي أفغانستان. وأضاف "أوتشا" أنه تم نقل نحو 20 مريضا في حالة حرجة إلى كابول ، مشيرا إلى أن عدد القتلى ما زال بحاجة إلى التحقق.

وشنت عناصر طالبان هجوما منسقا على مدينة غازني يوم الجمعة الماضي. وسرعان ما اجتاحوا وسيطروا على معظم أجزاء المدينة في اليوم التالي. وقال وزير الدفاع الأفغاني طارق شاه بهرامي أمس الاثنين إن 100 فرد على الأقل من قوات الأمن الأفغانية و30 مدنيا ونحو 200 مسلح من طالبان قتلوا في المعارك منذ يوم الجمعة.

قتل وأسر جنوب بشمال أفغانستان

مختارات

هاجم أربعة مسلحين على الأقل، قتل اثنان منهم، فندق انتركونتيننتال بكابول وأطلقوا النار على نزلاء الفندق الذي كان تعرض في 2011 لاعتداء دام. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. (20.01.2018)

تعرض مسجد "صاحب الزمان" في كابول لتفجير أثناء الصلاة، أسفر عن مقتل نحو 40 شخصا، حسب مسؤول أفغاني. وفي ولاية غور الفقيرة استهدف تفجير انتحاري أيضا مسجدا للسنة، قتل فيه أكثر من 30 شخصا وفق مسؤولين أيضا. (20.10.2017)

ومن جهة أخرى سيطر مقاتلو حركة طالبان على قاعدة عسكرية في شمال أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء، في هجوم أدى إلى مقتل 14 جنديا وسط مخاوف من وقوع آخرين في الأسر.

وتُعرف تلك القاعدة باسم "شينايا" وتقع في منطقة غورماش بولاية فرياب المضطربة، واستولت عليها طالبان بعد معارك استمرت لأيام، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش حنيف رضائي، مشيرا إلى أن مئة جندي كانوا في القاعدة عند الهجوم الذي بدأ الأحد. وأعلن النائب عن فرياب هاشم عتاق مقتل 14 جنديا وأسر نحو 40 آخرين في القاعدة.

بعد أيام من شنهم هجوما عنيفا ليل الخميس على مدينة غازني في جنوب شرق البلاد،

وأعلن رئيس المجلس المحلي في فرياب طاهر رحماني أن القاعدة وقعت بيد طالبان بعد أن توسّل الجنود من أجل إرسال تعزيزات ودعم جوي من كابول، لكن مطالبهم لم تلبَّ. وقال رحماني "كانوا منهمكين بغازني".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • 3. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    نجحت العملية، وماذا بعد؟

    فقد هذا الجندي الأفغاني ساقيه أثناء تأدية الواجب في ولاية قندوز عام 2015. لكن بعد ذلك اكتشف الأطباء في مستشفى كابُل وجود بعض الشظايا في خصره، وكان يجب استخراجها أيضا. هناك ست مستشفيات يديرها الجيش الأفغاني، كما يجري بناء اثنتين جديدتين. كما يُتوقع زيادةُ عدد الجرحى جراء الوضع في البلاد.

  • Afghanistan Gedenkveranstaltung für 21 getötete Soldaten in Konar (Hussain Sirat)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ضحايا بالآلاف خدمةً للوطن

    أرقام رهيبة لضحايا الجيش والشرطة الأفغانيين، فبحسب أحد التقارير الأمريكية، في الثلث الأول من العام الحالي فقط، قُتل 2534 عنصراً من قوى الأمن، كما جُرح 4238 آخرون. وفي العام 2016 كان العدد 7000 قتلى و12 ألف جريح.

  • 2. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture alliance / Christine-Felice Röhrs/dpa)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    بيع الممتلكات للعلاج في الخارج

    الجندي "صفة الله"، الذي يقيم أيضاً في المستشفى العسكري بكابُل، فقد إحدى ساقيه "فقط" نتيجة لغم أرضي زرعته طالبان في ولاية كُنر. ويحتاج الضحايا أيضا إلى عمليات لا يمكن إجراؤها في أفغانستان، ولذلك يبيع بعض الناس أراضيهم حتى يستطيعوا إجراء العملية في الخارج.

  • 7. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    التدريب لقلّة مُختارة

    هؤلاء الجنود جُرحوا في الحرب، وهم هنا في يوليو/ تموز يتدربون في مركز رياضي تابع للجيش الأفغاني في كابُل تحضيراً لبطولة ألعاب "إنفيكتوس" في كندا، وهي حدث رياضي كبير للمحاربين السابقين المعاقين من جميع أنحاء العالم. وهؤلاء الجنود هم من بين القلائل، الذين وجدوا اهتماماً بعد إصابتهم.

  • 5. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    الأمل بعد التفكير في الانتحار

    أصيب مديح الله في قندهار عام 2009، وبعد بتر ساقيه الاثنتين كان يريد أن ينتحر. لكنه شاهد فيديوهات على موقع "يوتيوب" عن أشخاص ذوي إعاقة في بلدان أخرى فتحلى بالشجاعة من جديد. هو يعمل الآن في منظمة "مساعدة الأبطال" غير الحكومية. لكن ظروفه الجيدة لا تتوفر لكثير من الجنود الآخرين ذوي الإعاقة. فمديح الله تعلم حتى الصف الثاني عشر، ويجد دعما من العائلة كما أن والده موظف حكومي.

  • 6. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    وحيدون في مواصلة العيش

    القدرة على مواصلة العيش رغم الإصابة الجسدية والجرح النفسي هي بالنسبة لكثير من الجنود وعناصر الشرطة الأفغان السابقين مسألة تتوقف عليهم أنفسهم، فهم يكادون لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تقدم لهم الحكومة من تلقاء نفسها المساعدات والاستحقاقات وإمكانيات التعليم اللازمة.

  • 4. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ظروف تفوق طاقة أفغانستان

    بعد انسحاب معظم قوات الناتو، تتحمل أفغانستان العبء الأكبر في جهود مكافحة الإرهاب. والنتيجة هي المزيد والمزيد من الجرحى. وتكاد المستشفيات الست، التابعة للجيش الأفغاني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وبالنسبة لإعادة دمج الجنود السابقين المصابين فإن أفغانستان ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات. الكاتب: هانز شبروس/ م.ع.ح.


مختارات

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

أذرع مكسورة وأرجل مبتورة وإصابات بالعمى. في السنة الماضية وحدها أصيب 12 ألف جندي وشرطي أفغاني أثناء الخدمة. كثيرون منهم يعانون اليوم من إعاقات جسدية؛ غير أنه لا تتم العناية بهم كما يجب، بل ويفتقرون لكل شيء، كل شيء. (09.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Afghanistan Beerdigung nach Anschlag

أفغانستان: عدد قياسي من الضحايا المدنيين جراء اعتداءات عام 2017 15.02.2018

قالت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول حجم الخسائر البشرية في أفغانستان اليوم الخميس إنه للعام الرابع على التوالي، قتل وأصيب أكثر من 10 آلاف مدني في الصراع في أفغانستان.

Afghanistan Taliban-Angriff auf Militärlager in Mazar-i-Sharif

مقتل 50 جنديا أفغانيا على الأقل في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية 21.04.2017

قتل 50 جندي أفغاني على الأقل وأصيب العشرات بجروح في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان في هجوم على قاعدتهم تبنته حركة طالبان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية.

Afghanistan Taliban Kämpfer in der Ghazni Provinz

طالبان الأفغانية تعلن بدء "هجوم الربيع" السنوي 28.04.2017

أعلنت حركة الطالبان الأفغانية "يوم المجاهدين" في بداية هجومها الربيعي السنوي، ما ينذر بحلقة جديدة في النزاع المستمر في هذا البلد بعد أسبوع على هجوم دام استهدف قاعدة عسكرية لقوات الأمن الأفغانية.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  