 الألمان ينفقون المليارات من أجل تنظيف منازلهم! | عالم المنوعات | DW | 25.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

الألمان ينفقون المليارات من أجل تنظيف منازلهم!

المعروف عن الألمان اهتمامهم بمواد التنظيف، لكن قد لا تتخيل أنهم يُنفقون مليارات اليوروهات من أجل هذه الغاية. دراسة حديثة وضحت إنفاق المواطنين في ألمانيا مبالغ طائلة من أجل الاستمتاع بالنظافة، لماذا يا ترى؟

Putzen (Colourbox)

مختارات

خلصت دراسة علمية إلى أن الرجال الذين يعملون في التنظيف يموتون أبكر من النساء العاملات في نفس المجال، وأن العمل في التنظيف يعرض صحة الرجال للخطر. لكن ما أسباب ذلك؟ وهل هذا حُجة للرجال كي لا يعملوا في تنظيف منازلهم؟ (05.09.2017)

كشفت دراسة حديثة أن الألمان ينفقون المليارات من أجل تنظيف منازلهم. وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم السبت (25 يونيو/ حزيران 2019)، أن المستهلكين في ألمانيا أنفقوا العام الماضي نحو 3،2 مليار يورو في متاجر وأسواق أدوات التنظيف، لشراء مواد تنظيف وعناية، بداية من منظفات الأطباق وصولا إلى منظفات المنزل.

وبحسب الدراسة، التي أجرتها شركة "نيلسن" لأبحاث السوق، فإن هذا يعادل إنفاق نحو 65،28 يورو للفرد.

وبصفة عامة، استهلك الألمان العام الماضي نحو 3،1 مليار عبوة من منظفات الأطباق والأرضيات وعبوات التلميع.

وبحسب الدراسة، كان الطلب الأكبر على منظفات الأطباق، حيث تم بيع نحو217 مليون عبوة منها عام 2018. وجاء في المرتبة الثانية معطرات المراحيض وصناديق الطرد الملحقة بها، بينما حل في المرتبة الثالثة منظفات المنزل.

 

 م.م/ ع.أ.ج (د ب أ)

  • Dänemark Kopenhagen Stadteil Noerrebro (picture alliance/ecomedia/Robert B. Fishman )

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    اقتداءً بعاصمة الدنمارك كوبنهاغن، تخطط مدينتا رويتلنغن وإيسن الألمانيتان لإنشاء مسارات للدراجات الهوائية عبر المدينة. وقال الخبير كريستيان هوخفيلد من شركة "آغورا" إن التوسع في شبكة طرق الدراجات "طال انتظاره". وأضاف: "نلاحظ أن الناس يميلون لاستخدام دراجاتهم، غير أن مواقف السيارات تشغل مساحة أكبر من مسارات الدراجات".

  • Bahnhof in Bonn - Fahrkartenautomat (picture-alliance/dpa/W. Moucha)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    تخطط أربع مدن ألمانية أصل خمس لتخفيض رسوم تذاكر وسائل النقل العام. سيتضمن المشروع التجريبي في بون ورويتلنغن بطاقات سنوية مقابل 365 يورو، أي يورو واحداً في اليوم. كما تخطط مانهايم وهيرنبرغ لتخفيض أسعار التذاكر الفردية والمتعددة والموسمية. وفيما يتعلق بذلك، قال الخبير هوخفيلد: "إن وسائل النقل العام الرخيصة هي الطريق الصحيح للتقدم، ولكن لا بد من ضمان الجودة".

  • Drei Busse an einer Bushaltestelle (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    كم سيكون من الممتع أن لا تضطر للانتظار مطولاً في محطة الحافلات وأن تصل لتجد الحافلة التالية مباشرة! تسعى مدينة بون لتكثيف خطوط الحافلات على مدار الساعة، لجعل فترات الانتظار في المحطة أقصر. سيكون الأمر مماثلاً في رويتلنغين. وبحسب هوخفيلد: "هذا سيجعل الناس يتجهون إلى وسائل النقل العام".

  • Bushaltestelle (picture-alliance/Arco Images/Schoening Berlin)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    نعلم جميعاً أن الكثير من محطات الحافلات قد تكون بعيدة عن مكان السكن أو الوجهة المقصودة، ولذلك قد نفضل الذهاب بالسيارة. لهذا تخطط مدينة رويتلنغن لإنشاء شبكة حافلات جديدة للمدينة تضم 10 خطوط جديدة.

  • Busspur (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    إنشاء ممرات حافلات إضافية في هيرنبرغ من شأنه أن يشجع الناس على التنقل بالحافلة، خصوصاً عند عبورها بينما تسير باقي السيارات ببطء أو تنتظر خلو الطريق. يقول الخبير هوخفيلد: "يجب أن تكون الأسبقية لـ40 شخص موجودين في الحافلة على شخص واحد في السيارة".

  • Grüne Ampel mit Anzeige (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    إشارات المرور قد تكون ثقيلة على أعصاب السائقين، والبيئة أيضاً، إذ تستهلك السيارة عند تشغيلها الكثير من الوقود فتصدر العديد من غازات العادم. تخطط هيرنبرغ لتحقيق سيطرة ديناميكية على إشارات المرور لتسهيل حركة السير.

  • Fahrradkurier mit Lastenrad (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    تقوم مدينة مانهايم بإنشاء "مركز مصغر" يضم نقطة شحن تُحمل فيها الطرود من الشاحنات مباشرة إلى الدراجات الإلكترونية. وبذلك ينخفض عدد الشاحنات التي تدخل وسط المدينة.

  • Deutschland Hybridbus der Kölner Verkehrs Betreibe KVB (picture-alliance/dpa/H. Galuschka)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    تخفض الحافلات الهجينة، التي ربما قد صادفتها تتجول في مدينة كولونيا أوغيرها، من انبعاثات الغازات الملوثة. وترغب مدينة مانهايم الآن بشراء حافلات هجينة من فئة (Euro-6) لتخفيض الانبعاثات في مركز المدينة. بريجيت أوستراث/ ريم ضوا


مختارات

خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

كيف يمكن أن يصبح الهواء في ألمانيا أكثر نظافة؟ والسؤال الأهم: هل من الممكن تحقيق ذلك دون فرض حظر على محركات الديزل؟ تطرح خمس مدن ألمانية خططاً لتحقيق ذلك، نعرضها في هذه السلسلة المصورة. (22.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Containerschiff CMA CGM Marco Polo in Hamburg

ألمانيا تقدم ضمانات ائتمانية بنحو مليار يورو لصادراتها لإيران 03.11.2018

مع بدء استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران. قالت الحكومة الألمانية إنها وفرت ضمانات ائتمانية للصادرات الألمانية لإيران لنحو 60 صفقة.

Deutschland Messe ITB Berlin 2019 l Pressekonferenz

معرض السياحة الدولي في برلين بين السياسة وحب السفر 06.03.2019

تغيرات مناخية كارثية وأزمات سياسية متزايدة، تُرى هل بالإمكان قضاء عطلة في أي مكان دون منغصات؟ رغم ذلك يشهد قطاع السياحة المزيد من الانتعاش، فخلال العام الماضي مثلا أنفق الألمان لوحدهم أكثر من 95 مليار يورو على سياحتهم.

Deutschland - Ernteausfall wegen Trockenheit

الجفاف يكبد المزارعين الألمان خسائر بأكثر من مليار يورو 11.08.2018

ظهرت توابع الجفاف الذي تعيشه ألمانيا منذ أسابيع، فقد قفزت أسعار القمح بأكثر من 20 بالمائة. لكن هناك من يرى أن ما حدث قد زاد من اهتمام الرأي العام بقضية حماية المناخ، فخسائر الجفاف تخطت حتى الآن حاجز المليار يورو.

إعلان
Themenbild Facebook

 