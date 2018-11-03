كشفت دراسة حديثة أن الألمان ينفقون المليارات من أجل تنظيف منازلهم. وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم السبت (25 يونيو/ حزيران 2019)، أن المستهلكين في ألمانيا أنفقوا العام الماضي نحو 3،2 مليار يورو في متاجر وأسواق أدوات التنظيف، لشراء مواد تنظيف وعناية، بداية من منظفات الأطباق وصولا إلى منظفات المنزل.
وبحسب الدراسة، التي أجرتها شركة "نيلسن" لأبحاث السوق، فإن هذا يعادل إنفاق نحو 65،28 يورو للفرد.
وبصفة عامة، استهلك الألمان العام الماضي نحو 3،1 مليار عبوة من منظفات الأطباق والأرضيات وعبوات التلميع.
وبحسب الدراسة، كان الطلب الأكبر على منظفات الأطباق، حيث تم بيع نحو217 مليون عبوة منها عام 2018. وجاء في المرتبة الثانية معطرات المراحيض وصناديق الطرد الملحقة بها، بينما حل في المرتبة الثالثة منظفات المنزل.
م.م/ ع.أ.ج (د ب أ)
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خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها
اقتداءً بعاصمة الدنمارك كوبنهاغن، تخطط مدينتا رويتلنغن وإيسن الألمانيتان لإنشاء مسارات للدراجات الهوائية عبر المدينة. وقال الخبير كريستيان هوخفيلد من شركة "آغورا" إن التوسع في شبكة طرق الدراجات "طال انتظاره". وأضاف: "نلاحظ أن الناس يميلون لاستخدام دراجاتهم، غير أن مواقف السيارات تشغل مساحة أكبر من مسارات الدراجات".
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خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها
تخطط أربع مدن ألمانية أصل خمس لتخفيض رسوم تذاكر وسائل النقل العام. سيتضمن المشروع التجريبي في بون ورويتلنغن بطاقات سنوية مقابل 365 يورو، أي يورو واحداً في اليوم. كما تخطط مانهايم وهيرنبرغ لتخفيض أسعار التذاكر الفردية والمتعددة والموسمية. وفيما يتعلق بذلك، قال الخبير هوخفيلد: "إن وسائل النقل العام الرخيصة هي الطريق الصحيح للتقدم، ولكن لا بد من ضمان الجودة".
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خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها
كم سيكون من الممتع أن لا تضطر للانتظار مطولاً في محطة الحافلات وأن تصل لتجد الحافلة التالية مباشرة! تسعى مدينة بون لتكثيف خطوط الحافلات على مدار الساعة، لجعل فترات الانتظار في المحطة أقصر. سيكون الأمر مماثلاً في رويتلنغين. وبحسب هوخفيلد: "هذا سيجعل الناس يتجهون إلى وسائل النقل العام".
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خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها
نعلم جميعاً أن الكثير من محطات الحافلات قد تكون بعيدة عن مكان السكن أو الوجهة المقصودة، ولذلك قد نفضل الذهاب بالسيارة. لهذا تخطط مدينة رويتلنغن لإنشاء شبكة حافلات جديدة للمدينة تضم 10 خطوط جديدة.
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خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها
إنشاء ممرات حافلات إضافية في هيرنبرغ من شأنه أن يشجع الناس على التنقل بالحافلة، خصوصاً عند عبورها بينما تسير باقي السيارات ببطء أو تنتظر خلو الطريق. يقول الخبير هوخفيلد: "يجب أن تكون الأسبقية لـ40 شخص موجودين في الحافلة على شخص واحد في السيارة".
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خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها
إشارات المرور قد تكون ثقيلة على أعصاب السائقين، والبيئة أيضاً، إذ تستهلك السيارة عند تشغيلها الكثير من الوقود فتصدر العديد من غازات العادم. تخطط هيرنبرغ لتحقيق سيطرة ديناميكية على إشارات المرور لتسهيل حركة السير.
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خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها
تقوم مدينة مانهايم بإنشاء "مركز مصغر" يضم نقطة شحن تُحمل فيها الطرود من الشاحنات مباشرة إلى الدراجات الإلكترونية. وبذلك ينخفض عدد الشاحنات التي تدخل وسط المدينة.
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خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها
تخفض الحافلات الهجينة، التي ربما قد صادفتها تتجول في مدينة كولونيا أوغيرها، من انبعاثات الغازات الملوثة. وترغب مدينة مانهايم الآن بشراء حافلات هجينة من فئة (Euro-6) لتخفيض الانبعاثات في مركز المدينة. بريجيت أوستراث/ ريم ضوا