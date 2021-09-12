 الألمان-العرب والانتخابات البرلمانية: الدوران في حلقة مفرغة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.09.2021

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سياسة واقتصاد

الألمان-العرب والانتخابات البرلمانية: الدوران في حلقة مفرغة؟

يتوجه الألمان بعد أيام لمراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم للبرلمان الاتحادي (بوندستاغ) ما سيحدد شكل الحكومة المقبلة والشخصية التي ستخلف المستشارة أنغيلا ميركل. فأين الألمان من أصول عربية، مرشحين وناخبين، من هذا الاستحقاق؟

المرشحون الثلاثة لخلافة ميركل: المحافظ أرمين لاشيت ومرشحة الخضر أنالينا بيربوك ومرشح الاشتراكيين أولاف شولتس.

المرشحون الثلاثة لخلافة ميركل: المحافظ أرمين لاشيت ومرشحة الخضر أنالينا بيربوك ومرشح الاشتراكيين أولاف شولتس.

مشهد اعتيادي فيما بعد عصر يوم خريفي في شارع Sonnenallee أو ما بات يعرف بـ "شارع العرب" في برلين: اكتظاظ، ومحلات مزدحمة بالمتسوقين، ومطاعم تقدم وجبات عربية شهية، ومقاه ممتلئة بالزوار من مدخني الشيشة وشاربي القهوة والشاي ولاعبي الورق.

مختارات

في انتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) لعام 2021، يحق لـ 7.4 مليون ألماني من أصول مهاجرة التصويت لانتخاب ممثليهم الجدد. فما مدى إقبال الناخبين من أصول مهاجرة على التصويت؟ وهل هم ضمن دائرة اهتمام الأحزاب الألمانية؟

يبلغ عدد النواب المسلمين في البوندستاغ حاليا ثلاثة فقط، وهذا مؤشر على ضعف المشاركة والترشيحات، لكن الاهتمام المتزايد بقضايا الإسلام والمهاجرين في انتخابات 26 سبتمبر 2021 قد يأتي بمتغيرات جديدة، ما هي أبرز ملامحها؟

لا شيء يدل على وجودك في ألمانيا إلا لافتات باللغة الألمانية من مختلف الأحجام تدعو للتصويت لشخصيات وأحزاب في الانتخابات المزمعة بعد أيام في 26 أيلول/سبتمبر 2021. الملفت هو بعض اللافتات باللغة العربية تدعو للتصويت بـ "نعم" على الاستفتاء الذي سيجري على هامش الانتخابات بخصوص تأميم شركات سكن خاصة.

"حزب ميركل" هو هو

نادر خليل، وهو عضو نشيط في الحزب المسيحي الديمقراطي في برلين، أكد لـ DW عربية أن "حزب ميركل" لم يرشح أي شخص من أصل عربي على قوائمه للبرلمان الاتحادي (بوندستاغ). وعند سؤاله عن السبب: "هذا السؤال يوجه لقيادة الحزب. أعتقد أن الحزب فشل في إدماج أعضائه العرب ودفعهم لمواقع أمامية".

رشيد أوعيسى (50 عاماً)، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماربورغ الألمانية، يرى في تصريح لـ DW عربية أن الحزب المسيحي الديمقراطي شهد انفتاحاً في عهد ميركل وخاصة بعد استقبال اللاجئين السوريين وغيرهم منذ أعوام، ولكنه يستدرك: "كنت آمل بمزيد من الانفتاح، لكن الحزب المسيحي الديمقراطي يبقى هو الحزب المسيحي الديمقراطي: حزب محافظ".

ويضيف الجزائري-الألماني أن هذا هو الذي "يدفع الأجانب، والعرب منهم، إلى الانضمام لأحزاب أكثر انفتاحاً عليهم".

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مشاهدة الفيديو 12:31

مراسلون - الانتخابات الألمانية: شباب أكثر في السياسة

الاشتراكي الديمقراطي

يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عضويته أعداداً ليست بالقليلة من العرب والمنحدرين من أصول عربية ودفع ببعضهم إلى مواقع أمامية في عدة ولايات، بيد أنه فيما يتعلق بترشيح أفراد من أصول عربية على قوائمه للبرلمان الاتحادي فلا يبدو أن حاله أفضل بكثير من نظيره المسيحي الديمقراطي.

قدم الحزب سناء عبدي (34 عاماً) على قائمته. وتنحدر سناء من أب ألماني وأم مغربية ودرست القانون في مدينة كولونيا (كولن) في غرب البلاد.

وعند الاطلاع على برنامجها المنشور على صفحتها في موقع الحزب لم يتبين وجود اهتمام خاص بالأجانب والعرب غير ما تنص عليه سياسة الحزب العامة. وآخر منشور باللغة العربية على صفحتها على فيسبوك كان في 12 نيسان/أبريل تهنئة للمسلمين بقدوم شهر رمضان. وقد حاولت DW عربية على مدار أيام التواصل معها وبقنوات عدة، لكن لم يأتِ أي تجاوب من قبلها.

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اليسار والخضر

تميز حزبا اليسار الألماني والخضر بترشيح العديد من الأسماء العربية على قوائمهما. أبرز تلك الأسماء الرئيسة المشاركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أميرة محمد علي (41 عاماً)، المنحدرة من أب مصري.

حزب الخضر رشح الكاتبة والباحثة في الدراسات الإسلامية، المولودة في 1978 في غرب البلاد، لميا قدور، على قائمته. تدرّس لميا التربية الإسلامية في المدارس الألمانية وتتركز جهودها في إدراج التربية الإسلامية في المدارس الألمانية. وتوصف بأنها تقف في المنتصف بين الرؤيتين العلمانية والتقليدية للإسلام.

وشاركت لميا المنحدرة من أصل سوري في تأسيس "الاتحاد الإسلامي-الليبرالي" وهو جمعية تدعو لرؤية ليبرالية للإسلام، وترأست أول مجلس إدارة له.

تقول لميا قدور في تصريح خاص بـ DW عربية: "أدعو إلى المساواة ومشاركة الجميع في وطن لجميع أبنائه". ويطالب الحزب، حسب قدور، بالتنوع وبتأسيس وزارة للهجرة والاندماج والتعددية اللغوية: "نحن نعيش في مجتمع مهاجر يجب أن ندافع فيه عن بعضنا البعض ونواجه معاً أعداء الديمقراطية".

مشاهدة الفيديو 12:31

كليك - كليك - عدد خاص: الحملات الانتخابية الرقمية للأحزاب الألمانية

"يأس" من الأحزاب

الألماني من أصل لبناني أيمن ذبيان (57 عاماً) قرر الترشح بشكل مستقل، ويبرر خطوته تلك: "لم تعطِ الأحزاب الألمانية للجالية العربية إلا الوعود، ومن ثم تدير ظهرها لنا بعد الانتخابات. والترشح كمستقل يحررني من الالتزام بسياسة الحزب حين لا أكون مقتنعاً بها".

وعن دوافعه للترشح يقول أيمن ذبيان لـ DW عربية: "أريد إيصال الصورة الصحيحة لمراكز القرار وللمجتمع الألماني عن الجالية بعيداً عن الصورة السلبية التي تركز على العصابات العربية والتهرب من الضرائب والتحايل على الدولة للحصول على أموال المساعدات".

ويركز ذبيان في برنامجه على "تأمين السكن، وتحسين تمثيل العرب في الدوائر والوظائف الحكومية، ورفع سوية التعليم في المدارس".

"لا جدوى" مقابل "حرص" على المشاركة

اعتذار بعض من تحدثت معهم DW عربية عن التعبير عن رأيه في الانتخابات القادمة وفيما إذا كان سيشارك أم لا. فسر أحدهم إحجامه عن المشاركة بجمل مقتضبة: "لا جدوى من التصويت. ستجري الأمور كما ستجري سواء انتخبنا أم لم ننتخب. لا يمكن الحديث عن يسار ويمين؛ إذ اختلطت الأوراق وتداخلت".

عبر أكثر من شخص عن نيته التصويت إما لحزب اليسار أو للخضر لدورهما في دعم الأجانب والمهاجرين، بيد أن أحدهم قال لـ DW عربية إن الحزبين يقدمان بعض المرشحين من العرب في قوائمهما على أمل "اجتذاب" أصوات الجالية العربية.

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الألماني من أصل مصري جورج حبيب قال لـ DW عربية: "سأشارك انطلاقاً من ولائي لهذا البلد وحرصي على المشاركة في صنع القرار السياسي". ووصف جورج، وهو صاحب مدرسة لتعليم قيادة السيارات، نفسه من "المترددين"؛ إذ لم يحسم أمره لأي الأحزاب سيصوت، بيد أنه استبعد أحزاب اليسار والخضر و"البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. وبرر عدم تصويته للحزب الأخير بأنه "لا يعطي صوته للمعادين للأجانب".

تحدثت DW عربية مع طبيب ألماني من أصل عربي، فضل عدم ذكر اسمه، فأكد أنه سيشارك ويعطي صوته للحزب المسيحي الديمقراطي أو للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي): "الحزبان مع عدم رفع الضرائب وقادران أكثر من غيرهما على دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل".

مبادرات تشجيعية

أُطلقت عدة مبادرات لتوعية الناخبين من أصول عربية في ألمانيا بأهمية المشاركة وببرامج الأحزاب وبتوابع جلوس أحزاب معادية للأجانب تحت قبة البرلمان.

المهندس الألماني من أصل يمني عبد الحميد المحفدي (28 عاماً) أطلق مبادرة "الانتخابات الألمانية بعيون عربية"، وهي سلسلة من الندوات على برنامج "زووم".

وعن دوافعه يقول عبد الحميد في تصريح خاص بـ DW عربية: "بعد حصولي على الجنسية الألمانية، خطر في بالي السؤال التالي: لمن سأصوّت في الانتخابات القادمة؟ وللإجابة على هذا السؤال، كان لابد من معرفة البرامج الانتخابية للأحزاب الألمانية. وعند سؤال الأصدقاء والمقربين، رأيت أن الأغلبية ليست لديهم احتكاك بالحياة السياسية الألمانية ولا يعرفون حتى طريقة التصويت ولم يذهبوا الى التصويت قط رغم حصولهم على الجنسية الألمانية!".

وعن التجاوب يقول عبد الحميد: "من ناحية الضيوف، كان التجاوب من قبل السياسيين الألمان ذوي الأصول العربية دون المستوى، خاصة من المنتمين للحزب المسيحي الديمقراطي. أما بالنسبة للجمهور، فكان التفاعل رائعاً وتم طرح أسئلة قيمة على الضيوف، لكننا مازلنا نطمح إلى مشاركة أكبر وأكثر فعالية من الجالية العربية تجاه السياسة في ألمانيا بشكل عام".

خالد سلامة

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار أميرة محمد علي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أميرة محمد علي (41 عاماً)

    محامية وتشغل منصب الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ الحالي. وهي المرشحة الأولى للحزب في ولاية سكسونيا السفلى. والدها ينحدر من مصر وأمها ألمانية. تقول إن هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمتقاعدين. وتقديم رعاية صحية وتعليم جيد للجميع.

  • المرشحة للبرلمان الألماني عن حزب الخضر لمياء قدور

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    لمياء قدور (43 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في مدينة دويسبورغ، وهي كاتبة وباحثة في الدراسات الإسلامية. وتنحدر من أصول سورية. تقول إن غايتها هي المساهمة في وضع "قانون هجرة حقيقي"، وهو من المطالب الأساسية لحزبها، بالإضافة إلى انتهاج سياسة "خضراء" تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب الخضر أنس القرعان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أنس القرعان (18 عاماً)

    مرشح عن الخضر في مدينة دوسلدورف وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني، وينحدر من الأردن. يقوم بالتدريب المهني في وزارة الاقتصاد. أهدافه الاندماج وتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقول إنه يريد أن يعكس البرلمان الألماني التنوع في المجتمع الألماني.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الحزب الاشتراكي سناء عبدي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    سناء عبدي (35 عاماً)

    مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كولونيا. والدها ألماني ووالدتها مغربية. درست الحقوق. تقول إنها تسعى للقضاء على الفقر لدى الأطفال وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم. في الصورة نشرات إعلانية تحمل صورتها مع صورة المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية أولاف شولتس.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب اليسار علي الديلمي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    علي الديلمي (39 عاماً)

    مرشح عن حزب اليسار في مدينة غيسن. وينحدر الديلمي من أصول يمنية. من مواليد صنعاء. ويشغل منذ عام 2012 منصب المتحدث باسم "مجموعة العمل الاتحادية للهجرة والاندماج ومكافحة العنصرية" للحزب. من شعاراته العدالة الاجتماعية وفرض ضريبة على الثروة.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الخضر ياسمين عطية

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    ياسمين عطية (37 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في فرايبورغ ذات أصول مصرية. درست العلوم الإسلامية والإثنيات الأوروبية. هدفها وضع لوائح هادفة وواضحة لهجرة العمل والهجرة بالإضافة إلى تطوير قوانين اللجوء في ألمانيا.

  • المرشح للبوندستاغ أيمن ذبيان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أيمن ذبيان (56 عاماً)

    مرشح مستقل في برلين. تعود أصوله إلى لبنان ويعيش في ألمانيا منذ الثمانينات. من أهدافه مساعدة المهاجرين في الاندماج بشكل أفضل والعمل على سن قوانين تسهل ذلك.

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار نهى الشريف

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    نهى الشريف (29 عاماً)

    المرشحة الأولى عن حزب اليسار في مدينة فولدا. تنحدر من الصومال. درست العلوم السياسية. تقول إن غايتها مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية. في الصورة لافتة تحمل صورتها في الانتخابات المحلية في فولدا.

  • المرشح للبوندستاغ محمد رفيق مصطفى طويل

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    محمد رفيق مصطفى طويل (68 عاماً)

    مرشح مباشر بدعم من الحزب الماركسي اللينيني في نويكولن ببرلين. ذو أصول لبنانية، وهو رئيس جمعية "البيت اللبناني الألماني" ورئيس تحرير مجلة "المدينة" في برلين. شعاره: "نفس الحقوق للمهاجرين والألمان". إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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