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الألياف الغذائية.. مكون أساسي لنظام غذائي صحي

٢٠ يناير ٢٠٢٤

تعد الألياف الغذائية جزءا أساسيا من أي نظام غذائي صحي. فإذا كنت ترغب بالحصول على جسم صحي ومتوازن ما عليك سوى إضافة الأطعمة الغنية بالألياف إلى حميتك الغذائية لما تتمتع به من فوائد صحية مذهلة.

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توفر البقوليات ومنها الفاصولياء فوائد صحية جمة لجسم الإنسان.
تعتبر الأطعمة مثل العدس، الشوفان، الفاصولياء، الحمص،البازلاء من أهم أكثر الأطعمة الغنية بالأليافصورة من: Silas Stein/dpa/picture alliance

تعتبر الألياف الغذائية من الركائز الأساسية لأي  نظام غذائي صحي ، وهي تأتي في صورة كربوهيدرات لا يستطيع جسم الإنسان هضمها. وتتواجد الألياف بكثرة في الفواكه، والخضروات، الحبوب، والبذور. وتنقسم إلى نوعين رئيسيين: الألياف الذائبة والألياف غير الذائبة.

يعد تناول الألياف هاما لـ صحة الأمعاء ، لكن الأبحاث قد أظهرت فوائد أخرى لتناول نظام غذائي غني بالألياف. إليك بعضًا من هذه الفوائد، وكيفية الحصول على المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي.

ما هي كمية الألياف التي يجب أن تتناولها يوميا؟

بحسب مركز معلومات الغذاء والتغذية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية فإن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 50 عاما يحتجن على الأقل 25-30 غرامًا من الألياف يوميًا فيما يحتاج الرجال من المرحلة العمرية نفسها 38 غراما من الألياف يوميًا.

لذا ينصح الخبراء بتضمين مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي المعتاد كم أجل الوصول إلى الكمية المطلوبة. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

فوائد الألياف على الصحة

إذا كان هدفك الحصول على جسم صحي ورشيق، من الأفضل اتباع حمية غذائية غنية بالألياف. إذ أن الألياف تساهم في خفض مستويات السكر في الدم، وتحسين حركة الأمعاء وتقليل الالتهابات فيها، كما أنها تحارب الإمساك وتساهم في تنظيم وزن الجسم، إلى جانب تعزيز صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون. بحسب ما نشره موقع (فيري ويل هيلث) الأمريكي.

وتعتبر الأطعمة مثل العدس، الشوفان، الفاصولياء، الحمص، الأفوكادو، اللوز، البروكلي، بذور الشيا، البازلاء، والتفاح من أهم أكثر الأطعمة الغنية بالألياف.

ر.ض

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