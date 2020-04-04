 الألمان يختارون هدف غوتسه في مرمى الأرجنتين ″هدف القرن″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.05.2020

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الألمان يختارون هدف غوتسه في مرمى الأرجنتين "هدف القرن"

كشف استطلاع للرأي أجرته القناة الألمانية الأولى أن هدف ماريو غوتسه في مرمى الأرجنتين بنهائيات كأس العالم 2014 اختير "هدف القرن". تفاصيل أوفى عن هذا الاختيار وتسريبات دخول نجم بوروسيا دورتموند اهتمامات لاتسيو الإيطالي.

ماريو غوتسه بعد تسجيله لهدفه التاريخي في مرمى الأرجنتين

ماريو غوتسه بعد تسجيله لهدفه التاريخي في مرمى الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم عام 2014

فاز هدف اللاعب ماريو غوتسه للمنتخب الألماني في مرمى نظيره الأرجنتيني بنهائي بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل بلقب "هدف القرن"، وذلك في استطلاع أجراه البرنامج الرياضي بشبكة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية العمومية. وحصل هدف غوتسه نجم بوروسيا دورتموند الألماني على 26.64 بالمئة من أصوات المشاهدين فيما حل هدف للمهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مع منتخب بلاده في المركز الثاني برصيد 17 بالمئة من الأصوات، حسبما أشارت شبكة "إيه آر دي".


وسجل غوتسه هدفه في نهائي مونديال 2014 على استاد "ماراكانا" العريق في 13 تموز/ يوليو 2014 وذلك في الدقيقة 113 من المباراة اثر تمريرة لعبها أندري شورله من الناحية اليمنى وقابلها غوتسه بتسديدة من زاوية صعبة لتسكن شباك حارس المرمى الأرجنتيني سيرخيو روميرو ويكون هدف الفوز الوحيد في المباراة والتتويج بلقب كأس العالم للمرة الرابعة للمنتخب الألماني بعد ألقابه في 1954 و1974 و1990 .
ويشار إلى أن الألماني الدولي ونجم بوروسيا دورتموند غوتسه دخل اهتمامات نادي لاتسيو الإيطالي، حسبما أفاد تقرير لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية. ويقترب عقد غوتسه مع دورتموند من خط النهاية، وقد يترك النادي الألماني الشهير.

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وكان إيجلي تاري المدير الرياضي الحالي لنادي لاتسيو احترف لسنوات عدة في ألمانيا كما ساهم في انتقال المهاجم الالماني الدولي السابق ميروسلاف كلوزه زميل غوتسه سابقاً في المنتخب الألماني إلى لاتسيو. وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الاهتمام بالدولي الألماني ليس سوى فكرة حتى الآن وأن لاتسيو لم يتخذ أي خطوة في اتجاه ضم اللاعب.


ويترقب نادي لاتسيو مثل باقي أندية الدوري الإيطالي مصير الموسم الحالي المتوقف بسبب أزمة جائحة كورونا. ويحتل لاتسيو المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة.
خ.س/ح.ز(د ب أ)

 

 

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

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  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

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  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

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  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

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  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

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