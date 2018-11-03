كشفت دراسة حديثة أن الألمان ينفقون المليارات من أجل تنظيف منازلهم. وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم السبت (25 يونيو/ حزيران 2019)، أن المستهلكين في ألمانيا أنفقوا العام الماضي نحو 3،2 مليار يورو في متاجر وأسواق أدوات التنظيف، لشراء مواد تنظيف وعناية، بداية من منظفات الأطباق وصولا إلى منظفات المنزل.

وبحسب الدراسة، التي أجرتها شركة "نيلسن" لأبحاث السوق، فإن هذا يعادل إنفاق نحو 65،28 يورو للفرد.

وبصفة عامة، استهلك الألمان العام الماضي نحو 3،1 مليار عبوة من منظفات الأطباق والأرضيات وعبوات التلميع.

وبحسب الدراسة، كان الطلب الأكبر على منظفات الأطباق، حيث تم بيع نحو217 مليون عبوة منها عام 2018. وجاء في المرتبة الثانية معطرات المراحيض وصناديق الطرد الملحقة بها، بينما حل في المرتبة الثالثة منظفات المنزل.

م.م/ ع.أ.ج (د ب أ)