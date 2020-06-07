 الأمريكيون يحاسبون الذات ويسقطون رموز ماض ″بغيض ولاأخلاقي″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.06.2020

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سياسة واقتصاد

الأمريكيون يحاسبون الذات ويسقطون رموز ماض "بغيض ولاأخلاقي"

بعد مقتل جورج فلويد يخوض الأمريكيون صراعاً مع أسئلة جوهرية تتعلق بماضي الولايات المتحدة وخصوصاً الحقبة الكونفدرالية، كما يرى خبراء. وقد أثار استهداف المتظاهرين نصباً تذكارية تعود لتلك الحقبة النقاش بشأن تلك الرموز.

تمثال لكريستوفر كولومبوس

المتظاهرون في أمريكا أسقطوا عدة تماثيل لكريستوفر كولومبوس إضافة إلى تماثيل أخرى تعود للحقبة الكونفدرالية

أزيلت نصب تذكارية تعود للحقبة الكونفدرالية في أمريكا واقتلعت تماثيل كريستوفر كولومبوس في وقت يواجه الأمريكيون أشباح ماضي البلاد العنصري غداة وفاة جورج فلويد.

مختارات

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الاحتجاجات السلمية في الولايات المتحدة "مفهومة وأكثر من مشروعة" بعد مقتل جورج فلويد. موضوع الاحتجاجات نال حيزا هاما من تعليقات عدة صحف عالمية. (02.06.2020)

الاضطرابات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد تكشف عن التفاوت الاجتماعي العميق داخل المجتمع. خبراء يعتقدون أن الرئيس ترامب يستغل الاحتجاجات لمصلحته في الانتخابات المقبلة وقد ينجح في ذلك. (02.06.2020)

وقال أستاذ التاريخ في جامعة كنساس ديفيد فاربر: "يبدو أننا لربما وصلنا إلى نقطة مفصلية في إعادة سرد الرواية بشأن من نحن كشعب أمريكي"، وأضاف: "رأينا عشرات الملايين -إن لم يكن مئات الملايين- من الأمريكيين يخوضون صراعاً مع أسئلة جوهرية بشأن ما الذي علينا فعله مع جوانب ماضينا البغيضة، وبصراحة اللاأخلاقية حتى".

وأثارت مقتل فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية، في 25 أيار/مايو على أيدي شرطي أبيض البشرة في مينيابوليس، تظاهرات حاشدة للمطالبة بالعدالة العرقية وإصلاح جهاز الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة. لكن وفاة الرجل البالغ 46 عاماً دفعت كثيرين للعودة إلى التاريخ لمحاسبة الذات.

واستهدف متظاهرون في مدن أمريكية عدّة نصباً تذكارية تعود لجنرالات وسياسيين من الجنوب المؤيد للعبودية خلال الحرب الأهلية، فأسقطوا تمثالاً في ريتشموند لجيفرسون ديفيس، رئيس الولايات الكونفدرالية خلال النزاع الذي استمر من العام 1861 حتى 1865.

"تماثيل لأشخاص ارتكبوا إبادات جماعية!"
وقال فاربر إن: "رموز الكونفدرالية باعتقادي هي الأكثر استقطاباً بين هذه النصب التذكارية. لكن الأمر يشمل الولايات المتحدة بأسرها"، وتابع "في نيويورك، هناك تماثيل كولومبوس. في نيو مكسيكو، هناك تمثال لفاتح يعد شخصية ارتكبت إبادات جماعية في نظر شعوب بويبلو (السكان الأصليين). هناك مدارس ثانوية في كافة أنحاء الولايات المتحدة تحمل اسم جون كالهون"، وهو نائب رئيس سابق كان صريحاً في دعمه للعبودية.

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الاف الأمريكيين حضروا تشييع جثمان جورج فلويد الذي توفي على يد الشرطة

ونوّه فاربر إلى أن النقاش بشأن النصب التذكارية العائدة للحقبة الكونفدرالية يدور منذ سنوات وسبق أن أعرب المدافعون عن الحقوق المدنية الذين نظموا مسيرات خمسينات وستينات القرن الماضي عن غضبهم "للسير في شوارع تحمل أسماء عنصريين وشخصيات تؤمن بنظرية تفوق البيض".

واكتسبت جهود إزالة النصب التذكارية العائدة للكونفدرالية زخماً بعدما أطلق مسلحون يؤمنون بنظرية تفوق العرق الأبيض النار على تسعة أمريكيين من أصول إفريقية وأردوهم في كنيسة في تشارلستون في كارولاينا الجنوبية عام 2015. وقالت أستاذة العلوم السياسية المساعدة في جامعة إيموري آندرا غيلسبي إن: "وتيرة ذلك تزداد حالياً بسبب المطالبات والغضب الشعبي"، وأضافت: "أعتقد أن ما نراه هو إعادة نظر في الكثير من فرضياتنا وتحد لأشكال عدة من التاريخ بحسب تأثيره على الأمركيين من أصول إفريقية".

"للرموز معانٍ سياسية كامنة"
وأكدت أن: "هذه لحظة تتسلط فيها الأضواء على العنصرية ضد السود لكن دون استثناء أشكال أخرى من الاضطهاد العرقي". بدورها، أوضحت استاذة التاريخ في جامعة "ديوك" لورا إدواردز أن "الناس بدؤوا يدركون أن لهذه الرموز معان سياسية وأنها تتسبب بمشكلات بأشكال لم يكونوا يدركونها بشكل كامل".

وأردفت: "لم يعد من السهل مثلاً وصف ذلك بالتراث"، في إشارة إلى معارضي إزالة رموز الكونفدرالية الذين يرون في الأمر محواً لتاريخ الجنوب.

وأكدت إدواردز أنها "فوجئت" عندما قررت شركة "ناسكار" المنظمة لسباقات السيارات الأكثر شعبية في هذا المجال في الولايات المتحدة حظر رفع شعار الكونفدرالية خلال مناسباتها، وقالت: "من بين جميع الرياضات، تبنّت (ناسكار) ما اعتبرته إرث الجنوب الأبيض".

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مظاهرات في عدد من البلدان للتضامن مع المتحتجين في أمريكا

"الاستعمار العنيف!"
وأضافت: "كانت الرموز المرتبطة بنظرية تفوّق البيض والكونفدرالية جزءاً من علامتهم التجارية". ورأت إدواردز أن الإطاحة برموز الكونفدرالية وتماثيل كولومبوس "مرتبطة ببعضها بشكل كبير" إذ تشكل جميعها "الاستعمار العنيف للولايات المتحدة"، وقالت "يتمثّل الجزء الأول بقدوم الأوروبيين وادعائهم بحقهم في مكان كان للسكان الأصليين ومن ثم استهلال إبادة جماعية للقضاء عليهم".

وأعقب ذلك استيراد العبيد من إفريقيا وهو أمر وصفه استاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية آلان كراوت بـ"الخطيئة الأساسية التي لن يكون بإمكاننا تجاوزها إطلاقاً"، وقال كراوت "ما نشهده الآن هو مراجعة للتاريخ رداً على لحظة سياسية" رغم أن "إعادة التقييم هذه كانت جارية منذ مدة".

وأشار إلى أن "مناقشة أمر التماثيل وإزالتها كانت جارية في الأساس" لكن "وفاة جورج فلويد شكّلت حافزا للقيام بالأمر سريعاً وبشكل درامي".

ورأى الاستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية بجامعة "سيراكيوز" ستفين وايت أن السكان "يعيدون التفكير بعنصرية التاريخ الأمريكي بشكل أوسع. هناك محاسبة أوسع"، وقال: "أعتقد أنه بالنسبة لعدد متزايد من الأمريكيين البيض، هناك المزيد من الاهتمام بالأسباب بعيدة الأمد لعدم المساواة العرقية في أمريكا"، وأفاد: "أعتقد أن السؤال هو إن كانت هذه التغيّرات في الرأي العام ستدوم. هل هذه بداية تحوّل ملموس حقاً؟".

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)

  • A protester faces police when Black Lives Matter protesters clash with NYPD officers

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "لا أستطيع التنفس"

    الاحتجاجات الغاضبة من وحشية الشرطة ضد السود لعقود من الزمن، انتشرت بسرعة من مينيابوليس إلى مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بدأت الاحتجاجات وسط الغرب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن قام ضابط شرطة بتكبيل جورج فلويد والضغط على رقبته بركبته. وواصل الأمر رغم صراخ فلويد وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عاما، بأنه لا يستطيع التنفس، إلى أن فارق الحياة.

  • mural of George Floyd painted by the artist eme_freethinker on a wall at Mauerpark in Berlin

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "العملاق اللطيف"

    نشأ فلويد في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وانتقل إلى مينيابوليس بولاية مينيسوتا في عام 2014 للعمل. وقبل وفاته، كان يبحث عن عمل بعد تسريحه من عمله كحارس مطعم للوجبات السريعة بسبب إجراءات الإغلاق على خلفية تفشي فيروس كورونا. وصفه أصدقاؤه بالعملاق اللطيف نظرا لقامته التي كانت تبلغ المترين.

  • A man pleads with officers as crowds protesting the killing of G. Floyd clash with police in the blocks just north of the White House

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    من السلمية إلى العنف

    اتسمت غالبية الاحتجاجات السبت الماضي بالسلمية، غير أن عددا منها أصبح عنيفا مع حلول الليل. في العاصمة واشنطن تم نشر الحرس الجمهوري أمام البيت الأبيض. وفي وسط مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، قتل شخص على الأقل في إطلاق للنار قالت الشرطة إنها لم تكن ضالعة فيه. وفي فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا أصيب عدد من عناصر الشرطة بجروح، في حين صدمت سيارتان تابعتان للشرطة حشدا من الناس في مدينة نيويورك.

  • A man carries a large chain out of the jewelry store Realm of the Goddess on Melrose Avenue after the front window was smashed in

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    متاجر مخربة ومنهوبة

    في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا واجه المتظاهرون عناصر الشرطة هاتفين "حياة السود مهمة!"، قبل أن تنهال عليهم الشرطة بالعصي وتطلق عليهم الرصاص المطاطي. وفي بعض المدن، بما فيها لوس أنجلوس وأتلانتا ونيويورك وشيكاغو ومينيابوليس، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، قام فيها البعض بنهب المتاجر وتخريبها.

  • A man plays guitar next to a graffiti sign with When the Looting Starts the Shooting Starts

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "عندما يبدأ النهب ..."

    هدد الرئيس دونالد ترامب بإرسال الجيش لقمع الاحتجاجات، قائلاً إن "إدارته ستوقف العنف الغوغائي بشكل نهائي". ازدادت حدة التوتر في كافة أنحاء البلاد إثر تهديد ترامب، الذي ألقى باللائمة على الجماعات التي زعم أنها من أقصى اليسار. لكن حاكم ولاية مينيسوتا "تيم وولز" قال للصحفيين إنه سمع عدة تقارير غير مؤكدة تفيد بقيام مجموعات التي تنادي بتفوق البيض العنصرية بتأجيج العنف.

  • Demonstrators protest the killing of George Floyd outside of the city's 5th police precinct

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    وسائل الإعلام في مرمى النيران

    استهدفت قوات الأمن العديد من الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات. من بينهم مراسل CNN عمر خيمينيز وطاقمه الذين تعرضوا الجمعة الماضية للاعتقال أثناء تغطيتهم لأحداث مينيابوليس. وأصيب العديد من الصحفيين بقذائف أو احتجزوا أثناء بثهم على الهواء. كمت أطلقت الشرطة النار على مراسل DW ستيفن سايمنس أثناء تغطيته للاضطرابات في عطلة نهاية الأسبوع.

  • Anti-racism protests at US Embassy in Berlin / Tod von George Floyd (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    الغضب يتجاوز الولايات المتحدة

    احتجاجات عالمية في كندا المتاخمة للولايات المتحدة الأمريكية من الشمال حيث نزل الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في فانكوفر وتورنتو. وفي العاصمة الألمانية برلين، تجمع المغتربون الأمريكيون ومتظاهرون آخرون خارج السفارة الأمريكية. وفي عاصمة بريطاينا لندن، ركع المتظاهرون في ساحة ترافالغار قبل أن يسيروا أمام البرلمان ويتوقفوا أمام السفارة الأمريكية.

  • Protesters hold their hands up in front of law enforcement personnel as demonstrators rally at the White House

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    عند باب ترامب الأمامي

    احتدمت الاحتجاجات في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن بدء سريان حظر التجول في الساعة 11 ليلا. تجمع أكثر من 1000 متظاهر في حديقة لافاييت قبالة البيت الأبيض، وأضرمت بعض النيران خارج مقر إقامة الرئيس. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات نقلت ترامب إلى مخبأ محصن كإجراء احترازي.

  • law enforcement officer takes position as a building burns

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    حظر التجول في المدن الأمريكية الكبرى

    مددت نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي وديترويت وواشنطن العاصمة ومدن أمريكية أخرى حظر التجول مع دخول الاحتجاجات الليلة السادسة. ولاية أريزونا في غرب البلاد فرضت حظرًا للتجوال على مستوى الولاية على مدار أسبوع بعد اشتباك المتظاهرين مع الشرطة. كما تم نشر حوالي 5000 جندي من الحرس الجمهوري في 15 ولاية أمريكية.

  • Trump holds a bible up outside a church by the White House (Reuters/T. Brenner)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    ترمب والكتاب المقدس

    في مواجهة تجدد الاحتجاجات يوم الأحد، هدد ترامب بنشر الجيش إذا فشلت الولايات في "الدفاع عن سكانها". ثم سار ترامب من مقر إقامته إلى كنيسة في الحديقة، حيث كان يحمل إنجيلًا عالياً خلال فرصة لالتقاط الصور. هذا التصرف أثار استياء الأسقف ماريان إدغار بودي بعد أن زار ترمب كنسيتها دون إذن مسبق ودون الصلاة في الكنيسة.

  • Protest Times Square in New York (Getty Images/AFP/T.A. Clary)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    مظاهرات سلمية

    رغم انتشار العنف بقيت عدة احتجاجات في الولايات المتحدة محافظة على سلميتها. في ساحة تايمز سكوير في مانهاتن في نيويورك، استلقى المتظاهرون على الأرض وأيديهم خلف ظهورهم، محاكين الوضعية التي كان فيها فلويد عندما قتل. وعلى الرغم من لجوء بعض المتظاهرين إلى العنف، أشاد العديد من رؤساء البلديات والحكام الأمريكيين بمستوى الاحتجاجات.

  • USA Proteste Polizisten gedenken George Floyd (picture-alliance/AP Photo/R. Cohen)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    ركوع ضباط من الشرطة أمام المتظاهرين

    لكن رغم تصاعد حدة العنف، فهناك مواقف أظهر فيها المتظاهرون وضباط الشرطة في الولايات المتحدة نوعاً من التضامن. إذ أظهرت فيديوهات منتشرة على التواصل الاجتماعي ضباط شرطة يركعون للتضامن مع المتظاهرين. يشير الركوع إلى لاعب كرة القدم السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي كولين كايبرنيك، الذي احتج على بهذه الوضعية خلال النشيد الأمريكي ضد العنصرية وعنف الشرطة ضد السود في الولايات المتحدة. كرستيان كوبلر/س.أ


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