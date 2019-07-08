 الألمان يفكرون بالاستثمار في أفريقيا.. ما الذي تغير؟ | سياسة واقتصاد | DW | 10.09.2019

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سياسة واقتصاد

الألمان يفكرون بالاستثمار في أفريقيا.. ما الذي تغير؟

أفريقيا لا تلعب إلى حد الآن دورا مهما بالنسبة إلى التجارة الخارجية الألمانية، لكن هذا قد يتغير. ففي 2019 ارتفعت الواردات والصادرات المتبادلة بين ألمانيا ودول أفريقية، والحكومة الألمانية تعتزم دعم المستثمرين في أفريقيا.

Bauarbeiter Afrika Großbaustelle Johnnesburg (picture alliance/ASSOCIATED PRESS)

"هيا بنا إلى أفريقيا، هناك أسواق المستقبل"، قال قبل أسابيع وزير التنمية الألماني غيرد مولر. هذا النداء موجه إلى الفاعلين في الاقتصاد الألماني. ويريد مولر أن تنشط الشركات أكثر في افريقيا، ويبدو أن تلك الشركات لا تمانع.

في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفع حجم التجارة مع افريقيا، حسب غرفة التجارة والصناعة الألمانية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 12.7 في المائة. وأكثر من نصف عدد الشركات الألمانية يعتزم الاستثمار في افريقيا. ويتقاسم هذا الشعور كريستوف كانينغيسر، مدير أعمال نادي افريقيا للاقتصاد الألماني:" نرى اهتماما متزايدا للشركات الألمانية للعمل في افريقيا".

وفي بعض البلدان الإفريقية سُجل في السنوات الأخيرة نموا اقتصاديا سريعا، فنسب النمو السنوي بنحو 7 في المائة باتت عادية في اثيوبيا وغانا ورواندا أو ساحل العاج. وفي الوقت الذي يطرأ فيه بعض الفتور على عجلة النمو في بعض مناطق العالم الأخرى، فإن هذا يثير جاذبية القارة الجنوبية المجاورة بالنسبة إلى الشركات الألمانية. وإلى حد الآن لا تلعب افريقيا في التجارة الخارجية الألمانية أي دور مهم. ففي عام 2018 استوردت ألمانيا بضاعة بقيمة 22.5 مليار يورو من افريقيا. وهذا يمثل نحو اثنين في المائة من قيمة الواردات الألمانية. وفي المقابل ذهب 1.7 في المائة من الصادرات الألمانية إلى القارة الإفريقية. وفي المجمل وصل حجم التجارة إلى نحو 45 مليار يورو. وللمقارنة فإن حركة التجارة بين ألمانيا وهنغاريا أكبر.

Namibia Bundesentwicklungsminister Gerd Müller in Windhoek (Imago Images/photothek/U. Grabowsky)

وزير التنمية الألماني غيرد مولر

سيارات إلى جنوب افريقيا والنفط من نيجيريا

إلى ذلك فإن التجارة مع المانيا موزعة في القارة الإفريقية بشكل غير متساو. فنصف تلك التجارة تقريبا يخص جنوب افريقيا . وإلى جانب ذلك توجد نيجيريا وبلدان شمال افريقية كشركاء تجاريين محوريين. وهذا التركيز هو حسب كانينغيسر سبب وراء تذبذب أرقام التجارة مع افريقيا. "في حال ضعف جنوب أفريقيا، فإن ذلك يظهر بالطبع بقوة. ونحن نلاحظ بالأحرى نسب نمو ضعيفة في اقتصاديات نيجيريا وجنوب أفريقيا. وفي مجال المغرب العربي كان الوضع جزئيا صعبا، وهذا يترك بالطبع آثارا حتى ولو أن أرقام التجارة في باقي المناطق تتطور بصفة جيدة".

وبعد نسبة نمو في 2017 تراجعت الصادرات الألمانية إلى افريقيا في 2018 بنحو 11 في المائة. وتصدر ألمانيا إلى الدول الافريقية لاسيما الآلات والسيارات والالكترونيات والمنتجات الكيماوية. وفي المقابل نجد أن النفط والغاز هما أهم الواردات الألمانية ويأتي بعدها المنتجات الزراعية وأجزاء السيارات والمعادن. وماتزال افريقيا في المقام الأول مصدرا للمواد الأولية.

" يجب علينا التطلع إلى الأعلى"

وتعتزم الحكومة الألمانية تحفيز النمو الاقتصادي في افريقيا ليس فقط من أجل منع الناس هناك من الانتقال إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل. وأحيت المستشارة أنغيلا ميركل في 2017 عام افريقيا وجعلت من القارة موضوعا رئيسيا للرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين. ومن وزارة التنمية الألمانية صدر في العام نفسه "مشروع مارشال لإفريقيا". كما وعدت ميركل بإنشاء صندوق بمليار يورو لدعم الاستثمارات في افريقيا وتأمينها، لأن ألمانيا تحتل مكانة متأخرة فيما يخص الاستثمارات المباشرة. فقط واحد في المائة من الاستثمارات الأجنبية الألمانية يذهب حاليا إلى افريقيا. والجزء الأول من الصندوق انطلق وبإمكان الشركات الترشح للحصول على قروض حتى أربعة ملايين يورو للاستثمار في افريقيا.

وتريد السياسة الألمانية لاسيما تحفيز الشركات الألمانية من الحجم المتوسط. وأعلن كانينغيسر:" بالنسبة إلى الشركات المتوسطة الألمانية لم توجد في السنوات الأخيرة دوافع للاهتمام بشكل ملفت بالأسواق الإفريقية. فهي أسواق متفرقة صغيرة ومعقدة نسبيا ولا توجد معها علاقات تقليدية مثل تلك التي تربطنا مثلا مع جيراننا في فرنسا". وحتى الصورة السلبية جزئيا المروج لها من قبل الإعلام حول افريقيا لها تأثير. ويرى كانينغيسر فرصا للشركات الألمانية في مجال الطاقات المتجددة والسيارات. وحتى في تكنولوجيا الإعلام والأمن هناك حاجة كبيرة من قبل الحكومات الإفريقية. "إنها مجالات نتمتع فيها كاقتصاد ألماني بسمعة جيدة والدول الإفريقية تتعاون بكل رضى مع شركات ألمانية". ويطالب كانينغيسر السياسة بمزيد من التأمين المادي بحيث أنه يجب توسيع ضمانات التصدير وحتى مقتطفات الشركات تبقى مرتفعة بالنسبة إلى البلدان الإفريقية.

ليس كل استثمار يخلق مواطن شغل

راينهارد بالم، مدير قسم افريقيا في منظمة الإغاثة الكنسية "الخبز للعالم" يعتبر أن سياسة الدعم تسير جزئيا في الاتجاه الخاطئ، إذ أن الكثير من الأموال تُحول إلى جيوب الشركات الكبرى الأوروبية. ويعتبر بالم أن حتى الشركات الإفريقية يجب أن تحصل على منفذ لوسائل الدعم، بحيث يجب تقوية الاقتصاديات الإقليمية ـ يعني شركات تنتج في افريقيا منتجات للسوق الإفريقية. وإلا فإن ذلك سيكون "دعما اقتصاديا للشركات الألمانية، وليس تقوية الاقتصاد في افريقيا"، كما يقول بالم الذي يعتبر أنه من المهم إقامة صناعة منتجة للمواد الغذائية في افريقيا.

Kenia Nairobi Elektromobilität (DW/Sophie Mbugua)

صادرات السيارات إلى افريقيا

هل يدمر الاتحاد الأوروبي التجارة الداخلية الإفريقية؟

وما سيرفع من القيمة داخل القارة هو إقامة منطقة تجارة حرة افريقية. ومخططات ومفاوضات حول هذا المشروع توجد منذ سنوات. 54 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي سبق وأن صادقت على اتفاقية تشمل منطقة تجارة حرة. لكن خبير شؤون إفريقيا، بالم يعتبر أن الاتحاد الأوروبي يعرقل هذا التطور، لأنه يراهن إلى حد الآن على اتفاقيات شراكة مع دول افريقية أو مجموعات دول. وفي إطار ما يُسمى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تلتزم الدول بفتح أسواقها بثمانين في المائة أمام أوروبا. وفي المقابل تحصل الدول الإفريقية على إعفاءات ضريبية كاملة في اتجاه الاتحاد الأوروبي.

والكثير من البلدان الإفريقية ترفض هذه الاتفاقيات، إذ هناك قلق كبير من أن منافسة المنتجات الأوروبية الرخيصة مثلا في قطاع المواد الغذائية تؤدي إلى انهيار الزراعة المحلية. وتوجد اتفاقيات إلى حد الآن مع ناميبيا وافريقيا الجنوبية وغانا وساحل العاج. وينتقد بالم بالقول:" هذه البلدان الإفريقية الغربية تتحمل مستقبلا رغم أنها اتحاد جمركي واحد ضرائب خارجية مختلفة. والجميع يعرف بأن هذا يؤدي إلى نسف مفعول الوحدة الجمركية جزئيا".

وهذه الضرائب الخارجية المختلفة تنسف مخططات منطقة تجارة حرة إفريقية. "والمستقبل سيكون في التركيز على منطقة تجارة حرة افريقية ودعمها والقيام بكل شيء كي تدب فيها الحياة"، كما أوضح بالم.

جوزفين شولتس/ م.أ.م

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


 

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